3 thành phần sinh tố tốt nhất giúp phòng chống bệnh tiểu đường, nuôi dưỡng cơ thể trẻ khỏe mỗi ngày được chuyên gia khuyên

Dinh dưỡng 12/12/2022 06:14

Bệnh tiểu đường ngày càng có nguy cơ cao diễn ra trong cuộc sống hiện đại vì một số thói quen và chế độ sinh hoạt kém chất lượng. Bằng những lời khuyên thiết thực, chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên sử dụng sinh tố từ trái cây, rau củ quả giúp phòng chống các loại bệnh nguy hiểm như tiểu đường.

Trong số các loại bệnh, tiểu đường được chỉ ra là một trong những loại bệnh nguy hiểm nhất, dẫn đến các nguy cơ về tử vong trên cơ thể người.

Tiểu đường gây ra các vấn đề về sức khỏe như: dễ gây đột quỵ, tim mạch, dễ gây suy thận, mù lòa và một số bệnh liên quan đến trung tâm điều khiển não bộ. Khi mắc bệnh, một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa protein, cacbohydrat và mỡ, xuất hiện khi các hooc môn insulin của tụy bị thiếu hụt, cơ thể sẽ xảy ra một loạt các phản ứng như: lượng đường trong máu tăng, đi tiểu nhiều về ban đêm, khát nước,...Một số thói quen sai lầm hàng ngày mà người bệnh tiểu đường thường gặp như: chế độ ăn, sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao.

3 thành phần sinh tố tốt nhất giúp phòng chống bệnh tiểu đường, nuôi dưỡng cơ thể trẻ khỏe mỗi ngày được chuyên gia khuyên - Ảnh 1
Bệnh tiểu đường thay đổi một số thói quen sống. Ảnh: Internet

Những thực phẩm lành mạnh luôn được khuyên bổ sung cho cơ thể trong đó không thể không kể đến chính là các món sinh tố xanh - sạch. Các loại trái cây, rau xanh giàu chất xơ hiệu quả được nghiền nát và sử dụng giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường tích cực. Theo chuyên gia, các loại thực phẩm đặc biệt tốt cho cơ thể có thể bổ sung vào món sinh tố giúp cơ thể hấp thu nhanh chóng, hiệu quả kiểm soát lượng đường trong máu.

1/ Hạt chia

Hạt chia không chỉ giàu chất xơ, mà cụ thể là chất xơ hòa tan, giúp duy trì kiểm soát lượng đường trong máu để mang lại năng lượng bền vững. Chất xơ hòa tan này tạo thành một chất nhất quán giống như gel làm chậm quá trình tiêu hóa tổng thể và hấp thụ đường từ thức ăn. Loại hạt nhỏ bé này còn được chỉ ra chứa đựng nhiều thành phần dinh dưỡng quý giá, cụ thể là axit béo omega-3, cùng hàm lượng cao chất chống oxy hóa, magiê, kẽm, sắt, canxi và chất xơ rất cần thiết cho cơ thể.

3 thành phần sinh tố tốt nhất giúp phòng chống bệnh tiểu đường, nuôi dưỡng cơ thể trẻ khỏe mỗi ngày được chuyên gia khuyên - Ảnh 2
Hạt chia. Ảnh: Internet

Bạn có thể bổ sung thêm hạt chia, mỗi thìa cà phê hạt chia chứa khoảng 15,5 mcg selenium (chiếm 22% lượng selenium cần thiết mỗi ngày).

2/ Hạt lanh và yến mạch

Cùng với hạt chia, thêm một ít hạt lanh và yến mạch có thể giúp bạn tạo ra một ly sinh tố thơm ngon giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày. Hạt lanh và yến mạch cũng có thể hoạt động như một chất kết dính trong sinh tố, làm tăng độ đặc tổng thể của sinh tố. Loại hạt giàu chất xơ này giúp ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến. Khi được xay ra, nó dễ tiêu hóa và đạt được đầy đủ lợi ích cho sức khỏe.

3/ Quả bơ

Bơ là món thực phẩm hiệu quả kiểm soát lượng đường mà chuyên gia khuyên nên dùng. Bơ giúp bổ sung thêm chất béo cần thiết, chứa đầy các chất dinh dưỡng giúp giảm lượng đường trong máu. Loại quả này giúp giảm đột biến lượng đường trong máu khi được kết hợp làm sinh tố cân bằng với các thành phần khác. Theo các nghiên cứu, quả bơ tăng cường độ nhạy cảm với insulin. Sự nhạy cảm với insulin phổ biến ở những người mắc bệnh đái tháo đường type 2, có nghĩa là mặc dù insulin có trong cơ thể nhưng nó không có hiệu quả. Bơ giúp tăng hoạt động của insulin trong cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Do đó, ăn bơ đều đặn sẽ làm giảm lượng đường huyết.

3 thành phần sinh tố tốt nhất giúp phòng chống bệnh tiểu đường, nuôi dưỡng cơ thể trẻ khỏe mỗi ngày được chuyên gia khuyên - Ảnh 3
Bơ giúp kiểm soát tốt lượng đường. Ảnh: Internet

Ngoài ra, các khoáng chất phong phú có trong quả bơ (chẳng hạn như kali) cùng chất chống oxy hóa giúp điều chỉnh huyết áp, chống lão hóa và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Biện pháp phòng tránh bệnh tiểu đường khác

Bạn có thể thực hiện một số phương pháp giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả:

Theo dõi cân nặng: Béo phì là một trong các yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Vì vậy, bạn hãy cố gắng duy trì tốt chỉ số cân nặng của mình.

Thường xuyên vận động: Vận động giúp cơ thể tăng cường sử dụng hormone insulin hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc vận động thường xuyên cũng giúp bạn giảm cân, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Kiểm soát stress: Căng thẳng là một trong những nguyên nhân gây tiểu đường. Vì vậy, bạn hãy học cách kiểm soát stress bằng cách đọc sách, ngồi thiền,...

Ngủ đủ: Nghiên cứu cho thấy những người thiếu ngủ có khả năng mắc bệnh cao hơn. Do đó, bạn nên chú trọng giấc ngủ của mình.

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