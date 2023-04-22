Cà phê là loại đồ uống quen thuộc với dân văn phòng. Để có thể phát huy hết lợi ích mà cà phê mang lại, bạn hãy nhớ uống vào những thời điểm này nhé.

Uống trước khi tập thể dục 30-60 phút

Cà phê được biết đến với khả năng thúc đẩy sự tỉnh táo nhưng ít người biết rằng loại đồ uống này cũng là một chất tăng cường hiệu quả tập thể dục vì hàm lượng caffeine của nó.

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng caffeine có thể trì hoãn sự mệt mỏi khi tập thể dục và cải thiện sức mạnh tổng thể và sức mạnh cơ bắp.

Nếu bạn đang tìm cách tối ưu hóa hiệu quả của cà phê đối với hiệu suất tập thể dục, tốt nhất nên uống trước khi tập thể thao khoảng 30-60 phút. Đây là thời gian cần có để lượng caffeine lên đến đỉnh điểm trong cơ thể bạn.

Liều caffeine hiệu quả để cải thiện hiệu suất tập thể dục là 3-6mg mỗi kg trọng lượng cơ thể. Ví dụ, với một người nặng cỡ 68 kg, con số này tương đương với khoảng 475-950 ml (2-4 cốc cà phê).

Ảnh minh họa: Internet

Từ 10 giờ - 11 giờ 30

Nhiều người luôn có thói quen uống cà phê vào sáng sớm, ngay sau khi vừa ngủ dậy mà chưa ăn sáng là một điều cực kì sai lầm.

Bởi lúc này, các cơ quan trong cơ thể vẫn chưa hoạt động ổn định, hormone căng thẳng cortisol vẫn đang tăng cao nên nếu uống cà phê ngay sẽ khiến đẩy mức căng thẳng lên cao hơn.

Từ đấy, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng, hồi hộp, choáng váng, bủn rủn chân tay, khó tập trung làm việc được.

Các chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo, thời điểm uống cà phê tốt nhất là 10 - 11 giờ 30 sau khi đã ăn sáng. Đây là thời gian mà hormone căng thẳng thấp, uống cà phê vào sẽ bạn giúp tỉnh táo, tốt cho sức khỏe.

30 phút sau khi ăn

Cà phê có thể thúc đẩy tiêu hóa. 30 phút sau bữa ăn là thời điểm thích hợp để bạn thưởng thức một ly cà phê và tận hưởng lợi ích này. Tuy nhiên, vì cà phê ảnh hưởng đến sự hấp thụ sắt của cơ thể nên những người thiếu máu cần tránh thức uống này.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-thoi-iem-vang-uong-ca-phe-trong-ngay-vua-giup-ngan-ngua-ung-thu-lai-con-bao-ve-gan-574838.html