Trái tim đàn bà khi bước qua một lần chia ly sẽ tự khắc nới rộng can trường và dũng khí

Đàn bà mất một người chồng, nhiều khi sẽ có một cuộc đời mới. Nhưng đàn bà mất mình, mất con chính là mất nửa cuộc đời về sau.

Đàn bà ly hôn, bình yên chính là hạnh phúc Qua rồi những tháng năm đàn bà xem niềm vui của chồng là hạnh phúc của mình. Thôi rồi những mộng mị một thời thêu dệt nghĩa phu thê, tin rằng chỉ có chồng mới đủ hạnh phúc cho mình và con. Đàn bà ly hôn hiểu tờ hôn thú cả đời đâu thể đảm bảo cho họ một cái kết mỹ mãn. Hay một người đàn ông được gọi là chồng mà chẳng thể chở che bảo bọc cho mình và con nào có thể giúp mình an yên về sau. Đàn bà một lần bước qua đổ vỡ, có từng đau đến bi thương, có khi không gượng dậy nổi, rồi cũng sẽ tự tìm thấy bình yên cho chính mình. Là thấy mình lại có thể là mình mạnh mẽ và kiên cường. Là có thể cùng con sống một cuộc đời giản dị nhưng đủ đầy lòng dạ. Ly hôn, là để thôi những xót xa quanh quẩn. Tự mình bình yên, đàn bà ly hôn rồi sẽ hạnh phúc.

Tự mình bình yên, đàn bà ly hôn rồi sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một lần mất mát, yêu thêm mình, thương hơn con Đàn bà mất một người chồng, nhiều khi sẽ có một cuộc đời mới. Nhưng đàn bà mất mình, mất con chính là mất nửa cuộc đời về sau. Đàn bà một lần nếm mùi mất mát phải biết thương mình và con hơn. Mình khổ một, thì con sẽ khắc sâu mười. Mình đáng được hạnh phúc, con cũng cần một hạnh phúc chân thật. Đừng nói một câu vì con rồi sống một đời không nổi an yên. Cũng đừng mang vác trách nhiệm sống vì ai, trong khi chẳng ai gánh nổi bất hạnh thay mình. Đời đàn bà, nếu không thể quá sung sướng khi có chồng thì cũng đừng vì một người dưng mà đau mình, khổ con. Phải nhớ, mình có hạnh phúc thì con mới sống yên ổn được. Mình còm cõi đau thương, con rồi cũng sẽ biết đau, con rồi cũng sẽ trách mình.

Đã ly hôn rồi thì càng phải cố gắng sống tốt hơn. Ngày trước vì chồng, thì giờ phải vì mình và con. Ngày trước đau buồn rồi, thì giờ phải vui vẻ hơn. Bắt đầu cho mình thời gian để trân trọng bản thân, bù đắp khoảng thời gian từng quên đi chính mình. Đàn bà sau ly hôn, phải đẹp hơn, cười rạng rỡ và hạnh phúc hơn. Đàn bà sau ly hôn, phải đẹp hơn, cười rạng rỡ và hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một lần bước qua chia ly, tự khắc kiên cường và mạnh mẽ Đàn bà một bước đến ly hôn đều từng yếu đuối đến không tưởng. Sẽ không nghĩ mình có thể sống khi không có chồng ở bên. Hay đều từng hiểu sẽ khó khăn nhường nào khi bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng trái tim đàn bà một lần bước qua chia ly, sẽ tự khắc nới thêm can trường và dũng khí. Đàn bà, đều sẽ không biết mình có thể mạnh mẽ đến nhường nào, cho đến khi chỉ có mạnh mẽ là sự lựa chọn sau cùng. Khi rõ ràng con chỉ còn có mình cậy dựa, khi cũng chỉ có mình tự vỗ về mình, đàn bà sẽ tự khắc hóa kiên cường. Con khóc đòi cha, mình phải là sắm vai một người cha. Mình khóc vì tủi hổ, cũng chỉ mình tự lau nước mắt mình. Thế thì cũng chỉ có mình mới vỗ về chính mình và con. Không mình tự mạnh mẽ, không mình tự thương mình và con thì còn đợi ai. Rồi sẽ mài giũa đau thương với tháng năm, tự mình ôm lấy hết thảy mất mát. Đàn bà giấu hết một trời bi ai đã từng, lại chỉ còn khao khát một hạnh phúc ả yên, muốn dùng hạnh phúc hiện tại mà trả thù mất mát đã qua. Không oán không hận, không trách không hờn, có thể tự vui tự thỏa mãn, con có thể cười có thể lớn lên an yên, chính là điều đáng mong cầu. Nhiều khi lại thấy đàn bà sau ly hôn như đóa hoa từng héo mòn sẽ có ngày vươn mình mà nở rộ. Hương hoa càng thơm, sắc hoa càng rực rỡ đến đắm say...

Lý do đàn bà có chồng, hút hơn cả gái trinh, khiến đàn ông say đến nghiện Nhiều ông chồng không hề hay biết người vợ mà mình chán chê lại chính là báu vật với không ít đàn ông ngoài kia.

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