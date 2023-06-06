5 nhóm người 'đại kỵ' mướp đắng, càng ăn sức khỏe càng suy nhược

Dinh dưỡng 06/06/2023 22:12

Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua được xếp vào danh sách những loại rau có nhiều công dụng nhất cho sức khỏe, nhưng nếu thuộc 5 nhóm người này thì đừng nên ăn.

Mướp đắng được xếp vào danh sách những loại rau có nhiều công dụng nhất cho sức khỏe. Không chỉ chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, mướp đắng có chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Mướp đắng còn là vị thuốc tốt, hỗ trợ đẩy lùi nhiều loại bệnh, đặc biệt còn có thể giúp chị em giữ dáng, đẹp da.

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Mướp đắng chứa nhiều thành phần tốt cho cơ thể.

Công dụng nhiều là vậy, tuy nhiên, một số thành phần trong mướp đắng tối kỵ đối với 5 nhóm người này.

1. Các bà mẹ đang mang thai

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết và làm hư thai, dẫn đến sinh non. Đồng thời mướp đắng có khả năng gây đột biến gen. Vì thế, phụ nữ có thai không nên sử dụng mướp đắng nhất là khi mang thai ở giai đoạn đầu.

5 nhóm người 'đại kỵ' mướp đắng, càng ăn sức khỏe càng suy nhược - Ảnh 2
Phụ nữ không nên ăn mướp đắng trong thời kỳ mang thai và cho con bú.

Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì trong loại quả này có một số thành phần mang độc tính nhẹ có thể được truyền qua sữa mẹ.

Độc tính này không gây ảnh hưởng ở người lớn, nhưng lại có vấn đề với trẻ em vì vậy rất cần thận trọng khi sử dụng.

2. Phụ nữ không nên ăn mướp đắng trong thời kỳ kinh nguyệt

Mướp đắng là một loại thực phẩm có vị đắng tính lạnh. Nếu phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt ăn quá nhiều mướp đắng sẽ khiến khí huyết đông lại, từ đó gây ra hoặc làm nặng thêm tình trạng đau bụng kinh.

3. Những người dùng insulin hoặc thuốc tiểu đường

Mướp đắng có thể tăng cường hơn nữa tác dụng của insulin hoặc thuốc theo đơn và do đó làm giảm lượng đường trong máu của bạn đến mức cực đoan.

4. Người phải phẫu thuật

5 nhóm người 'đại kỵ' mướp đắng, càng ăn sức khỏe càng suy nhược - Ảnh 3
Trong thời gian trước và sau phẫu thuật 2 tuần không nên ăn mướp đắng.

Nhiều chuyên gia cho rằng mướp đắng có thể cản trở quá trình kiểm soát lượng đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Bởi vậy, tốt nhất là bạn nên ngừng ăn mướp đắng ít nhất 2 tuần trước và sau thời gian phẫu thuật dự kiến.

5. Người tiêu hóa kém

Ăn mướp đắng sẽ khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, gây tình trạng quá tải. Với người hay bị lạnh bụng cũng không nên ăn nhiều vì sẽ tạo gánh nặng cho đường tiêu hóa. Nếu vẫn muốn ăn, hãy kết hợp hài hòa và điều độ với thực phẩm khác để đem lại hiệu quả như mong muốn.

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