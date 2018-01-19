Đàn bà khôn ngoan: Biết những gì mình nên nói

Phụ nữ yêu 19/01/2018 05:30

Đàn bà muốn được trân trọng, trước nhất đừng đeo gông kiềng lời người khác nói về mình làm gì. Những va vấp trong đời có thế nào cũng không giết được ta, chỉ khiến ta mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

  1. Nếu muốn trở thành một người đàn bà khôn ngoan, được tôn trọng và yêu thương thì phải khắc cốt ghi tâm những điều này:

Là phụ nữ, đừng để tâm lời người khác nói

Thế gian này bao nhiêu người chính là bao nhiêu quan niệm và lý lẽ sống khác nhau. Vì vậy, phải nhớ bạn thế nào cũng không thể hài lòng hết cả thiên hạ ngòai kia. Nhiệm vụ của bạn là sống vì chính mình, chứ không phải sống vì người khác. Đừng cố trở thành một ai khác để được tán thưởng và khen ngợi, hãy cứ là bạn, thong dong và tự tại nhất.

Biết mình nói gì, nghĩ trước khi nói

Đàn bà khôn ngoan luôn biết kiểm soát cái miệng của mình. Họ biết mình nên nói gì, không nên nói gì và nghĩ thật kỹ trước khi nói. Vì rõ ràng sẽ có không ít những rắc rối từ chính lời nói không kịp nghĩ suy của bạn. Là phụ nữ, đã nói thì phải biết mình nói gì, còn không thì cứ im lặng. Đây cũng là cách hành xử khôn ngoan để gây ấn tượng với phái mạnh về sự tinh tế và khôn khéo của phụ nữ.

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Đàn bà khôn ngoan luôn biết kiểm soát cái miệng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói nhiều, cứ làm đi

Đừng nói với người khác bạn thế này hay thế kia, vì họ không tin đâu, cứ làm đi. Bạn trưởng thành từ chính những gì bạn làm chứ không phải những gì bạn nói. Nói nhiều nhưng chẳng ai thấy bạn đổi thay để tốt hơn thì cũng vô ích. Quan trọng là bạn đã làm được gì, dù có chưa tốt thì vẫn hơn những lời nói không có giá trị cải thiện. Do đó, cứ dùng hành động mà khẳng định chính mình, đó mới là thứ vũ khí lợi hại nhất.

Đừng để mình ngang hàng với kẻ xấu tính

Những kẻ xấu luôn đứng dưới đáy vực mà ganh tị ngước nhìn bạn. Đừng vì họ muốn kéo bạn xuống mà bạn tự nguyện trở thành người như họ. Cuộc sống này không thiếu người xấu tính, cũng đầy rẫy kẻ cư xử tệ bạc với bạn. Điều bạn làm không phải là trả thù họ như cách họ tổn thương bạn, mà là dùng sự tử tế làm vũ khí. Phải để họ hiểu, bạn hơn họ chính là hơn cách ứng xử và kiêu hãnh, có làm gì cũng phải giữ đúng vị trí hơn họ.

Tin tưởng bản thân

Dù bạn có phải đối mặt với điều gì không hay thì cũng hãy tin mọi chuyện rồi sẽ qua. Quan trọng không phải bạn đã trải qua điều gì mà là bạn sẽ đối mặt với nó như thế nào. Đừng thôi tin tưởng vào chính mình, vì trên thế gian này người bạn có thể tin tưởng một cách tuyệt đối cũng chỉ có bản thân bạn.

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Dù bạn có phải đối mặt với điều gì không hay thì cũng hãy tin mọi chuyện rồi sẽ qua - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật luôn chỉ có một, bạn không cần làm gì khác

Nếu có lúc bạn bị những tin thất thiệt quấy nhiễu, cũng cứ bình tâm. Sự thật luôn chỉ có một và bạn không cần phải thanh minh làm gì. Cứ ung dung kiêu hãnh đợi chờ thời khắc sự thật phơi bày.

Quan trọng nhất vẫn là tâm thế

Cuộc đời luôn ngang bằng niềm vui và nỗi buồn. Hôm nay bạn vui, ngày mai cũng sẽ có chuyện buồn. Quan trọng là tâm thế bạn luôn bình ổn để tự khiến mình vui khi buồn, quản bản thân khi vui. Dù có thế nào cũng hãy tích cực và lạc quan nhất có thể, đừng quên trang điểm cho mình một nụ cười tươi tắn nhất.

Khiêm tốn và tỉnh táo

Phụ nữ khiêm tốn, dịu dàng luôn mang đến cảm giác an lành và dễ chịu cho người bên cạnh. Nhưng dù có nhẹ nhàng thế nào thì khi cần kiên quyết và cứng rắn thì bạn cũng nhất định phải như thế. Chính sự mềm mỏng khi nên, cương quyết khi cần sẽ giúp bạn có được sự tôn trọng của người khác.

Dám buông bỏ

Đàn bà được trân trọng sẽ không bi lụy khi bị bỏ rơi. Họ dám yêu, dám hận, dám nắm, dám buông. Ngay cả khi có tàn nhẫn với mình, họ buông là phải dứt khoát. Đàn bà như thế, có yêu mình trước mới mong yêu người được.

Mất mát lớn nhất của đàn ông ngoại tình là gì…

Mất mát lớn nhất của đàn ông ngoại tình là gì…

Đàn ông thường không nghĩ đến chuyện mình sẽ mất gì khi ngoại tình. Vì vốn dĩ khi đã biết mùi ngoại tình, đàn ông chỉ nghĩ được gì và làm sao để có nhiều hơn, chứ chẳng mấy ai còn đủ tỉnh táo nghĩ chuyện mất mát.

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