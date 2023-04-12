Bổ sung nhưng rau củ 'ngon bổ rẻ' này vào bữa ăn giúp tóc nhanh dài

Dinh dưỡng 12/04/2023 11:42

Nếu bạn muốn tóc mọc dài nhanh chóng thì hãy thường xuyên dùng rau chân vịt, quả họ dâu, bơ.

 

1. Rau chân vịt

 

Rau chân vịt (hay còn gọi là cải bó xôi, rau bina,…) là loại rau tốt cho sức khỏe, chứa các chất dinh dưỡng có lợi như axit folic, sắt, vitamin A, C và được biết tới là các chất giúp thúc đẩy quá trình mọc tóc. Vitamin A giúp các tuyến da tiết bã nhờn giúp làm ẩm da đầu để giữ cho chân tóc khỏe mạnh. 30gram rau chân vịt cung cấp tới 54% lượng vitamin A cần thiết hàng ngày.

Rau chân vịt cũng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời và rất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Sắt giúp hồng cầu vận chuyển oxy khắp cơ thể để cung cấp năng lượng cho quá trình trao đổi chất, hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi.

Bổ sung nhưng rau củ 'ngon bổ rẻ' này vào bữa ăn giúp tóc nhanh dài - Ảnh 1
Rau chân vịt cũng là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

2. Quả mọng (Berry)

Quả mọng có các hợp chất có lợi và vitamin có thể làm tóc nhanh dài. Đặc biệt, quả mọng có nhiều vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

Chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ nang tóc chống lại tác động tiêu cực từ các phân tử có hại (gốc tự do). Các phân tử này tồn tại tự nhiên trong cơ thể và môi trường.

Ngoài ra, cơ thể sử dụng vitamin C để sản xuất collagen, một loại protein giúp tóc chắc khỏe để ngăn không cho tóc trở nên giòn và gãy.

Bổ sung nhưng rau củ 'ngon bổ rẻ' này vào bữa ăn giúp tóc nhanh dài - Ảnh 2
Quả mọng có các hợp chất có lợi và vitamin có thể làm tóc nhanh dài - Ảnh minh họa: Internet

3. Bơ

Đây là loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng và là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe. Loài quả này cũng là một nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời giúp tóc mọc nhanh. Một quả bơ trung bình (khoảng 200 gram) cung cấp 21% lượng vitamin E cần thiết hàng ngày.

Vitamin E bảo vệ các vùng da, như da đầu khỏi oxy hóa và tổn thương. Da đầu bị tổn thương dẫn đến chất lượng tóc kém và mọc ít hơn.

Bổ sung nhưng rau củ 'ngon bổ rẻ' này vào bữa ăn giúp tóc nhanh dài - Ảnh 3
Đây là loại thực phẩm ngon, bổ dưỡng và là nguồn chất béo tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

4. Khoai lang

Khoai lang có nhiều beta-carotene. Cơ thể chuyển đổi hợp chất này thành vitamin A, tốt cho sự phát triển của tóc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin A thúc đẩy sản xuất bã nhờn, giúp tóc khỏe mạnh.

Hơn nữa, vitamin A cũng có thể tăng tốc độ mọc tóc và giúp tóc mọc dày hơn, đồng thời ngăn ngừa tình trạng rụng tóc.

Bổ sung nhưng rau củ 'ngon bổ rẻ' này vào bữa ăn giúp tóc nhanh dài - Ảnh 4
Khoai lang có nhiều beta-carotene - Ảnh minh họa: Internet

5. Các loại mầm

Các loại mầm là một thực phẩm tuyệt vời để chấm dứt hoàn toàn việc gãy, rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của sợi tóc. Thường xuyên bổ sung các loại giá đỗ cung sẽ giúp mái tóc của bạn thêm phần bóng mượt và suôn mềm bởi chúng rất giàu protein và chất dinh dưỡng. Tốt nhất, bạn nên thêm thứ "thần dược" này vào thực đơn buổi sáng của mình để sớm có được "suối tóc" như ý.

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