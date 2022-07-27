4 mẹo chữa cháy cho món canh bị mặn mà chị em nội trợ nên học ngay

Không cần quá rối khi làm hỏng món canh, những kinh nghiệm bên dưới chắc chắn sẽ cứu cánh cho bạn.

1. Thêm vào lòng trắng trứng

Món canh bị mặn chỉ cần một chút lòng trắng trứng gà sẽ hút sạch vị mặn trong canh. Cách làm bạn chỉ cần cho một lòng trắng trứng vào nồi canh, đun cho canh sôi lại. Trong quá trình nấu, chất albumin của lòng trắng hấp thụ phần muối thừa, canh sẽ nhạt, dễ ăn hơn. Sau đó bạn có thể dùng muỗng vớt bỏ lòng trắng ra nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu đây là một nồi canh xương, hoặc canh thập cẩm, thì bạn có thể cho hết rau củ, xương thịt ra ngoài, cho lòng trắng trứng gà đun sôi trong 10- 15 phút. Rồi bạn hãy vớt hết trứng nổi lên trên bề mặt nước canh rồi lại cho phần rau củ, xương thịt vào đun lại đến khi nào ăn.

2. Thả thêm khoai tây

Đây chính là thứ nguyên liệu chẳng khác gì thỏi nam châm hút được kha khá phần tử muối để chữa mặn cho nồi canh. Chị em chỉ cần gọt vỏ, xắt lát rồi cho vào nồi canh để khoai tây xử lý phần việc của mình nhé. Điều quan trọng, khoai tây là nguyên liệu chữa mặn tuyệt vời cho nồi canh mà không hề làm loãng canh hoặc thay đổi mùi vị.

3. Dùng cơm trắng

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng một miếng vải thưa, hoặc vải xô bọc một ít cơm chín rồi thả và nồi canh. Cơm sẽ hút các phần tử muối trong canh, giúp cho nồi canh đáng lẽ rất ngon của bạn sẽ giảm bớt được vị mặn.

4. Thêm chút cốt chanh hoặc giấm trắng

Nước cốt chanh, giấm trắng hoặc các nguyên liệu có tính axit khác cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trong tình huống khó khăn này. Tuy nhiên, chị em cần lưu ý, không cho nước chanh vào các món ăn có sản phẩm từ sữa vì tính a-xít trong chanh sẽ khiến những thành phần có nguồn gốc từ sữa bị kết tủa.

Ảnh minh họa: Internet

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