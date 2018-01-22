Cách khiến đàn ông ‘phát điên’ vì bạn, đứng ngồi không yên giữ bạn cả ngày!

Dù vậy, đừng lạm dụng nước hoa quá nhiều sẽ gây phản tác dụng. Bạn nên sử dụng những mùi nước hoa đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Khi ở cạnh đàn ông, mùi nước hoa thoang thoảng này sẽ để lại ấn tượng rất riêng.

Hãy tin vào sự thu hút khó cưỡng và ghi dấu ấn khó phai của hương nước hoa trên người phụ nữ . Đàn ông thú nhận rằng họ rất ấn tượng với hương nước hoa thoang thoảng ở phụ nữ ngay từ lần đầu gặp mặt.

Bạn có thể lựa lời nhẹ nhàng để góp ý cho anh ấy. Hãy để anh ấy thấy bạn muốn anh ấy tốt hơn, anh ấy cũng sẽ dễ dàng tiếp thu ý kiến của bạn hơn.

Không ai là hoàn hảo, và cũng không ai sinh ra là đã yêu hết thảy mọi thứ của ai. Dù bạn có không thích điều gì ở anh ấy, như đôi giày, cái áo, hay kiểu tóc anh ấy thì cũng đừng cố gắng bắt anh ấy thay đổi. Vì đó là anh ấy, là con người của anh ấy. Khi bạn yêu một ai thì hãy chấp nhận con người họ và học yêu cả những gì của họ.

Khi ở cạnh đàn ông, mùi nước hoa thoang thoảng sẽ để lại ấn tượng rất riêng - Ảnh minh họa: Internet

Cởi mở, hòa đồng với bạn bè của anh ấy

Khi yêu thật lòng, đàn ông luôn muốn giới thiệu bạn với bạn bè của anh ấy. Với đàn ông, bạn bè cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống. Vì vậy, hãy cố gắng cởi mở và hòa đồng với bạn bè của anh ấy. Từ đó, anh ấy sẽ yêu thương và quý trọng bạn nhiều hơn.

Hỏi thăm, quan tâm đến gia đình của anh ấy

Với đàn ông, gia đình luôn giữ vai trò quan trọng nhất. Khi yêu hay đã kết hôn, họ luôn muốn người phụ nữ của mình có thể quan tâm đến gia đình mình. Vì khi bạn hỏi han, lo toan cho gia đình của anh ấy, anh ấy không chỉ thấy tự hào, biết ơn mà còn tôn trọng và yêu thương bạn hơn.

Hãy là một cô gái độc lập

Đàn ông luôn thích phụ nữ độc lập, tích cực và luôn tự lực tài chính.

Đừng là cô gái không có trách nhiệm với chính mình, như say xỉn nơi đông người, không tự chăm sóc cho bản thân được. Đàn ông muốn một cô gái độc lập, có thể tự lo cho mình ngay cả khi anh ấy không ở bên. Đàn ông có thể có xu thế muốn bảo vệ một cô gái yếu đuối, không biết lo cho bản thân. Nhưng để yêu đương, ở bên một đời thì đàn ông luôn chọn phụ nữ đủ sức lo toan cho cuộc sống của chính mình.

Cho anh ấy không gian riêng

Đừng nghĩ việc bám riết lấy đàn ông mọi lúc mọi nơi là cách tốt nhất để giữ họ. Với đàn ông, chung thủy không đồng nghĩa với việc bị gò bó và quản thúc. Ngược lại, bạn càng bám lấy anh ấy sẽ chỉ khiến anh ấy thấy mỏi mệt. Hãy để anh ấy có không gian riêng, với những thói quen, niềm vui riêng. Quan trọng không phải là anh ấy đi đâu, làm gì mà là anh ấy luôn trở về sau mỗi cuộc vui. Đó mới là cách khiến đàn ông say mê bạn.

Luôn để anh ấy thể hiện sự nam tính của mình

Phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ tỏ ra mình không cần đàn ông chở che bảo bọc. Khi ở bên đàn ông, có biết hết cũng phải vờ như không biết, có mạnh mẽ cũng hãy cho mình yếu mềm. Bản năng của đàn ông là chở che bảo vệ, hãy để họ thể hiện sự nam tính đó khi ở bên cạnh bạn. Huống hồ, mình là phụ nữ, hãy để mình có quyền được được yêu thương và trân quý.

Và cũng đừng quên bày tỏ sự biết ơn khi anh ấy đứng ra giúp bạn điều gì. Đó là sự ghi nhận, còn là thể hiện sự trân trọng anh ấy.

Luôn biết cách tận hưởng cuộc sống

Đàn ông không thích một phụ nữ quá nhiều muộn phiền và chán nản. Ngược lại, họ bị thu hút bởi cô gái luôn tràn đầy sức sống và biết tận hưởng cuộc sống. Do đó, hãy luôn giữ cho mình một tâm thế tích cực, tự tin và trân trọng cuộc sống của bản thân nhất có thể.

Đàn ông không thích một phụ nữ quá nhiều muộn phiền và chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ở bên khi anh ấy cần

Đàn ông vốn dĩ không cần phụ nữ phải giúp họ điều gì khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Đàn ông luôn đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để tự mình giải quyết rắc rối. Điều họ muốn chỉ là một người có thể ở bên, lắng nghe và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho họ. Vì vậy, hãy luôn ở bên khi anh ấy cần, chỉ để nghe anh ấy nói, động viên anh ấy khi mỏi mệt. Chỉ cần như vậy, bạn đã giành vị trí quan trọng trong lòng anh ấy.

Đừng bắt anh ấy phải đợi khi bạn đi mua sắm, làm đẹp

Phụ nữ thường rất thích cảm giác được ngưỡng mộ khi bạn trai đưa đi mua sắm hay làm đẹp. Nhưng đây lại là điều dễ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu nhất.

Do đó, đừng thử thách sức kiên nhẫn của đàn ông. Vài lần anh ấy vì muốn bạn vui mà đi cùng cũng không sao, nhưng hãy tinh ý để biết đâu là điểm dừng.

Bản thân luôn hấp dẫn và xinh đẹp nhất có thể

Đàn bà xinh đẹp chính là khi tự giúp mình hấp dẫn và quyến rũ nhất có thể. Không cần bạn phải thay đổi quá nhiều ngoại hình của mình, chỉ cần là mình tinh tươm nhất, gọn gàng nhất và ưa nhìn nhất. Bên cạnh đó, hãy luôn cố gắng cải thiện cả khối óc và tâm hồn của mình. Phụ nữ đẹp chính là đẹp cả hình thể lẫn tâm hồn. Thướt tha với quần áo tôn vẻ đẹp riêng, ăn nói khôn khéo, cử chỉ dịu dàng thì có đàn ông nào lại không “phát điên” lên cho được?