Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt

Dinh dưỡng 17/12/2023 09:22

Theo công bố 'Google year in search 2023' (Google một năm tìm kiếm), dưới đây là danh sách hạng mục 'Công thức món ăn' được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn cầu trong năm 2023.

1. Bibimbap 

Đây là món cơm trộn đầy hương vị của ẩm thực Hàn Quốc với nhiều loại rau đa màu sắc cùng nguồn protein dinh dưỡng như thịt bò hoặc đậu phụ, trứng rán, kết hợp cùng tương ớt gochujang cay nồng. Sự pha trộn hài hòa giữa hình thức và hương vị tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị và hấp dẫn về mặt thị giác.

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Espeto

Đây là một món ăn truyền thống của Tây Ban Nha, có thịt xiên và nướng, điển hình là cá mòi nướng hoặc các loại hải sản khác, được nêm các hương vị Địa Trung Hải như dầu ô liu, tỏi và rau thơm. Công thức đơn giản nhưng đầy hương vị này cho thấy ẩm thực bên bờ biển và di sản ẩm thực phong phú của Địa Trung Hải.

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Papeda

Papeda là món ăn truyền thống của Maluku, Indonesia, được làm từ tinh bột cọ sago. Món ăn được chế biến bằng cách trộn tinh bột cọ sago với nước rồi nhào thành khối bột dính, đàn hồi. Cháo papeda dai như thạch, dẻo như bột được ăn cùng với cá hoặc các loại hải sản khác. Kết cấu độc đáo và hương vị trung tính khiến món ăn này trở thành một yếu tố đặc biệt của ẩm thực Indonesia.

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Bánh mì tròn Bagel

Bánh mì tròn bagel là loại bánh mì đã được loại bỏ phần bột bên trong, để lại một khoảng trống lớn hơn ở giữa. Quá trình này làm giảm hàm lượng calo và carbohydrate tổng thể. Bánh mì tròn bagel thường được ưa thích bởi những người thích bánh mì ít đậm đặc hoặc ít calo hơn, đồng thời bánh mì tròn bagel cũng có nhiều chỗ trống hơn để cho thêm phần nhân (nếu muốn). 

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Pasta e fagioli 

Pasta e fagioli, một món ăn cổ điển của Ý, có nghĩa là "mì Ý nấu đậu". Món súp này thường có nước dùng thơm ngon được làm từ cà chua, rau, đậu (thường là cannellini hoặc borlotti) và mì ống nhỏ. Món ăn được thêm tỏi, hành và rau thơm, tạo nên một món súp thơm ngon và dễ chịu. Đây là một món ăn phổ biến trong ẩm thực Ý, được biết đến với sự kết hợp hài hòa giữa mì ống và đậu trong nước dùng được nêm gia vị thơm ngon.

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Coronation Quiche (Bánh tart đăng quang)

Đây là món ăn được sáng chế cho tiệc ăn trưa trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II, đã tồn tại và phát triển trong nền ẩm thực Anh suốt hàng chục năm qua. Bánh tart đăng quang, với “quiche” là tên của một loại bánh tart mặn truyền thống. Món bánh mặn này thường bao gồm một lớp vỏ bơ chứa đầy hỗn hợp trứng, kem và gia vị, kết hợp với thịt gà nấu chín thái nhỏ hoặc thái hạt lựu. 

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

7. Tacaca

Tacaca là món súp truyền thống của Brazil đến từ các vùng phía bắc, đặc biệt phổ biến ở Amazon. Món ăn thơm ngon này có nước dùng tucupi, được làm từ nước ép khoai mì lên men, nêm tỏi, rau diếp xoăn và ớt vàng. Món súp thường được ăn kèm với lá jambu, tạo thêm cảm giác ngứa ran độc đáo cho món ăn. Tacaca là một thú vui văn hóa và ẩm thực, mang đến hương vị đa dạng và độc đáo của Amazon.

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

8. Black cake (Bánh đen)

Thưởng thức vị đậm đà của chiếc bánh đen, khi đường và rượu rum đen hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn đầy hương vị sâu lắng. Món ngon lấy cảm hứng từ vùng Caribe này, được trang trí bằng trái cây ngâm rượu, hứa hẹn mang lại trải nghiệm ngọt ngào và sang trọng cho vị giác của bạn.

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

9. Ashure

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Ashure là món tráng miệng truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ được ưa chuộng trên toàn cầu. Đây là món cháo được làm từ ngũ cốc, các loại đậu, trái cây sấy khô và đường. Sự phổ biến của món ăn này bắt nguồn từ việc gắn liền với câu chuyện con tàu Nô-ê, khiến Ashure trở thành biểu tượng của niềm hy vọng, sự chia sẻ và sự hòa hợp cộng đồng trong văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ.

10. Smelt

Bất ngờ với 10 món ăn được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2023, ẩm thực Châu Á cũng góp mặt - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Smelt là một loại cá nhỏ thường được chiên nguyên con. Sự phổ biến của món ăn này nằm ở sự đơn giản của nó, mang lại trải nghiệm ngon miệng cho những cuộc tụ tập bên hồ nước.

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