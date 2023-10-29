Ấn tượng chương trình Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội

Ngày 28/10/2023, tại Hà Nội đã diễn ra Ngày hội rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội năm 2023, với sự tham gia của gần 2.000 người cao tuổi đến từ khắp các quận, huyện Hà Nội. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Sức khỏe ngoài trời người trung cao tuổi Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng sữa Sure Prevent Gold. Đây là sân chơi giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, khuyến khích phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong cộng đồng.

Đối với hầu hết mọi người, kể từ độ tuổi trung niên, những thay đổi về thể chất, tâm lý ngày càng nhanh, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống. Vì vậy, các hoạt động khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần thường có ý nghĩa rất quan trọng với người cao tuổi. Thông qua các bài tập vận động, dưỡng sinh, người cao tuổi sẽ có điều kiện tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai, tinh thần minh mẫn, phấn chấn hơn, và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thêm trọn vẹn.

Tại ngày hội này, người dân thủ đô đã có dịp chứng kiến những màn đồng diễn của hơn 2000 hội viên Hội Sức khoẻ ngoài trời người trung cao tuổi thành phố Hà Nội (Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội). Những động tác khi mềm dẻo, khi khoẻ khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người cao tuổi đã làm cho các màn đồng diễn thêm ấn tượng. Xem các tiết mục trên ít ai nghĩ rằng các diễn viên, vũ công đều ở độ tuổi U70, U80.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk đã trực tiếp tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người cao tuổi, chia sẻ các phương pháp hữu ích giúp phòng tránh những căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, tiểu đường…, đồng thời tư vấn cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi, nhất là vào những thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Người cao tuổi tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.

Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội cho biết: “Hội SKNT người TCT TP.Hà Nội là chỗ dựa vững chắc cho người trung cao tuổi, Hội có tổ chức chặt chẽ rộng khắp ở các quận, huyện, phường, xã và thôn xóm. Để hỗ trợ người cao tuổi có thể sống khoẻ mạnh, khắc phục bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, Hội có Ban huấn luyện nghiên cứu đưa ra một hệ thống bài tập, phương pháp đa dạng và thích hợp với sức khoẻ lớp người trung cao tuổi. Trong 48 năm qua Hội đã khẳng định việc hoạt động thể dục kết hợp với dinh dưỡng sẽ đem lại sức khoẻ tốt cho người cao tuổi. Với 48 năm hoạt động liên tục bền bỉ thu hút hàng vạn học viên đã và đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ sức khoẻ có tính quốc gia mà Nhà nước giao cho. Hội đã có 12 huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho nhiều tập thể và cá nhân. Hội còn dành nhiều huy chương vàng trong các giải thi đấu châu lục và quốc gia (2 HCV, 2 HCB châu Á và hàng trăm HCV giải vô địch TDDS toàn quốc và Võ cổ truyền Thế giới, Võ cổ truyền Việt Nam)”.

Tại chương trình, bà Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, đại diện công ty Vinamilk cho biết: “Thực tế cho thấy, nếu kiên trì rèn luyện sức khỏe, áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt và chú ý khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi hoàn toàn có được một cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan, và tuổi thọ ngày càng kéo dài hơn. Công ty Vinamilk với sứ mệnh của mình cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội. Công ty Vinamilk đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và tiên phong trong việc ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào các sản phẩm để nâng cao sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam, bao gồm các nhóm sản phẩm phục vụ đầy đủ các nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi theo chức năng chính bao gồm: Vinamilk Sure Prevent Gold:Dinh dưỡng toàn diện giúp người cao tuổi ăn ngon ngủ ngon; Sure Diecerna: Dinh dưỡng toàn diện giúp ổn định đường huyết hiệu quả; KenKo Haru: Dinh dưỡng toàn diện giúp tăng cường đề kháng - Bí quyết sống khỏe từ người Nhật; Canxi Pro: Dinh dưỡng ít béo giúp xương khớp chắc khỏe. Và hoạt động đồng hành cùng HỘI SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI NGƯỜI TRUNG, CAO TUỔI TP. HÀ NỘI thực sự đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi, một trong những đối tượng cần được quan tâm nhất”.

Hoạt động đồng hành cùng “Ngày hội sức khỏe người cao tuổi” tại Hà Nội cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi, đồng thời tạo cơ hội sinh hoạt, giao lưu bổ ích trong cộng đồng người cao tuổi Việt. Suốt nhiều năm bền bỉ, Vinamilk đã góp phần chăm sóc sức khỏe cho hơn 1 triệu người cao tuổi trên khắp Việt Nam.