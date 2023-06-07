Ăn cà chua theo 7 cách này đảm bảo thanh nhiệt, giải độc, phòng chống bệnh tật hiệu quả

Dinh dưỡng 07/06/2023 11:05

Nếu được chế biến và ăn đúng cách, cà chua sẽ trở thành một vị thuốc bổ, ngăn ngừa nhiều loại bệnh tật.

Theo các chuyên gia, cà chua được mệnh danh là 'nhà máy' dinh dưỡng vì nó cung cấp rất nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe.

Cà chua rất giàu vitamin A, C, K, vitamin B6, kali, folate, thiamin, magiê, niacin, đồng và phốt pho. Đây những vi chất cần thiết để duy trì sức khỏe tốt. Điều tuyệt vời hơn ở cà chua là chúng chứa rất ít cholesterol, chất béo bão hòa, natri và calo.

Ăn cà chua theo 7 cách này đảm bảo thanh nhiệt, giải độc, phòng chống bệnh tật hiệu quả - Ảnh 1
Hàm lượng dưỡng chất trong cà chua vô cùng dồi dào, được ví như 'nhà máy' dinh dưỡng.

Nghiên cứu hiện đại cho thấy, cà chua rất giàu sinh tố và các nguyên tố vi lượng, chất tomatin có trong thành phần của cà chua có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn và nấm; vitamin P rất có ích cho việc phòng chống cao huyết áp. Gần đây, người ta còn phát hiện thấy cà chua còn có khả năng phòng chống ung thư và làm chậm quá trình lão hóa.

Sau đây là 7 cách chế biến cà chua giúp phòng, chống bệnh tật hiệu quả.

1. Phòng chống bệnh tăng huyết áp, trừ phiền, thanh nhiệt giải độc

Cà chua 1.000g, đường trắng 100g. Cà chua rửa sạch, thái miếng, dùng máy ép lấy nước rồi hòa với đường, đun sôi một lát là được, để nguội, chia uống vài lần trong ngày.

2. Phòng chống tăng huyết áp, đái tháo đường và béo phì

Ăn cà chua theo 7 cách này đảm bảo thanh nhiệt, giải độc, phòng chống bệnh tật hiệu quả - Ảnh 2
Uống nước ép cà chua, dứa, chanh giúp ngăn ngừa tình trạng béo phì, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cà chua 150g, dứa 150g, nước ép quả chanh 15ml. Cà chua rửa sạch, thái miếng; dứa gọt vỏ, cắt nhỏ, ngâm trong nước muối nhạt chừng 10 phút; hai thứ dùng máy ép lấy nước rồi hòa với nước chanh, chia uống vài lần trong ngày.

3. Phòng tăng huyết áp và tình trạng vữa xơ động mạch

Cà chua 500g, rau cần 250g, chanh 80g. Cà chua rửa sạch, thái miếng; rau cần rửa sạch cắt đoạn ngắn; hai thứ dùng máy ép lấy nước rồi vắt thêm nước chanh, hòa đều, chia uống nhiều lần.

4. Hỗ trợ điều trị viêm gan mãn tính

Ăn cà chua theo 7 cách này đảm bảo thanh nhiệt, giải độc, phòng chống bệnh tật hiệu quả - Ảnh 3
Cà chua xào thịt bò là món ăn vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe.

Cà chua 250g rửa sạch, thái miếng; thịt bò 100g thái mỏng, xào ăn hằng ngày. Món ăn này có tác dụng điều hòa chức năng gan, bổ máu, tiêu hóa tốt, hỗ trợ tốt trong điều trị viêm gan mạn tính, giúp cơ thể nhanh hồi phục.

5. Phòng bệnh bướu cổ

Cải xoong 200g, cà chua 1 quả; rau mùi, kinh giới 10g; dầu ăn, gia vị, giấm. Cách làm: Cải xoong, cà chua, rau gia vị rửa sạch, để ráo. Cà chua thái lát. Cải xoong chần qua nước sôi; rau mùi, kinh giới thái nhỏ. Tất cả đem trộn đều với giấm, gia vị ăn thay rau. Mỗi tuần ăn 3 lần. Ăn thường xuyên sẽ giúp bổ sung iốt phòng bệnh bướu cổ hiệu quả.

6. Chữa sốt, cấp nước

Cà chua 200g thái lát, sắc nước, uống thay trà trong ngày, uống nóng hay lạnh đều được. Cũng có thể dùng nước ép cà chua và nước ép dưa hấu mỗi thứ 200ml trộn đều, chia 2-3 lần uống trong ngày.

7. Giúp chắc răng, phòng chảy máu chân răng

Cà chua sống 1-2 quả, ăn ngày 3-4 lần, ăn trong 2 tuần sẽ có kết quả.

 

 

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