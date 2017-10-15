10 thực phẩm chị em có ăn 'thả ga' sau 6 giờ tối cũng chẳng bao giờ lo tăng cân

Dinh dưỡng 15/10/2017 13:26

Bạn sợ tăng cân nhưng lại không thể thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Đừng lo lắng, dưới đây là 10 thực phẩm bạn có thể ăn sau 6 giờ tối mà chẳng cần bận tâm đến cân nặng.

Thói quen ăn đêm khiến nhiều chị em tăng cân không kiểm soát, vòng eo nhanh chóng đầy mỡ thừa. Thế nhưng, nếu bạn là người thường phải thức khuya làm việc và không thể từ bỏ thói quen này thì sao?

Hãy thử 10 món ăn này! Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ vì dù ăn nhiều đến mấy chúng cũng sẽ chẳng khiến bạn tăng cân.

10. Ngô (bắp)

Không chỉ là thực phẩm được nhiều người yêu thích, ngô còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Ngô là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa tối lành mạnh. Bạn nên sử dụng ngô luộc vì nó có khả năng làm giảm cholesterol trong cơ thể và ngăn ngừa sự tích tụ chất béo.

10 thực phẩm chị em có ăn 'thả ga' sau 6 giờ tối cũng chẳng bao giờ lo tăng cân - Ảnh 1
Ngô là thực phẩm được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

9. Bí đỏ

Bí đỏ là thực phẩm giàu chất xơ, chứa nhiều chất chống oxy hóa và các vitamin cần thiết cho cơ thể. Bí đỏ còn tạo cảm giác nhanh no, giảm cảm giác thèm ăn, phù hợp với những người đang muốn ăn kiêng.

10 thực phẩm chị em có ăn 'thả ga' sau 6 giờ tối cũng chẳng bao giờ lo tăng cân - Ảnh 2
Bí đỏ rất tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

8. Đào

Nhiều người cho rằng đào là loại quả có tính nóng, tuy nhiên đây thực sự là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với những người đang trong quá trình giảm cân.

Đào chứa hàm lượng chất xơ rất cao giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải và ngăn ngừa chất béo tích tụ trong cơ thể.

7. Kiwi

Đối với những người muốn giảm cân, kiwi là lựa chọn bạn không thể bỏ qua. Loại quả này chứa nhiều vitamin, khoáng chất, đặc biệt rất ít calo, giúp giảm bớt cảm giác nặng nề trong dạ dày và cân bằng lượng nước muối trong cơ thể. 

10 thực phẩm chị em có ăn 'thả ga' sau 6 giờ tối cũng chẳng bao giờ lo tăng cân - Ảnh 3
Kiwi là loại quả bổ dưỡng giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

6. Cá thu

Cá thu là thực phẩm chứa nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết cho hệ miễn dịch. Đây cũng là thực phẩm ăn kiêng có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

5. Củ dền

Củ dền là thực phẩm giúp điều hòa quá trình chuyển hóa chất béo, do đó ngăn ngừa bệnh béo phì. Bạn có thể chế biến củ dền theo nhiều cách khác nhau để thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

10 thực phẩm chị em có ăn 'thả ga' sau 6 giờ tối cũng chẳng bao giờ lo tăng cân - Ảnh 4
Nước ép củ dền giúp giữ dáng hiệu quả - Ảnh: Internet

4. Cần tây

Cần tây là thực phẩm có lượng calo rất thấp. Bạn có thể dùng cần tây để chế biến nhiều món ăn khác nhau hoặc làm nước ép cho bữa tối.

3. Cải bắp

Đây là một trong những thực phẩm ăn kiêng hiệu quả và là lựa chọn hoàn hảo cho bữa tối lành mạnh, ít calo. Cải bắp còn chứa lượng vitamin B cần thiết để duy trì các chức năng trong cơ thể.

2. Củ cải

Thành phần dinh dưỡng có trong củ cải giúp làm sạch cơ thể, tăng cường hệ thống miễn dịch và cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động. Bên cạnh đó, củ cải cũng giúp làm giảm lượng mỡ thừa có trong cơ thể.

1. Nấm

Nấm là một trong những thực phẩm không chứa chất béo, ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bạn có thể làm các món hầm từ nấm và ăn thoải mái mà không cần lo lắng về cân nặng.

10 thực phẩm chị em có ăn 'thả ga' sau 6 giờ tối cũng chẳng bao giờ lo tăng cân - Ảnh 5
Nấm là thực phẩm không chứa chất béo - Ảnh: Internet

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