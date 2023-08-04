Thiếu 3 loại vitamin này có thể khiến phụ nữ tóc bạc dù chưa già, 4 loại thực phẩm nên ăn để tóc chắc khỏe

Dinh dưỡng 04/08/2023 14:01

Vitamin đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, đặc biệt, cho mái tóc, làn da. Nếu thiếu 3 loại vitamin này, chuyên gia nhấn mạnh việc có thể khiến bạn bạc tóc.

Thông tin chia sẻ trên Báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay, màu tóc của chúng ta chủ yếu liên quan đến hàm lượng các hạt melanin trong thân tóc và các chất dinh dưỡng do chân tóc cung cấp. Nếu dinh dưỡng do chân tóc cung cấp đầy đủ thì sợi tóc của chúng ta càng đen, nếu không thì tóc sẽ bị bạc trắng.

Khi chúng ta về già, cơ thể không sản sinh ra đủ lượng melanin, tóc sẽ dần trở nên bạc màu. Tuy nhiên, trong cuộc sống có thể bạn đã thấy có những người tuổi còn trẻ nhưng tóc đã bạc. Lúc này, nguyên nhân tóc có thể do chế độ dinh dưỡng, thể chất, thói quen sinh hoạt hoặc đã mắc bệnh nào đó.

Khi tóc bạc, cần kiểm tra xem cơ thể có thiếu 3 chất này không:

1. Thiếu vitamin B12

Vitamin B12 là một trong những loại vitamin nhóm B. Đây là loại vitamin tan trong nước và là một trong những chất quan trọng trong quá trình sửa chữa tế bào và tạo máu.

Nếu cơ thể thiếu dưỡng chất này có thể dẫn đến việc thiếu máu. Nếu máu trong cơ thể không đủ, các chất dinh dưỡng được vận chuyển trong máu sẽ giảm. Điều đó khiến cho chân tóc không đủ dinh dưỡng để phát triển tóc, dẫn đến hiện tượng tóc rụng hoặc tóc bạc.

Thiếu 3 loại vitamin này có thể khiến phụ nữ tóc bạc dù chưa già, 4 loại thực phẩm nên ăn để tóc chắc khỏe - Ảnh 1
Thiếu vitamin này có thể khiến tóc bạc. Ảnh: Internet

2. Thiếu đạm

Thành phần quan trọng nhất của tóc là chất sừng (keratin). Trong khi đó, bản chất của chất sừng là một loại protein. Nếu cơ thể thiếu protein, hàm lượng protein trong tóc có thể không đủ, khiến các tế bào hắc tố bị thiếu hụt. Việc giữ màu đen cho tóc là điều không thể.

3. Thiếu đồng

Chất này là một trong những nguyên tố vi lượng thiết yếu trong cơ thể con người. Đồng có nhiều chức năng như hỗ trợ sắt trong quá trình tạo máu, điều tiết mỡ, điều tiết đường huyết...

Nếu bạn muốn có một mái tóc đen và sáng, hàm lượng của tyrosinase phải dồi dào. Trong khi đó, thiếu đồng sẽ làm suy giảm chất này, từ đó gây ra tình trạng tóc bạc.

Ngoài 3 nguyên nhân trên, tóc bạc sớm cũng có thể gây ra bởi bệnh cường giáp, rối loạn tuyến giáp và tuyến yên, thiếu máu ác tính… Những loại bệnh này được ghi nhận là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn hormone. Lúc này quá trình sản xuất sắc tố melanin sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến tóc không phát triển bình thường và gây bạc, chẻ ngọn, dễ gãy rụng…

Các loại thực phẩm tốt cho tóc

Chia sẻ trên Báo Sức khỏe và Đời sống, những thực phẩm sau chứa các dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe mái tóc của người phụ nữ.

 

1. Các loại hạt

Nhóm thực phẩm này được xem là rất hữu ích cho sức khỏe của tóc, nó là cho tóc dày và sáng bóng. Chúng gồm: lạc, hạnh nhân, điều, hạt dẻ, hồ đào, quả óc chó... Đây là nhóm thực phẩm giàu selen, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của da đầu và tốt cho mái tóc.

Ngoài ra, nó còn giàu alpha-linolenic acid, một loại acid béo omega-3 có thể giúp cho tóc khỏe, không chẻ gãy và rụng sớm. Đặc biệt, nhóm thực phẩm này rất giàu kẽm, mà thiếu kẽm làm cho tóc nhanh bị lão hóa và rụng, do đó mọi người nên bổ sung thực đơn này vào bữa ăn hàng ngày bằng các kiểu chế biến.

Thiếu 3 loại vitamin này có thể khiến phụ nữ tóc bạc dù chưa già, 4 loại thực phẩm nên ăn để tóc chắc khỏe - Ảnh 2
Các món ăn tốt cho tóc. Ảnh: Internet

2. Ngũ cốc nguyên chất

Ngũ cốc nguyên chất không chỉ tốt cho sức khỏe chung của cơ thể mà còn rất tốt cho sức khỏe mái tóc. Ngũ cốc nguyên chất rất đa dạng như: bánh mì chế từ hạt mì nguyên chất hay ngũ cốc nguyên hạt.

Tóm lại, các loại thực phẩm chế từ các loại hạt thô, ít qua chế biến, thậm chí còn cả vỏ cám sẽ bảo toàn được hàm lượng dinh dưỡng ở mức tối ưu.

3. Đậu đỗ

Đậu đỗ các loại không chỉ là thực phẩm có sẵn, ngon miệng, dễ chế biến mà còn có hàm lượng dưỡng chất cao, rất tốt cho sức khỏe tóc, đặc biệt là đậu lăng bởi chúng giàu protein, sắt, kẽm và biotin. Nếu thiếu hụt protein và biotin thì tóc dễ bị giòn gãy, rút ngắn tuổi thọ.

Ngoài ra theo Đông y, nhóm thực phẩm này còn có tác dụng giải độc vào những ngày hè nóng nực và nếu biết kết hợp dùng theo nguyên tắc của Đông y sẽ chữa được nhiều bệnh, trong đó có bệnh trốc lở đầu ở trẻ nhỏ và bệnh rụng tóc ở nhóm phụ nữ trung cao niên.

4. Trứng

Trứng là một nguồn protein quan trọng cho cơ thể và cho mái tóc. Việc ăn trứng như thế nào không quan trọng, cho dù là món trứng chiên, trứng luộc hay trứng tráng đều hữu ích cho sức khỏe của tóc.

Trứng cũng là nguồn thực phẩm giàu biotin, vitamin B12, riboflavin, một loại vitamin B được sử dụng trong quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo, giúp cơ thể trở nên gọn gàng hơn.

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