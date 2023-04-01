Những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe , có nguồn gốc địa phương và có sẵn trên các trang web thực phẩm tốt cho sức khỏe trực tuyến và các cửa hàng hữu cơ trên khắp đất nước sẽ là xu hướng trong năm mới.

Mặc dù quả Goji (còn được gọi là quả kỷ tử) được trồng dọc theo biên giới Ấn Độ-Trung Quốc-Tây Tạng, nhưng nó có thể tìm thấy ở cả nước ta. Giống nho khô, nhưng có màu đỏ, hương vị ngọt và chua, giống như cà chua phơi khô nhưng chúng có dư vị hơi kim loại.

Người Trung Quốc có truyền thống sử dụng quả kỷ tử như một loại thuốc bổ cho thận, gan và mắt. Chúng được biết đến là một nguồn chất chống oxy hóa tuyệt vời, ít calo, không chất béo và chứa nhiều chất xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn

Bạn có thể ăn sống hoặc ngâm chúng trong nước nóng và loại bỏ hạt trước khi ăn vặt. Thêm chúng vào sinh tố hoặc trang trí cho ngũ cốc, đồ nướng hoặc salad. Chúng đặc biệt hợp với món salad quinoa hoặc cà chua, cà rốt, nho khô và sốt mù tạt.

Lưu ý

Mặc dù quả kỷ tử an toàn để tiêu thụ, nhưng chúng có đặc tính làm loãng máu, vì vậy nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu, vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi tiêu thụ một lượng lớn quả.

2. Hạt kê

Giá trị dinh dưỡng

Hạt kê chứa một lượng lớn chất xơ, đó là lý do tại sao chúng được gọi là “ngũ cốc thô”. Với việc tăng tiêu thụ các sản phẩm tinh chế là nguyên nhân gây ra một số vấn đề về tiêu hóa, chất xơ bổ sung trong hạt kê không chỉ đảm bảo nhu động ruột khỏe mạnh mà còn có tác động tích cực đến huyết áp và lượng đường trong máu.

Nó cũng rất giàu vitamin B cũng như canxi, sắt, kali, magiê, kẽm và beta carotene. Lý tưởng cho những người bị chứng không dung nạp gluten.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn

Hạt kê có thể được trộn với các loại ngũ cốc khác hoặc dùng riêng như gạo. Bạn có thể thêm hạt kê vào bột bánh trán, rắc lên ngũ cốc hoặc sa lát để có món ăn giòn ngon.

3. Hạt chia

Giá trị dinh dưỡng

Ít natri, nhiều Omega 3, protein, lipid, chất xơ và chất chống oxy hóa, hạt chia có ít carbohydrate hơn hầu hết các loại ngũ cốc. Không chứa gluten, tốt cho tim, khớp và tiêu hóa của bạn.

Cách ăn

Ảnh minh họa: Internet

Những hạt này không có vị, có thể ăn nguyên hạt hoặc xay nhỏ, nhưng cũng có thể biến thành gel bằng cách thêm nước. Vì khả năng giống như bọt biển của chúng, chúng có thể được thêm vào mọi thứ, từ súp đến ngũ cốc nóng. Chúng là một chất thay thế lý tưởng cho trứng và cho những người bị dị ứng gluten.

Theo Healthifyme