Chỉ cần thêm quả "lạ mà quen" này vào nồi, cá kho xong không bị tanh lại rắn đanh, thơm phức

Cá ngấm mỡ thì thịt ba chỉ cùng mùi thơm của quả chay và vị chua ngọt đặc trưng, vị cay nồng của ớt và tiêu xanh nên hương vị vô cùng hài hòa, ăn cùng cơm trắng thì tuyệt vời.

Hãy cùng vào bếp nào.