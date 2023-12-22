Theo Báo Người Đưa Tin một người đàn ông vốn là giám đốc nhà máy dù cơ thể không thích hợp để uống rượu nhưng vẫn phải thường xuyên có mặt trên bàn nhậu.

Bác sĩ khuyên người đàn ông để ngăn chặn bệnh ung thư tái phát, việc đầu tiên là ngừng uống rượu, việc thứ hai là ăn nhiều thực phẩm ngăn ngừa ung thư. Bác sĩ gợi ý nam bệnh nhân nên ăn nhiều hành lá và cứ 2 ngày thì ăn một đĩa trứng tráng hành lá cắt nhỏ. Người đàn ông làm theo lời dặn và từ khi mắc bệnh đến nay đã 7 năm không hề tái phát.

Kết quả là khi đến 50 tuổi, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn hai. Trong quá trình hóa trị, thận của nam bệnh nhân bị tổn thương nên phải đến phòng khám để được giúp đỡ.

Hành lá có nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

Hành là một loại gia vị đã được chứng minh là có tác dụng ức chế ung thư miệng, ung thư thực quản và ung thư dạ dày.chất sunfua hữu cơ. làm giảm tương đối nguy cơ cơ thể mắc bệnh ung thư.

Hành còn chứa axit malic cũng có thể thúc đẩy sự hấp thụ canxi, β-carotene có thể ức chế tế bào ung thư. Ngoài ra pectin có trong hành có tác dụng chống ung thư và có thể làm giảm đáng kể sự xuất hiện của ung thư ruột kết.

Các tác dụng của hành lá

Cũng theo VOV, lợi ích của hành lá với sức khỏe khiến nhiều người ngỡ ngàng

- Từ lâu, trong y học đã chiết xuất tinh chất hành, tỏi và họ hàng của chúng để làm thuốc thuốc chữa bệnh. Vì chúng có thể tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus. Nhiều phòng nghiên cứu đã thí nghiệm trên một số loại hành cho thấy, ở nồng độ đủ cao, loại thực phẩm này có thể tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn salmonella hoặc E. Coli.

Hành lá. Ảnh: Internet

- Trong Đông Y, hành lá được xem như là phương thuốc chữa bệnh hiệu quả. Lý do, trong thành phần của loại rau củ này có tính ấm, việc dùng chúng để chữa bệnh cảm lạnh, giải cảm rất hữu hiệu.

- Trong một bát hành lá cắt nhỏ chứa khoảng 10% lượng chất xơ mà cơ thể cần bổ sung trong một ngày. Việc nạp nhiều chất xơ vào cơ thể sẽ giúp bạn cảm thấy no, giảm mức cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim.

Trong thành phần của hành lá chứa nhiều Allylpropy disulfide giúp tăng lượng insulin tự do sẵn có trong cơ thể. Nhờ đó, khi ăn nhiều hành lá, lượng đường trong máu sẽ hạ thấp, đảm bảo ở mức an toàn.

- Allicin trong hành lá đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại vi khuẩn, vi rút, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh nấm da. Với mùi hăng của hành, tốc độ lưu thông máu sẽ được tăng lên và thải độc qua tuyến mồ hôi.

Gia vị và bài thuốc từ hành. Ảnh: Internet

- Carotenoid và vitamin A trong hành lá có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mất thị lực, giúp cho đôi mắt luôn giữ được độ tinh anh vốn có.

Bài thuốc từ cây hành lá

Theo Medlatec, các bài thuốc dùng hành lá có thể liệt kê ra như sau:

- Trị đau đầu, cảm sốt: lấy khúc hành lá nghiền nát rồi chắt lấy nước uống nhiều lần trong ngày.

- Trị mụn trứng cá: lấy một nắm lá hành lá đem rửa sạch, đợi ráo nước rồi giã nát để lấy phần tinh chất hành trộn với 1 thìa mật ong. Hỗn hợp thu được đem đắp lên vùng da mặt đã được làm sạch, để yên 15 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước. Duy trì cách này 2 - 3 lần/tuần sẽ cải thiện mụn rõ rệt.

- Chữa đái dầm ở trẻ nhỏ: lấy vài cây hành lá còn nguyên rễ đem rửa sạch rồi giã nhuyễn cùng 30g lưu hoàng sau đó đắp lên bụng trẻ, dùng băng trắng cố định lại trong khoảng 8h rồi tháo ra. Việc làm này có tác dụng tán hàn, tôn kinh, thông khí bàng quang nên trị đái dầm ban đêm nhanh chóng.

- Chữa tắc tia sữa: sắc 40g hành lá lấy nước uống trong vài ngày có thể làm thông sữa.

Lưu ý khi ăn hành lá

Theo đông y, hành có tính ấm nên tránh dùng cho người có dương thịnh, hỏa bốc. Ăn quá nhiều sẽ gây phản tác dụng như có thể làm mắt mờ, tóc chóng bạc, thậm chí cản trở ra mồ hôi.

Phụ nữ có kinh sớm, kinh nhiều nên tránh ăn nhiều hành. Ngoài ra, không được dùng hành cũng mật ong và không được dùng ở người huyết áp cao.

Hành lá không phải thực phẩm mà ai cũng có thể ăn được, nhất là với đối tượng có tiền sử dị ứng với chất allyl. Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ kích hoạt histamine, khiến bạn cảm thấy ngứa họng, phát ban đỏ, thậm chí có thể bị sốc phản vệ.

Hành lá có thể dùng để kiểm tra mật ong thật hay giả nhưng khi chế biến ẩm thực thì không nên để chúng “đi cùng nhau”. Hành lá và mật ong khi kết hợp với nhau sẽ tăng tiết các hoạt chất không có lợi cho sức khỏe, dễ gây chướng bụng, khó tiêu.