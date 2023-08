Thành phần dinh dưỡng trong cà chua

Theo PLO dẫn tin từ The Times of India, cà chua chứa ít calo và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, folate, vitamin K và kali. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa, một loại được gọi là lycopene, chịu trách nhiệm về màu sắc đặc trưng của cà chua, có liên quan đến một số lợi ích, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư.