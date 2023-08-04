Theo PLO dẫn tin từ The Times of India, cà chua chứa ít calo và cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, folate, vitamin K và kali. Chúng cũng rất giàu chất chống oxy hóa, một loại được gọi là lycopene, chịu trách nhiệm về màu sắc đặc trưng của cà chua, có liên quan đến một số lợi ích, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, hàm lượng nước của cà chua khoảng 95%. 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác.

Nghiên cứu cho thấy rằng, tiêu thụ cà chua ở nhiều dạng khác nhau như tươi, nấu chín và dưới dạng nước ép đều giúp bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính và hỗ trợ lối sống năng động.

Cà chua là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Ảnh: Internet

Cà chua là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Hầu hết các chất xơ (87%) trong cà chua là dạng không hòa tan, ở dạng hemicellulose, cellulose và lignin.

Cà chua cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm:

- Vitamin C: Vitamin này là một chất dinh dưỡng thiết yếu và chất chống oxy hóa. Một quả cà chua cỡ trung bình có thể cung cấp khoảng 28% lượng tiêu thụ hàng ngày tham khảo (RDI) của vitamin C.

- Kali: Là một khoáng chất thiết yếu, có lợi cho việc kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim.

- Vitamin K1: Còn được gọi là phylloquinone, rất quan trọng đối với quá trình đông máu và sức khỏe của xương.

- Folate (vitamin B9): Rất quan trọng đối với sự phát triển bình thường của mô và chức năng tế bào, đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai.

- Vitamin A: Tốt sức sức khỏe đôi mắt.

- Một số khoáng chất khác: canxi, sắt, magie, phốt pho, kẽm...

Các hợp chất thực vật khác:

- Lycopene: Một chất chống oxy hóa, cũng là chất đem lại màu đỏ cho quả cà chua.

- Beta caroten: Một chất chống oxy hóa, được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể bạn, làm cho cà chua có màu vàng hoặc cam.

- Naringenin: Một flavonoid được tìm thấy trong vỏ cà chua, đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm và bảo vệ chống lại các bệnh khác nhau.

- Axit chlorogenic: Một hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể làm giảm huyết áp ở những người huyết áp cao.

Hai loại cà chua chứa độc

Theo Người Đưa Tin, dù cà chua có nhiều lợi ích nhưng lưu ý có 2 loại cà chua mọi người tuyệt đối không nên ăn.

1. Cà chua xanh chưa chín

Cà chua chưa chín hoàn toàn chứa một lượng tương đối lớn các chất độc hại là solanine. Solanine không chỉ gây kích ứng và ăn mòn đường tiêu hóa cao mà còn gây tê liệt trung tâm và tán huyết.

Cơ thể con người nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ dễ bị ngộ độc, nhẹ thì miệng đắng, tê, khô miệng; nặng hơn có thể xuất hiện các triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính như buồn nôn, nôn, tiết nước bọt, đau bụng, tiêu chảy; nguy hiểm hơn là xuất hiện mệt mỏi toàn thân, thậm chí tử vong.

Không nên ăn cà chua xanh. Ảnh: Internet

Solanine có độc tính cao, liều gây ngộ độc cho cơ thể con người là 2,8 mg/kg thể trọng, liều gây ngộ độc cho trẻ em còn ở mức thấp hơn.

Hàm lượng solanine trong cà chua chưa chín cao hơn so với khi đã chín, 100g cà chua xanh có 58mg solanine. Ví dụ, một phụ nữ trưởng thành nặng 50kg chỉ cần 140mg solanine là có thể bị ngộ độc, tức là người phụ nữ chỉ cần ăn một quả cà chua xanh lớn một chút là có thể gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, hàm lượng solanine trong cà chua sẽ giảm dần khi cà chua chín dần và chuyển sang hẳn màu đỏ, lúc này solanine gần như biến mất, khi ăn không còn gây độc hại. Do đó, mọi người nên chọn những quả cà chua chín mọng để ăn, đừng dại ăn quả xanh.

2. Cà chua bị đốm đen

Cà chua có đốm đen, thối rữa và hư hỏng, nguyên nhân chủ yếu là do bị nhiễm khuẩn Alternaria. Alternaria là một loại nấm chuyển hóa độc tố có thể gây ung thư và các rủi ro sức khỏe khác.

Cà chua hỏng. Ảnh: Internet

Cần lưu ý rằng độc tố Alternaria không chỉ có ở vết đen mà nó sẽ thấm và lan từ phần bệnh thối sang phần không bị. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng độc tố nấm mốc vẫn có thể được phát hiện ở những phần trông có vẻ bình thường trong phạm vi 2cm tính từ khu vực bị thối. Vì vậy, nếu chỉ cắt bỏ những chỗ bị thối, đen thì không thể loại bỏ hoàn toàn độc tố nấm mốc.

Nói chung, mọi người không nên ăn cà chua có đốm đen hay bị thối, đừng vì tiếc của mà đánh đổi sức khỏe của bản thân.

Ăn cà chua thế nào cho tốt?

Theo Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn Khỏe và Đẹp, buổi tối chính là thời điểm lý tưởng để ăn cà chua. Lúc này, cà chua sẽ giúp trắng da, giảm cân và đánh bay quầng thâm mắt. Ngoài ra, hàm lượng lycopene từ cà chua nạp vào cơ thể buổi tối sẽ thúc đẩy giảm cân, thậm chí giảm cân ngay cả khi đang ngủ.

Lượng vitamin C cùng nhiều chất dồi dào khác trong cà chua giúp da bạn căng mịn, hồng hào chứ không chảy xệ, nhăn nheo như khi áp dụng cách giảm cân khác.

Bạn nên chọn những quả cà chua tươi thay vì cà chua đóng hộp vì cà chua tươi giúp hấp thụ được nhiều lycopene hơn. Ngoài ra, ăn cà chua tươi cũng tốt hơn so với dùng nước sốt cà chua hay tương cà chua,…

Bạn có thể ăn cà chua sống hoặc cà chua chín đều tốt cho sức khỏe. Thế nhưng cà chua chín được đánh giá là tốt hơn cho sức khỏe.

Cà chua dù được nấu chín ở nhiệt độ cao cũng không hề bị mất đi nhiều giá trị dinh dưỡng. Thậm chí sau khi được đun nóng thì nồng độ lycopene và các chất chống oxy hóa tăng cao. Đây là những hợp chất rất tốt cho sức khỏe. Vì vậy mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn cà chua nấu chín.

Ngoài ra bạn có thể nấu chín cà chua với dầu ăn, đặc biệt là dầu ô liu vì loại dầu này giúp cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn.

Tất nhiên, bạn vẫn có thể ăn cà chua chín cây ở dạng sống hoặc uống nước ép cà chua cũng tốt cho sức khỏe. Nhưng cần chọn loại cà chua sạch, không bị phun hóa chất.

Ngoài ra bạn cũng không nên ăn cà chua sống khi đói, không ăn cùng với dưa chuột. Nếu bị viêm dạ dày, đại tràng cấp thì không nên ăn cà chua.

Chỉ cần mỗi ngày ăn một quả cà chua có thích thước vừa hoặc 7 quả cà chua bi là bạn đã thêm vào thơ thể ít calo, nhiều nước, vừa giúp giảm cân lại giúp da dẻ ngày càng trẻ đẹp.