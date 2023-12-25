5 món ăn vặt giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh cúm mùa

Dinh dưỡng 25/12/2023 08:57

Khi cái lạnh của mùa đông kéo đến, cảm giác thèm ăn đồ ăn nhẹ trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen của nhiều người.

Dưới đây là một số món ăn vặt không chỉ làm thỏa mãn vị giác mà còn được đánh giá là giúp cải thiện khả năng miễn dịch trong mùa đông. 

1. Bắp rang bơ (bỏng ngô)

5 món ăn vặt giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh cúm mùa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bỏng ngô được biết đến như một món ăn nhẹ mùa đông ấm cúng và lành mạnh, mang lại cảm giác thoải mái và dinh dưỡng. Bỏng ngô ít calo và nhiều chất xơ giúp bạn cảm thấy no và hài lòng cho một buổi ăn nhẹ. Ngũ cốc nguyên hạt có trong bỏng ngô giúp giải phóng năng lượng bền vững, khiến bỏng ngô trở thành món ăn nhẹ lý tưởng để chống lại tình trạng uể oải trong mùa đông.

2. Quả óc chó

5 món ăn vặt giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh cúm mùa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả óc chó được biết đến như một siêu thực phẩm mùa đông, mang đến một lựa chọn món ăn nhẹ lành mạnh và tốt cho tim mạch. Chứa nhiều axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng thiết yếu, quả óc chó mang lại khả năng phòng vệ mạnh mẽ chống lại các bệnh về mùa đông. Quả óc chó không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và chức năng não mà còn mang lại sự ấm áp tự nhiên cho cơ thể.

3. Bánh mì chuối

5 món ăn vặt giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh cúm mùa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì chuối có vị ngọt tự nhiên của chuối chín, cung cấp nguồn kali, chất xơ và vitamin thiết yếu dồi dào. Kết cấu ẩm và gia vị thơm không chỉ làm cho bánh mì chuối trở thành một món ăn nhẹ ngon miệng mà còn gợi lên cảm giác ấm cúng trong những ngày đông se lạnh.

4. Makhana

5 món ăn vặt giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh cúm mùa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Makhana là một món ăn nhẹ phổ biến của Ấn Độ, được biết đến như một loại thực phẩm tăng cường sức khỏe và là món ăn nhẹ thú vị cho mùa đông. Được đóng gói với các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm protein, chất xơ và các hợp chất chống viêm, makhana mang đến cảm giác ngon miệng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ít calo và nhiều chất chống oxy hóa, makhana hỗ trợ tiêu hóa, tăng mức năng lượng và giữ ấm cho cơ thể trong những giá lạnh.  

5. Khoai lang

5 món ăn vặt giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng và phòng bệnh cúm mùa - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang là một "siêu thực phẩm" nổi tiếng nhất trong mùa đông, một món ăn vặt thơm ngon và bổ dưỡng. Chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, khoai lang cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ sức khỏe miễn dịch trong mùa đông. 

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Từ khóa:   món ăn vặt món ăn mùa đông tăng cường miễn dịch

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