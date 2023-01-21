Ăn uống thả ga không lo đầy hơi, táo bón cùng bí kíp giảm nhanh triệu chứng khó chịu, nhuận tràng tức thì

Mặc dù nghe có vẻ thô thiển, nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận thức được tần suất, màu sắc và độ đặc của phân mỗi ngày. Nó là một chỉ báo về tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng trong khi hầu hết mọi người đi đại tiện trung bình ba đến bốn lần một tuần, thì những người có thói quen đi đại tiện đều đặn vào những thời điểm cố định trong ngày và cùng một số lần mỗi ngày.

Táo bón kéo dài là một dấu hiệu cảnh báo. Nếu ruột kết của bạn không loại bỏ tất cả các chất thải độc hại mà nó phải làm, nó sẽ khiến bạn dễ mắc phải nhiều tình trạng sức khỏe và lối sống khác nhau như da kém, trĩ, nứt, không thể giảm cân và thậm chí là không dung nạp thức ăn. các trường hợp.

Bạn có biết không? Trên toàn cầu, khoảng 10% đến 20% người trưởng thành bị táo bón vào một thời điểm nào đó trong đời.

Bệnh ảnh hưởng đến 26% phụ nữ và 16% nam giới từ 65 tuổi trở lên. Những con số này tăng vọt lên 34% phụ nữ và 26% nam giới trong số những người từ 84 tuổi trở lên.

Táo bón và mùa đông

Tuy nhiên, trong mùa đông, đặc biệt là khi lượng nước tiêu thụ ít hơn, bạn có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa và táo bón. Nếu không được điều trị thích hợp, táo bón cũng có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Một lời khuyên quan trọng nhất cho cuộc sống là nước và chất xơ. Tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau theo mùa như cam, ổi, bưởi, yến mạch, v.v. trong những tháng mùa đông là một cách hiệu quả để ngăn ngừa táo bón. Một chế độ ăn giàu chất xơ góp phần tạo nên phần lớn phân của bạn và hoạt động như một cây chổi tự nhiên để quét ruột kết. Tăng lượng nước uống khi bạn tăng lượng chất xơ để tránh táo bón. Một lít nước mỗi sáng là một biện pháp khắc phục táo bón tự nhiên và hiệu quả.

Ngoài việc ăn thực phẩm giàu chất xơ và uống đủ nước, đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp giảm táo bón.

Các biện pháp khắc phục tại nhà để làm dịu táo bón

Táo bón nên được coi là một ưu tiên. Nếu không được điều trị, táo bón có thể gây ra một cục nam châm trong ruột và trực tràng của bạn. Nó có thể gây mất nước, tắc ruột và làm chậm khả năng hấp thụ thuốc của cơ thể.

Vỏ mã đề

Vỏ mã đề, còn được gọi là isabgol, là một loại chất xơ giúp thúc đẩy quá trình giảm cân đồng thời hoạt động như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên. Một cốc nước có chứa 2 đến 3 thìa cà phê vỏ mã đề hoặc isabgol là biện pháp khắc phục táo bón tại nhà tốt nhất.

Nho đen hoặc mận khô

Người ta tin rằng nho khô đen hoặc mận khô có chứa chất xơ không hòa tan, góp phần tạo nên khối lượng lớn của phân và giúp ruột hoạt động bình thường. Trước khi đi ngủ, hãy ăn 4-5 quả mận ngâm nước hoặc 2 thìa nho khô ngâm với nước ấm.

Hạt Carom

Loại gia vị này thúc đẩy sản xuất dịch dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và cho phép thức ăn được phân hủy trong dạ dày. Bạn nên ngâm 1/2 thìa cà phê hạt carom trong nước nóng và uống.

Dầu thầu dầu

Dầu thầu dầu đã được chứng minh là một loại thuốc nhuận tràng hiệu quả trong điều trị táo bón. Dầu thầu dầu có chứa axit ricinoleic, tạo điều kiện thuận lợi cho việc loại bỏ chất thải phân. Một muỗng canh dầu thầu dầu trước khi đi ngủ có thể giúp thông tiểu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt nên tránh nó.

Dầu dừa nguyên chất

Bằng chứng cho thấy dầu có chứa axit béo chuỗi trung bình (MCFA), được cho là có tác dụng kích thích nhu động ruột và làm mềm phân. Một số lợi ích sức khỏe có liên quan đến chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT), có chứa axit béo chuỗi trung bình (MCFA). Bạn nên tiêu thụ một muỗng canh dầu dừa nguyên chất trước khi đi ngủ để bôi trơn đường nhu động ruột.

Cùng với những thực phẩm này, điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng bạn chỉ mua những sản phẩm có nguồn gốc hợp pháp, trung thực, chất lượng cao và không chứa hóa chất, để không có gì cản trở mục tiêu sức khỏe của bạn.

Do đó, không chỉ có thể ngăn ngừa bệnh mà còn quản lý và chữa lành bệnh hiệu quả hơn.

Theo Times of India