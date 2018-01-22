Thật sự, không cần phải là sơn hào mĩ vị gì xa xỉ, đôi khi chỉ cần là những món ăn giản dị hằng ngày. Chỉ cần bạn biết chồng thích ăn gì, không thích mùi vị thế nào, vậy là đã lấy lòng được rồi. Điều đó thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu chồng.

Một người vợ được gọi là đảm đang thì không cần cứ phải nấu ăn thật ngon. Quan trọng là bạn cố gắng làm được món chồng thích, có thể đem đến cho anh ấy dư vị bữa cơm gia đình.

Và hãy nhớ, dù có bận rộn thế nào cũng hãy cố gắng mỗi ngày về nhà chuẩn bị bữa ăn cho chồng. Nếu tất bật trong tuần thì nhất định phải cùng chồng ăn một bữa thịnh soạn vào cuối tuần. Vợ chồng hãy luôn dành thời gian ngồi ăn cùng nhau, nên xem đây là một thói quen trong gia đình sẽ dần khiến hôn nhân thêm bền vững.

Đây cũng là cách những bà vợ khôn ngoan giữ chồng . Họ tạo cho chồng một thói quen ăn uống mà dù có đi đâu chồng cũng chỉ muốn về với vợ để nếm mùi vị thức ăn quen thuộc, hợp khẩu vị.

Chỉ cần bạn biết chồng thích ăn gì, không thích mùi vị thế nào, vậy là đã lấy lòng được rồi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên những đụng chạm gần gũi, thân mật thể xác

Tình dục là cảm xúc thăng hoa nhất trong tình yêu. Và tình dục cũng đóng vai trò quan trọng trong đời sống vợ chồng. Vợ khôn ngoan luôn là người vợ đảm đang ở nhà bếp, tao nhã ở phòng khách nhưng nhất định phải “hư” trên giường. “Hư” ở đây chính là biết cách khiến chồng dù đã ở cạnh mình bao năm vẫn say mê dáng vẻ của mình khi trên giường, bị thu hút và quyến rũ bởi những phút giây gần gũi vợ chồng. Muốn được thế này cũng không hẳn là khó, quan trọng là bạn biết khiến đàn ông thỏa mãn nhưng vẫn muốn đòi hỏi và tìm tòi đến cuối đời. Việc chăm chút và làm mới mẻ đời sống tình dục cũng là điều mọi bà vợ nên để tâm.

Bên cạnh đó, đừng quên dành những chiếc hôn mỗi sáng hay cái ôm khi ngày tàn. Cuộc sống vốn nhiều bộn bề, vợ chồng dễ bị những căng thẳng và mỏi mệt mà quên những va chạm thân mật. Hãy cho nhau một nụ hôn khi đi làm để chúc nhau một ngày tốt lành. Hãy ôm lấy nhau khi ngày kết thúc, thủ thỉ nhau nghe những gì đã trải qua trong một ngày. Những cử chỉ tuy đơn giản như thế lại khiến vợ chồng ý thức được sự tồn tại của nhau, để sẵn sàng sẻ chia hay được thấu hiểu.

Vợ khôn ngoan luôn là người vợ đảm đang ở nhà bếp, tao nhã ở phòng khác nhưng nhất định phải “hư” trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Có sự độc lập nhất định trong hôn nhân, nhưng cần tinh tế và sâu sắc

Nhiều người vợ nghĩ rằng có chồng rồi thì cứ dựa vào chồng, cũng không cần phải cố gắng nữa. Hay chỉ vì một câu chồng nói “Để anh nuôi”, cứ vậy mà từ bỏ ước mơ hay sự nghiệp đang tiến triển của mình. Đây hoàn toàn là điều không nên khi ai cũng cần một sự độc lập nhất định, ngay cả khi đã có vợ có chồng. Độc lập trong cuộc sống, sự nghiệp, tài chính vừa giúp bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày, có được sự tôn trọng của đối phương và giảm bớt gánh nặng trong gia đình.

Một người vợ khôn ngoan luôn có lập trường và chính kiến rõ ràng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Họ luôn thu hút bạn đời bởi sự tự chủ, không quá dựa dẫm, cũng không bất cần đến cố chấp. Họ để chồng chủ động muốn giúp đỡ, muốn là chỗ dựa cho họ. Vì vậy mà phụ nữ thế này càng khiến chồng yêu thương và muốn bảo bọc suốt đời.