Hầu hết, các cặp vợ chồng đều cảm thấy tình dục tăng giảm bất thường trong thời kỳ mang thai. Nhất là trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên, một số chị em không có hứng thú trong chuyện “yêu”, vì bị các cơn ốm nghén hành hạ.

Khi mới có thai, đây là thời điểm nhạy cảm vì chỉ cần một hoạt động mạnh của mẹ bầu đều có thể gây tổn thương tới thai nhi, nguy hiểm hơn là dẫn tới sảy thai. Bởi lúc này thai nhi mới bắt đầu quá trình tìm chỗ trong tử cung để làm tổ nên chưa bám chắc vào dạ con. Khi quan hệ, cảm xúc dâng trào thường khiến hai vợ chồng tạo ra động tác mạnh. Điều này có thể khiến tử cung co thắt mạnh, đẩy bào thai ra ngoài. Chính vì vậy, trong 3 tháng đầu tiên thì vợ chồng bạn nên hạn chế quan hệ tình dục là tốt nhất.

Hơn nữa, do lượng nội tiết tố thay đổi khi mang thai, khiến họ không còn sức lực để “ham muốn”. Đặc biệt là về mặt tâm lý, một số bà bầu lo lắng nếu quan hệ tình dục dễ bị sảy thai, ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến cho các ông chồng “khổ sở” vì chưa quen với sự thay đổi này trong đời sống sinh hoạt vợ chồng. Vì thế, cánh mày râu thắc mắc vợ mới mang thai có quan hệ được không và có “nhu cầu” trong thời gian này là điều dễ hiểu. Vậy mới mang thai có quan hệ được không ? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tuy nhiên, quan hệ tình dục lại là một trong những nhu cầu thiết yếu của các cặp vợ chồng. Nếu như hai vợ chồng có thể làm chủ được hành động của mình, thực hiện mọi động tác một cách nhẹ nhàng hết sức thì vẫn có thể quan hệ nhẹ nhàng nhé.

Tuy nhiên, nếu mẹ bầu đã có tiền sử dọa sảy, từng sảy thai, sinh non, mắc các bệnh về tử cung, cổ tử cung, bào thai ở vị trí quá thấp trong tử cung, hay bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục,… đặc biệt là bị mệt mỏi do ốm nghén thì không nên quan hệ khi mới có thai để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra.

Những lưu ý về quan hệ khi mới mang thai

Nếu trong 3 tháng đầu, mẹ bầu mang thai và vẫn quan hệ bình thường thì các ông chồng cần phải phối hợp nhịp nhàng cùng vợ và cần lưu ý các điều sau:

Mới mang thai 2 vợ chồng vẫn có thể quan hệ nhưng tốt nhất là nên hạn chế!

- Việc quan hệ tình dục phải dựa trên cảm giác của mẹ bầu. Nếu người vợ cảm thấy sức khỏe không tốt, mệt mỏi, có thể ảnh hưởng đến thai nhi thì các ông chồng không nên ép mà cần tâm sự và động viên cho người bạn đời của mình. Tuyệt đối không được ghẻ lạnh, chê bai trong thời gian này, kẻo dễ khiến mẹ bầu bị trầm cảm trong quá trình mang thai, dẫn tới ảnh hưởng tới tâm trạng và sức khỏe của mẹ bầu và bé.

- Nếu quan hệ tình dục thì 2 vợ chồng nên dùng đồ bảo hộ như bao cao su để tránh lây nhiễm vi khuẩn từ chồng sang vợ. Đồng thời, không để tinh dịch đi vào âm đạo, tử cung của vợ vì trong tinh dịch có chất prostaglandin – gây co thắt tử cung và hyaluronidase – làm nở cổ tử cung là một trong những nguyên nhân dẫn đến dọa thai.

- Bên cạnh đó, người chồng cần phải lựa chọn tư thế quan hệ khi vợ mang thai phù hợp để không đè lên bụng bầu, ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Hạn chế sử dụng các tư thế truyền thống, thay vào đó là các tư thế như: từ phía sau, tư thế nằm nghiêng, người vợ nằm lên trên,…

- Đồng thời, quan hệ khi vợ mới mang thai thì người chồng cần phải hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, không cử động mạnh và có tư thế thay đổi bất thường. Tốt nhất là nên giảm những động tác kích thích tình dục, đặc biệt ở vùng ngực, núm vú vì nó có thể gây ra những cơn co thắt tử cung.

Mới mang thai thì quan hệ phải hết sức nhẹ nhàng, hạn chế tư thế đè lên thai nhi!

- Cũng không nên “yêu” quá dài, để tránh làm mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi, bị co bóp tử cung hay xung huyết âm đạo.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "vợ mới mang thai có quan hệ được không" và những lưu ý cần quan tâm nếu phát sinh quan hệ trong những tháng đầu thai kỳ, nhằm đảm bảo đời sống tình dục của vợ chồng, cũng như sức khỏe của mẹ và bé. Hy vọng với những thông tin mới được cung cấp trên đây, sẽ giúp các bạn độc giả hiểu cụ thể hơn về vấn đề mới mang thai có quan hệ được không, đồng thời biết cách thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng trong thời kỳ này nhé! Chúc vợ chồng bạn có một quãng thời gian đầy hạnh phúc và ý nghĩa, sẵn sàng đón chào một thành viên mới cho gia đình nhỏ!