Lý do đàn bà có chồng, hút hơn cả gái trinh, khiến đàn ông say đến nghiện

Đàn ông luôn thích tìm tỏi và chinh phục những điều mới mẻ. Và những người phụ nữ có kinh nghiệm yêu đương và hôn nhân luôn khiến đàn ông cảm thấy hứng thú, bị thu hút phải chinh phục cho bằng được.

Đây là điểm thu hút đàn ông nhất ở đàn bà có chồng. Đàn bà một khi đã có gia đình luôn có sự mềm mỏng đến tinh tế, ở họ luôn là sự thấu hiểu, quan tâm và biết cách làm dịu lòng đàn ông. Chính sự nhào nặn của hôn nhân tạo nên ở đàn bà có chồng sự đằm thắm sắc xảo, như thứ rượu lâu năm, đàn ông một lần nếm phải, cơn say theo cả đời.

Phụ nữ có chồng không phải ai cũng có những bộ váy xa xỉ, càng không trang điểm đậm đầy thu hút. Ở họ là sự giản dị nhưng đầy tinh tế trong ăn mặc, hở vừa đủ phô cái đẹp, trang nhã vừa khéo của một người phụ nữ có gia đình. Nhưng hơn hết, họ là người luôn biết chăm chút và săn sóc bản thân tốt nhất. Vì họ hiểu, phải yêu thương chính mình trước. Và phụ nữ có chồng luôn biết, nhan sắc không chỉ là thứ vũ khí để họ hơn thua với phụ nữ khác, đó còn là cách giữ chồng, giữ gia đình hạnh phúc. Chính nét quyến rũ đầy trưởng thành này luôn khiến đàn ông bị thu hút, ngay cả khi đối phương đã có nơi có chỗ.

Không những thế, phụ nữ có chồng luôn có sự tự tin về bản thân và chính chắn trong suy nghĩ. Chính những ứng xử đẹp, khôn khéo của họ luôn khiến đàn ông cảm thấy vừa nể vừa muốn có được.

Quen với chồng, nhưng lại lạ với người khác

Khi đã chung sống lâu năm, nhiều ông chồng sẽ dần mất cảm giác mới mẻ, hứng thú với vợ. Nhưng các anh lại không hề hay biết, vợ là quen thuộc với mình nhưng lại mới mẻ với không ít kẻ ngoài kia. Huống hồ phụ nữ đã có chồng luôn có sức hút với đàn ông ở sự từng trải, khéo léo và biết chăm chút của một người vợ. Trên thực tế, không hề ít trường hợp phụ nữ có chồng ngả nghiêng lòng vì sự nồng nhiệt của người đàn ông khác, còn chồng lại quá thờ ơ đến lúc mất vợ mới thấy hối hận. Vậy mới thấy, đừng thờ ơ với người vợ của mình, vì cô ấy luôn có thể là báu vật của kẻ khác nếu không được chồng trân trọng.

Đừng thờ ơ với người vợ của mình, vì cô ấy luôn có thể là báu vật của kẻ khác nếu không được chồng trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều kinh nghiệm trong yêu đương và hôn nhân

Phụ nữ có chồng, tất nhiên sẽ biết thế nào là yêu cho vừa, thương cho đủ và chăm chút sao để gia đình ấm êm. Họ thực tế nhưng cũng dịu dàng lãng mạn, họ không đòi hỏi, ngược lại luôn biết làm gì để đàn ông chủ động tự nguyện. Đây là điều mà không phải phụ nữ độc thân nào cũng có thể làm được. Và khi ở bên cạnh phụ nữ có trải nghiệm hôn nhân rồi, đàn ông luôn thấy rất thoải mái nhưng chưa khi nào nhàm chán.

Lời khuyên cho đàn bà có gia đình và đàn ông có vợ

Đàn ông có vợ nên hiểu, với mình, vợ có thể là người phụ nữ vẫn còn thiếu sót, có thể không mới mẻ đầy hứng thú như thuở mới yêu. Nhưng vợ là người phụ nữ có đầy đủ kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá. Hơn hết, sẽ không có người phụ nữ nào ngoài kia có thể đủ thấu hiểu và tốt bằng vợ các anh. Hôm nay, các anh có thể thấy cô ấy nhàm chán vì vài bộ váy cũ kỹ, hay kiểu tóc lỗi mốt. Nhưng ngày mai, các anh cũng không biết được rằng sẽ có người đàn ông nào sẵn sàng trang hoàng lại cuộc đời của cô ấy rực rỡ và đẹp đẽ hơn. Hãy nhớ, không có người phụ nữ nào là cũ kỹ hay nhàm chán, chỉ có người đàn ông bên cạnh cô ấy không biết cách khiến cô ấy hạnh phúc và xinh đẹp hơn.

Và phụ nữ có chồng, có thế nào cũng đừng để mình ngả nghiêng với những tình cảm ngoài vợ ngoài chồng. Hết tình thì dứt tình, hết nghĩa thì buông tay, đừng dùng dằn dây dưa, người tổn thương sau cùng cũng chỉ có phụ nữ. Phụ nữ, có muốn được yêu thương, cũng phải danh chính ngôn thuận mà kiêu hãnh, nhé!