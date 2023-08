6 loại quả ít đường và chỉ số đường huyết thấp giúp chị em chống lão hóa, giảm cân mà không gây béo

Giảm tình trạng viêm nhiễm

Ngăn ngừa các bệnh mạn tính

Giúp đường ruột khỏe mạnh

Giúp làn da đẹp hơn

Trái cây giúp bù nước

Hỗ trợ giảm cân

Ăn trái cây có rất nhiều lợi ích. Ảnh: Internet

Ăn trái cây hàng ngày rất tốt cho sức khỏe vì chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, một số loại trái cây có lượng đường khá cao. Do đó, người tiểu đường cần chú ý đến lượng đường có trong chúng, quản lý lượng đường nạp vào cơ thể để kiểm soát đường huyết.

Không phải tất cả các loại trái cây đều có cùng loại đường. Ba loại đường chính trong trái cây gồm fructozơ, glucose, sucrose. Hầu hết, trái cây đều chứa fructose và glucose (còn gọi là đường đơn). Cơ thể sẽ tiêu hóa các loại đường đơn dễ dàng và lấy năng lượng nhanh chóng từ chúng. Chúng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu nếu ăn quá nhiều.

6 loại trái cây ít đường tốt cho sức khỏe

Theo Phụ Nữ Việt Nam, một số loại quả ít đường mà chị em nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Bưởi

Theo Healthline, bưởi là trái cây ít đường nhưng lại cung cấp nguồn vitamin C tuyệt vời. Một nửa quả bưởi cỡ trung bình chứa 8,5g đường, cung cấp 43% giá trị vitamin C hàng ngày. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch và sự hình thành collagen, giúp da trẻ trung. Nó cũng giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ các nguồn thực vật.

Bưởi cũng có chỉ số đường huyết thấp, có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Theo Healthline, một đánh giá về các nghiên cứu năm 2021 thậm chí phát hiện, bưởi có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2.

Bưởi cũng có chỉ số đường huyết thấp, có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

2. Kiwi

Một quả kiwi chứa 7g đường. Những loại trái cây nhỏ màu xanh này có xếp hạng thấp trên thang chỉ số đường huyết và là nguồn cung cấp chất xơ tốt.

Chúng cũng là một nguồn vitamin C tuyệt vời. Một quả kiwi cung cấp 62% giá trị vitamin C hàng ngày và 2,3 g chất xơ, chỉ với 48 calo. Đây là loại quả này rất phù hợp để chị em thực hiện chế độ ăn ít đường.

3. Bơ

Bơ là loại trái cây ít đường cực kỳ bổ dưỡng. Một quả bơ chứa ít hơn 1g đường, cung cấp 9g chất xơ, giàu chất béo bão hòa đơn, giúp giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, ăn bơ hàng ngày trong 12 tuần giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Bạn có thể thêm bơ nghiền vào bánh mì nướng hoặc trứng làm từ ngũ cốc nguyên hạt hoặc dùng làm nước chấm cho rau.

Quả bơ tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet

4. Mận

Mận có ít đường hơn nhiều loại trái cây khác. Một quả mận chứa ít hơn 7g đường, 1g chất xơ, chỉ với 30 calo và có chỉ số đường huyết thấp.

Chuyên gia khuyên, khi mua mận, hãy chọn những quả mọng nước và có màu đậm.

Cũng theo VTC, hai loại trái cây sau đây rất quen thuộc và chứa ít calo mà chị em có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

5 Đu đủ

Đu đủ rất giàu vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng. Thêm vào đó, đu đủ còn chứa nhiều enzyme papain có tác dụng làm sạch tế bào chết và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Đắp mặt nạ đu đủ 2 lần/tuần sẽ giúp da đều màu và làm mờ nếp nhăn hiệu quả.

6. Chuối

Lượng lớn Vitamin C và B6 trong chuối giúp điều chỉnh độ đàn hồi và gắn kết của da. Mangan và nhiều chất chống ôxy hóa khác nhau trong loại quả này giúp chống lại quá trình lão hóa sớm, che chắn cho làn da khỏi tổn thương và giữ ẩm da.

Những lưu ý khi ăn trái cây

Theo Lao Động dẫn tin từ Health Shots, ăn trái cây không đúng cách sẽ làm tăng lượng đường trong máu và mất chất dinh dưỡng. Dưới đây là 4 mẹo cần lưu ý khi ăn trái cây.

+ Ăn hỗn hợp trái cây

Khi ăn trái cây, không nên ăn riêng lẻ từng loại, nên bao gồm 2 đến 3 loại trái cây theo mùa để đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của cơ thể, giảm nguy cơ mắc một số bệnh. Bên cạnh đó, nên ăn ít nhất 2-3 loại trái cây có màu sắc khác nhau hàng ngày để tăng cường miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

+ Không loại bỏ vỏ

Hầu hết mọi người có thói quen loại bỏ vỏ của trái cây trước khi ăn, nhưng phần vỏ thường là phần tốt nhất. Trong phần vỏ của một số trái cây chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa hơn cả phần ruột. Vì vậy, đối với những trái cây ăn được cả vỏ và hạt, không nên loại bỏ những phần này để đảm bảo nguồn cung cấp chất xơ và chất phytochemical.

+ Ăn trái cây thay vì ép

Nước ép trái cây hoặc sinh tố có mùi vị và màu sắc hấp dẫn. Tuy nhiên, uống nước trái cây và sinh tốt không tốt cho sức khỏe như ăn trái cây. Vì quá trình ép trái cây sẽ làm giảm hàm lượng chất xơ và thêm đường sữa. Điều này làm lượng đường trong máu tăng cao, dễ tăng cân.

+ Ăn trái cây kèm protein

Một số loại trái cây có lượng đường khá cao, khiến lượng đường trong máu tăng cao sau khi ăn. Vì vậy, có thể ăn trái cây với một số thực phẩm giàu protein, chất béo lành mạnh để làm giảm chỉ số đường huyết. Có thể ăn một ít hạt giàu protein như hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh, sữa chua, yến mạch cùng trái cây.