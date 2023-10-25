Chỉ cần thêm quả "lạ mà quen" này vào nồi, cá kho xong không bị tanh lại rắn đanh, thơm phức

Món ngon mỗi ngày 25/10/2023 06:21

Làm theo công thức này, cá sẽ chín mềm và hoàn toàn không còn chút mùi tanh nào.

Cá ngấm mỡ thì thịt ba chỉ cùng mùi thơm của quả chay và vị chua ngọt đặc trưng, vị cay nồng của ớt và tiêu xanh nên hương vị vô cùng hài hòa, ăn cùng cơm trắng thì tuyệt vời. 

Hãy cùng vào bếp nào.

Nguyên liệu:

Chỉ cần thêm quả 'lạ mà quen' này vào nồi, cá kho xong không bị tanh lại rắn đanh, thơm phức - Ảnh 1
Nguyên liệu cho món cá kho chay

- 1.5kg cá chim đã làm sạch ruột, bỏ gân máu.

- 6-7 củ sả.

- Riềng già.

- 5 củ hành khô.

- Nước màu

- 10 thìa ăn phở nước mắm cốt.

- Nước đun sôi.

- Giấm (chanh), muối biển.

- 3-5 quả ớt.

- 5 quả chay to.

- 500g thịt ba chỉ heo.

Thực hiện:

Chỉ cần thêm quả 'lạ mà quen' này vào nồi, cá kho xong không bị tanh lại rắn đanh, thơm phức - Ảnh 2
Thời gian kho cá trong 2 tiếng. Lúc đầu để lửa lớn để cá sôi nhanh và gia vị tiếp xúc đều.

- Cá mua về rửa sạch. Pha nước có thêm giấm hoặc chanh và muối biển rửa thật kỹ để cá bớt mùi tanh.

- Dùng giấy bếp thấm khô hoặc để ráo.

- Ướp cá với 1 thìa muối biển khoảng 1-2 tiếng để cá chắc lại.

- Thịt ba chỉ thái miếng dày vì quá trình kho lâu thịt sẽ teo lại nhỏ hơn.

- Chay rửa sạch, thái lát.

- Sả đập dập, riềng cắt lát và 1 phần đem xay nhỏ. Hành khô thái lát.

- Cho dầu vào chảo phi thơm hành, giềng lát, sả.

- Cho phần này vào đáy nồi.

- Tiếp tục xếp các phần theo từng lớp: Chay thái lát -> thịt ba chỉ heo -> cá -> thịt ba chỉ heo -> chay thái lát -> riềng xay, ớt.

- Cho nước mắm, nước hàng vào, rưới đều khắp mặt nồi cá.

- Cuối cùng đổ nước sôi 100 độ sâm sấp mặt trên cùng của nồi cá.

Thời gian kho cá trong 2 tiếng. Lúc đầu để lửa lớn để cá sôi nhanh và gia vị tiếp xúc đều. Khi sôi được khoảng 30 phút hạ lửa nhỏ để cá ngấm gia vị, chín nhừ đậm đà hơn. Khi nồi cá gần cạn nước, nước kho sệt lại là đạt.

Để cá nguội rồi gắp cá ra đĩa sẽ hạn chế vỡ cá.

Chỉ cần thêm quả 'lạ mà quen' này vào nồi, cá kho xong không bị tanh lại rắn đanh, thơm phức - Ảnh 3

Chỉ cần thêm quả 'lạ mà quen' này vào nồi, cá kho xong không bị tanh lại rắn đanh, thơm phức - Ảnh 4

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Facebook Lan Hương

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