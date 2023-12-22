Bỏ ra 5 ngàn đồng mua được cả nắm rau này, có lợi cho sức khỏe, 7 năm ung thư không tái phát

Dinh dưỡng 22/12/2023 12:35

Tác dụng của loại rau ăn lá như hành mang lại các tác dụng tốt cho sức khỏe, đồng thời giúp bữa ăn thêm đậm đà hơn.

Hành lá trị ung thư

Theo Báo Người Đưa Tin một người đàn ông vốn là giám đốc nhà máy dù cơ thể không thích hợp để uống rượu nhưng vẫn phải thường xuyên có mặt trên bàn nhậu.

Kết quả là khi đến 50 tuổi, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn hai. Trong quá trình hóa trị, thận của nam bệnh nhân bị tổn thương nên phải đến phòng khám để được giúp đỡ.

Bác sĩ khuyên người đàn ông để ngăn chặn bệnh ung thư tái phát, việc đầu tiên là ngừng uống rượu, việc thứ hai là ăn nhiều thực phẩm ngăn ngừa ung thư. Bác sĩ gợi ý nam bệnh nhân nên ăn nhiều hành lá và cứ 2 ngày thì ăn một đĩa trứng tráng hành lá cắt nhỏ. Người đàn ông làm theo lời dặn và từ khi mắc bệnh đến nay đã 7 năm không hề tái phát.

Bỏ ra 5 ngàn đồng mua được cả nắm rau này, có lợi cho sức khỏe, 7 năm ung thư không tái phát - Ảnh 1
Hành lá có nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

Hành là một loại gia vị đã được chứng minh là có tác dụng ức chế ung thư miệng, ung thư thực quản và ung thư dạ dày.chất sunfua hữu cơ. làm giảm tương đối nguy cơ cơ thể mắc bệnh ung thư.

Hành còn chứa axit malic cũng có thể thúc đẩy sự hấp thụ canxi, β-carotene có thể ức chế tế bào ung thư. Ngoài ra pectin có trong hành có tác dụng chống ung thư và có thể làm giảm đáng kể sự xuất hiện của ung thư ruột kết.

Các tác dụng của hành lá

Cũng theo VOV, lợi ích của hành lá với sức khỏe khiến nhiều người ngỡ ngàng

- Từ lâu, trong y học đã chiết xuất tinh chất hành, tỏi và họ hàng của chúng để làm thuốc thuốc chữa bệnh. Vì chúng có thể tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus. Nhiều phòng nghiên cứu đã thí nghiệm trên một số loại hành cho thấy, ở nồng độ đủ cao, loại thực phẩm này có thể tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn salmonella hoặc E. Coli.

Bỏ ra 5 ngàn đồng mua được cả nắm rau này, có lợi cho sức khỏe, 7 năm ung thư không tái phát - Ảnh 2
Hành lá. Ảnh: Internet

- Trong Đông Y, hành lá được xem như là phương thuốc chữa bệnh hiệu quả. Lý do, trong thành phần của loại rau củ này có tính ấm, việc dùng chúng để chữa bệnh cảm lạnh, giải cảm rất hữu hiệu.

- Trong một bát hành lá cắt nhỏ chứa khoảng 10% lượng chất xơ mà cơ thể cần bổ sung trong một ngày. Việc nạp nhiều chất xơ vào cơ thể sẽ giúp bạn cảm thấy no, giảm mức cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim.

Trong thành phần của hành lá chứa nhiều Allylpropy disulfide giúp tăng lượng insulin tự do sẵn có trong cơ thể. Nhờ đó, khi ăn nhiều hành lá, lượng đường trong máu sẽ hạ thấp, đảm bảo ở mức an toàn.

- Allicin trong hành lá đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại vi khuẩn, vi rút, đặc biệt là vi khuẩn gây bệnh nấm da. Với mùi hăng của hành, tốc độ lưu thông máu sẽ được tăng lên và thải độc qua tuyến mồ hôi.

Bỏ ra 5 ngàn đồng mua được cả nắm rau này, có lợi cho sức khỏe, 7 năm ung thư không tái phát - Ảnh 3
Gia vị và bài thuốc từ hành. Ảnh: Internet

- Carotenoid và vitamin A trong hành lá có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ mất thị lực, giúp cho đôi mắt luôn giữ được độ tinh anh vốn có.

Bài thuốc từ cây hành lá

Theo Medlatec, các bài thuốc dùng hành lá có thể liệt kê ra như sau:

- Trị đau đầu, cảm sốt: lấy khúc hành lá nghiền nát rồi chắt lấy nước uống nhiều lần trong ngày.

- Trị mụn trứng cá: lấy một nắm lá hành lá đem rửa sạch, đợi ráo nước rồi giã nát để lấy phần tinh chất hành trộn với 1 thìa mật ong. Hỗn hợp thu được đem đắp lên vùng da mặt đã được làm sạch, để yên 15 phút rồi rửa sạch mặt bằng nước. Duy trì cách này 2 - 3 lần/tuần sẽ cải thiện mụn rõ rệt.

- Chữa đái dầm ở trẻ nhỏ: lấy vài cây hành lá còn nguyên rễ đem rửa sạch rồi giã nhuyễn cùng 30g lưu hoàng sau đó đắp lên bụng trẻ, dùng băng trắng cố định lại trong khoảng 8h rồi tháo ra. Việc làm này có tác dụng tán hàn, tôn kinh, thông khí bàng quang nên trị đái dầm ban đêm nhanh chóng.

- Chữa tắc tia sữa: sắc 40g hành lá lấy nước uống trong vài ngày có thể làm thông sữa.

Lưu ý khi ăn hành lá

Theo đông y, hành có tính ấm nên tránh dùng cho người có dương thịnh, hỏa bốc. Ăn quá nhiều sẽ gây phản tác dụng như có thể làm mắt mờ, tóc chóng bạc, thậm chí cản trở ra mồ hôi.

Phụ nữ có kinh sớm, kinh nhiều nên tránh ăn nhiều hành. Ngoài ra, không được dùng hành cũng mật ong và không được dùng ở người huyết áp cao.

Hành lá không phải thực phẩm mà ai cũng có thể ăn được, nhất là với đối tượng có tiền sử dị ứng với chất allyl. Hoạt chất này khi vào cơ thể sẽ kích hoạt histamine, khiến bạn cảm thấy ngứa họng, phát ban đỏ, thậm chí có thể bị sốc phản vệ.

Hành lá có thể dùng để kiểm tra mật ong thật hay giả nhưng khi chế biến ẩm thực thì không nên để chúng “đi cùng nhau”. Hành lá và mật ong khi kết hợp với nhau sẽ tăng tiết các hoạt chất không có lợi cho sức khỏe, dễ gây chướng bụng, khó tiêu.

 

 

Mẹo chưng hoa ngày Tết, cắm bình cứ thêm vài giọt này vào nước đến hết Rằm vẫn tươi

Mẹo chưng hoa ngày Tết, cắm bình cứ thêm vài giọt này vào nước đến hết Rằm vẫn tươi

Để hoa Lay Ơn chưng được thật lâu và thật đẹp, bạn chỉ cần làm theo cách này sẽ giúp cho hoa bền cả mùa Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   hành lá tác dụng của hành lá lợi ích của hành lá

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 20 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 25 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 27 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe