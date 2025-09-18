5 công dụng tuyệt vời của củ đậu đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Củ đậu là một trong những loại thực phẩm khá là quen thuộc với các gia đình Việt Nam. Tuy nhiên không ít người vẫn còn đặt ra câu hỏi, củ đậu có những tác dụng gì với sức khỏe và ăn nhiều củ đậu có tốt không?

Đặc điểm sinh học và thành phần có trong củ đậu

Cây củ đậu là giống cây dây leo được biết đến với tên khác là sắn nước, củ sắn,... cao 4 - 5m, hoa màu tím nhạt, rễ phát triển to rồi hình thành củ bên ngoài là lớp vỏ màu vàng nhạt, bên trong là ruột màu trắng kem. Củ đậu vị ngọt thanh, có thể dùng ăn sống trực tiếp, ép nước hoặc chế biến thành các món ăn mặn.

Thành phần chính trong mỗi củ đậu gồm: 2,4% tinh bột, 4.51% Glucoza, 86 - 90% nước, 1.46% protein. Ngoài ra, củ đậu cũng rất giàu vitamin C, sắt, photpho, canxi,... và đặc biệt nhất là không chứa chất béo.

Dưới đây là 5 công dụng nổi bật của củ đậu mà bạn không thể bỏ qua

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Củ đậu là một nguồn cung cấp chất xơ inulin dồi dào. Inulin là một loại prebiotic, có vai trò nuôi dưỡng các lợi khuẩn có trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh vật và cải thiện chức năng tiêu hóa. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, củ đậu giúp ngăn ngừa táo bón, làm sạch đường ruột và hỗ trợ cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.

Kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân, củ đậu chính là lựa chọn lý tưởng. Với hàm lượng nước cao (lên tới 90%) và ít calo, củ đậu giúp bạn cảm thấy no lâu mà không nạp quá nhiều năng lượng. Chất xơ trong củ đậu cũng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn kiểm soát cơn đói và hạn chế ăn vặt, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Củ đậu chứa nhiều khoáng chất quan trọng như kali và vitamin C, đóng vai trò tích cực trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng lượng natri trong cơ thể, trong khi vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào tim khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng vitamin C cao, củ đậu là một thực phẩm tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Bổ sung củ đậu vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn và ít bị ốm vặt.

Duy trì sức khỏe xương

Củ đậu cung cấp một lượng đáng kể các khoáng chất cần thiết cho xương như canxi, magie và mangan. Các khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến xương khớp như loãng xương, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên.

Với những công dụng tuyệt vời trên, củ đậu không chỉ là một món ăn vặt ngon miệng mà còn là một phần quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy thêm củ đậu vào thực đơn của mình để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe nhé.

