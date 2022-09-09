Bạn đã bỏ bữa sáng? Hãy thử các lựa chọn lành mạnh sau để cấp lại năng lượng đánh tan mệt mỏi

Dinh dưỡng 09/09/2022 15:37

Một thực tế rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì nó cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để có một sức khỏe tốt. Ăn sáng "thịnh soạn" giúp cải thiện mức năng lượng của bạn trong suốt cả ngày và tăng khả năng tập trung.

Bạn đã bỏ bữa sáng? Hãy thử các lựa chọn lành mạnh sau để cấp lại năng lượng đánh tan mệt mỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng lành mạnh hàng ngày cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim về lâu dài. Bất chấp những lợi ích của bữa sáng đối với sức khỏe và tinh thần của bạn, nhiều người thường bỏ qua bữa sáng vì những lý do khác nhau.

Một số lý do phổ biến là:

  • Không có đủ thời gian hoặc vội vàng đi làm / đi học / đại học vào buổi sáng.
  • Nỗ lực giảm cân
  • Chán các món ăn sáng lặp đi lặp lại
  • Không cảm thấy đói vào buổi sáng

Nhưng tin tốt là có nhiều lựa chọn thực phẩm để duy trì mức năng lượng và sức khỏe tốt cho những người bỏ bữa sáng. Mặc dù không nên bỏ bữa sáng nhưng bạn có thể cố gắng bù đắp lượng dinh dưỡng đã bỏ qua vào bữa sáng bằng bữa trưa, bữa tối và đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn.

Các loại thực phẩm như hạnh nhân cũng có thể được giữ sẵn để nhai khi bạn đang di chuyển và chúng sẽ không làm giảm mức năng lượng của bạn! Chúng ta hãy xem xét một số lựa chọn thực phẩm lành mạnh có thể được tiêu thụ cho những người thường xuyên bỏ bữa sáng nhé.

Hạnh nhân

Bạn đã bỏ bữa sáng? Hãy thử các lựa chọn lành mạnh sau để cấp lại năng lượng đánh tan mệt mỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân là một món ăn nhẹ tuyệt vời để có một bữa ăn nhanh chóng và thỏa mãn để tăng cường năng lượng cho bạn. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học California Merced trên các sinh viên đại học, đối với những người bỏ bữa sáng, bao gồm một nắm hạnh nhân như một bữa ăn nhẹ buổi sáng sẽ giảm tổng lượng cholesterol và cải thiện lượng đường trong máu lúc đói.

Những người ăn nhẹ hạnh nhân có dấu hiệu về mức cholesterol HDL (tốt) được bảo quản tốt hơn và các biện pháp cải thiện khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể. Do đó, tiêu thụ một nắm hạnh nhân thường xuyên sẽ cung cấp cho bạn sức mạnh để làm việc trong ngày. Bạn thậm chí có thể giữ một ít hạnh nhân trong túi của mình để bạn luôn có được phần chất dinh dưỡng hoàn hảo của mình bất cứ khi nào bạn cảm thấy đói.

Trứng

Bạn đã bỏ bữa sáng? Hãy thử các lựa chọn lành mạnh sau để cấp lại năng lượng đánh tan mệt mỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới với trứng luộc hoặc chọn bất kỳ hình thức nào của trứng như một món ăn nhẹ là một cách tốt để có được năng lượng lâu dài. Protein và chất béo lành mạnh trong toàn bộ quả trứng có thể giúp giữ lượng đường trong máu ổn định. Đây là một cách tốt để tránh tình trạng chán ăn vào buổi chiều và cảm giác thèm ăn đường, thường xuất hiện sau khi ăn các loại thực phẩm giàu carbohydrate.

Có thể ăn trứng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mặc dù lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol, nhưng trứng có protein, vitamin và các chất dinh dưỡng khác, có thể giúp ngăn ngừa các bệnh khác nhau bao gồm tim.

Đậu gà 

Đậu gà rất giàu chất xơ, folate (vitamin B9), mangan và các khoáng chất khác. Theo một số nghiên cứu, ăn đậu gà có thể cải thiện mức cholesterol và giảm lượng đường trong máu. Chúng có thể được đưa vào một loạt các món ăn bao gồm cả đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh.

Bạn đã bỏ bữa sáng? Hãy thử các lựa chọn lành mạnh sau để cấp lại năng lượng đánh tan mệt mỏi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu gà rang trộn với một số gia vị nhẹ có thể là một lựa chọn hoàn hảo và tốt cho sức khỏe để nghiền ngẫm bất cứ khi nào bạn quyết định bỏ bữa sáng. Hàm lượng protein và chất xơ trong đậu gà mất nhiều thời gian để đi qua hệ tiêu hóa, điều này có thể giúp bạn no lâu.

Những gì bạn ăn và thời điểm bạn ăn có thể ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn trong suốt cả ngày. Do đó, nếu bạn là người bỏ bữa sáng, hãy luôn cố gắng bổ sung những món ăn nhẹ bổ dưỡng như hạnh nhân, trái cây tươi và sữa chua để giúp bạn vượt qua cơn đói giữa buổi sáng. Sau cùng, cách tốt nhất để có được nhiều năng lượng nhất từ ​​thức ăn là đảm bảo rằng bạn đang cung cấp cho mình những thức ăn ngon nhất có thể.

Theo Times of India

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này!

Tại sao bạn nên uống sữa trước khi ngủ? Biết được lý do tuyệt vời sau chắc hẳn bạn sẽ khó lòng bỏ qua thức uống ngon miệng này!

Sữa là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng tuyệt vời, tốt cho xương của bạn và nó còn có nhiều lợi ích hơn nữa nếu bạn uống trước khi ngủ. Ví dụ, nó có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, ngủ ngon mà không bị thức giấc giữa đêm và thậm chí còn giúp giảm cân!

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm nên dùng ăn sáng Bữa sáng chất lượng bữa sáng rất quan trọng

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 45 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe