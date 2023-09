Thổ lộ chân thật của đàn ông: 6 kiểu phụ nữ quyến rũ nhất nơi phòng the

Chân ngắn, đúng là có phần thua thiệt về ngoại hình ở phụ nữ. Nhưng ít ai biết rằng phụ nữ chân ngắn lại khiến đàn ông hứng thú trong chuyện giường chiếu. Thực tế, không ít đàn ông thú nhận rằng đôi chân ngắn của phụ nữ giúp họ say mê hơn. Không những thế, phụ nữ chân ngắn sẽ dễ phối hợp với đàn ông trong nhiều tư thế, vì sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Và nhiều đàn ông chê bai rằng phụ nữ chân dài hay không đẫy đà tạo cho họ cảm giác dễ bị thương tổn, giảm ham muốn.

Phụ nữ sẽ không ngờ đây là những thổ lộ chân thật nhất của đàn ông về kiểu phụ nữ họ say mê nhất khi lên giường…

Đàn ông cho biết họ luôn thấy rất may mắn khi cưới một cô vợ mập mạp một chút. Vì phụ nữ đẫy đà sẽ giúp đàn ông có cảm giác được chiều chuộng và âu yếm. Chính cơ thể đầy đặn của phụ nữ khiến các chàng thấy hưng phấn và thu hút hơn hết. Và phụ nữ có da thịt một chút sẽ dễ đáp ứng những cử chỉ thân mật, gần gũi của đàn ông. Đàn ông cũng thú nhận chuyện đó với phụ nữ đầy đặn sẽ dễ khiến họ thỏa mãn hơn.

Nhiều lời

Không ít đàn ông cho biết với họ, phụ nữ nói nhiều cực kì cuốn hút và quyến rũ. Phụ nữ nhiều lời thường thoải mái, cởi mở trong phòng the hơn. Chính điều này giúp đàn ông cảm thấy thoải mải, và dễ thể hiện chính mình nhiều trong chuyện đó.

Để mặt mộc

Đàn ông thích sự tự nhiên nơi phòng the. Phụ nữ để mặt mộc sẽ tạo cho đàn ông sự giản dị, thoải mái nhưng cũng đầy kích thích. Phụ nữ quá chú trọng chuyện trang điểm nên để tâm rằng với đàn ông, không phải cứ đẹp bằng son phấn mới khiến họ say mê. Không những vậy, nhiều đàn ông lại thấy rất phiền phức khi đối phương lại trang điểm khi làm chuyện ấy với họ. Vì đàn ông luôn quan niệm tình dục bắt nguồn từ bản năng, những gì tự nhiên nhất. Do đó, một khuôn mặt có phần giả tạo với son phấn sẽ khiến họ giảm hứng thú và ham muốn.

Từng sinh nở

Nhiều chị em có phần không thoải mái, thậm chí là ngần ngại khi quan hệ với chồng khi đã sinh nở. Vì họ cảm thấy tự ti về cơ thể không còn như thời son trẻ của mình. Nhưng thực tế, đàn ông lại cho rằng phụ nữ từng có con lại mang đến cho họ cảm giác đầy kích thích chốn phòng the. Ở những phụ nữ này, đàn ông luôn thấy sự thoải mái, mềm dẻo lại đầy từng trải.

Và cuối cùng, phụ nữ nên nhớ, ở chốn phòng the, điều khiến đàn ông cảm thấy thỏa mãn nhất chính là cảm giác, là những gì chân thật và dễ rung động nhất. Không quan trọng phải đẹp mắt hay hoàn mĩ ra sao, mà là tự tin vào chính mình, phụ nữ nhé!