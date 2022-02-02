9 mẹo nấu ăn tuyệt vời từ Trung Quốc có thể trở thành bí kíp gia truyền cho thế hệ sau

Sau đây là một số thủ thuật nấu ăn mà người dân Trung Quốc sử dụng. Biết những bí mật này sẽ giúp mọi người nấu ăn ngon như họ.

Sử dụng một số thủ thuật nấu ăn, bạn có thể đạt được những mục tiêu này. Và các thủ thuật có thể đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Người dân ở Trung Quốc rửa trái cây và rau quả của họ rất kỹ. Họ rửa sạch bằng nước máy, cho vào dung dịch muối, sau đó rửa lại bằng nước máy.

Năm 2006, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành một nghiên cứu và chứng minh rằng nước muối thực sự có thể loại bỏ thuốc trừ sâu khỏi rau và trái cây. Để rửa rau và trái cây theo cách này, bạn nên cho 1 phần muối vào 10 phần nước.

Nấu cơm hoàn hảo mà không cần đến cốc đong và cân.

Người Trung Quốc không cần nhớ chính xác lượng nước và gạo khi nấu. Họ chỉ cần cho một lượng gạo cần thiết vào nồi và đưa ngón tay trỏ lên bề mặt gạo theo góc vuông. Tất cả những gì họ phải làm là thêm đủ nước đạt đến mức của một đốt ngón tay.

Làm cho bữa ăn hấp dẫn hơn nhờ sử dụng tinh bột.

Nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên về cách làm thế nào để các đầu bếp Trung Quốc có thể làm cho cá và thịt trông sáng bóng như vậy. Bí mật là tinh bột ngô được họ sử dụng trong hầu hết các nhà bếp trên cả nước. Không có nước sốt nào mà họ làm lại thiếu gia vị này khi nấu thức ăn ở nhiệt độ cao.

Làm mềm thịt với lòng đỏ trứng.

Người dân Trung Quốc có thể làm mềm ngay cả những miếng thịt dai nhất. Để đạt được điều này, họ ướp thịt trong lòng đỏ trứng khoảng 15 phút. Nghe có vẻ không thuyết phục vì chúng ta thường sử dụng nước chanh, giấm và những thứ có tính axit khác cho việc làm mềm mới đúng. Kỹ thuật này thường được gọi là " mềm như nhung ".

Các đầu bếp Trung Quốc giải thích tác dụng của lòng đỏ trứng theo cách này: nó làm cho thịt tươi hơn và bảo vệ thịt trong quá trình nấu nướng. Điều này ngăn không cho chất lỏng bay hơi khỏi thịt, vì vậy thịt vẫn thực sự ẩm và ngon.

Thường luộc thịt trước khi nấu

Người Trung Quốc cho thịt sống vào nước, đun sôi nước, sau đó chắt bỏ nước và tiếp tục nấu (rán), hầm, hoặc luộc lại thịt nhưng trong nước ngọt. Cái này có một vài nguyên nhân.

Đầu tiên, việc luộc sẽ giúp loại bỏ hết chất bẩn và máu thừa bám trên thịt. Thứ hai, nó làm mềm một số loại thịt, chẳng hạn như thịt lợn. Và cuối cùng, có một kỹ thuật đặc biệt là sau khi thịt được nấu chín hoàn toàn trong nước, họ sẽ gia giảm hương vị khi thịt được chiên với rau và các nguyên liệu khác.

Làm bánh bao tốt cho sức khỏe

Tác giả của bài báo này đã học được một quy tắc quan trọng để làm bánh bao từ một người Trung Quốc. “Bạn chỉ cho thịt băm vào trong bánh bao, nên cuối cùng chúng sẽ quá béo! Hãy làm cho 50% rau và 50% thịt. Nó sẽ ngon và tốt hơn cho bạn. "

Hấp rất nhiều loại thực phẩm.

Ẩm thực Trung Quốc bao gồm nhiều món ăn được nấu chín bằng hơi nước. Phương pháp này được sử dụng ngay cả đối với thực phẩm làm từ bột. Người dân địa phương sử dụng một chiếc nồi hấp tre đặt trên nước sôi để hấp.

Để tạo ra những bữa ăn ngon bằng cách sử dụng hơi nước theo cách của người Trung Quốc, bạn không cần phải lên mạng và tìm những chiếc nồi hấp làm bằng tre. Bạn có thể sử dụng một cái rây kim loại thông thường và đặt nó bên trên một nồi nước sôi. Nhưng đừng đi xa bếp: bạn phải đảm bảo rằng vẫn còn nước trong nồi.

Làm món tráng miệng bằng các nguyên liệu thực vật.

Người Trung Quốc không sử dụng nhiều đường trong các món tráng miệng của họ, mứt và sô cô la không phổ biến ở Trung Quốc. Họ sử dụng các sản phẩm thực vật như vừng, đậu và khoai lang để làm ngọt các món tráng miệng của mình. Đây là lý do tại sao người châu Âu thường nghĩ rằng các món tráng miệng của Trung Quốc là nhạt nhẽo. Có lẽ đây là lý do tại sao rất nhiều người Trung Quốc có dáng người mảnh mai.

Sử dụng một thành phần làm cho họ khỏe mạnh và trẻ trung.

Trong hàng trăm năm, người Trung Quốc đã yêu thích vừng và họ thêm nó vào hầu hết các bữa ăn của họ. Họ cũng thường làm một món tráng miệng truyền thống - bánh vừng.

Vừng chứa nhiều canxi, sắt, magie, đồng. Vì vậy, bạn chắc chắn nên ăn nhiều hơn.

Theo Brightside