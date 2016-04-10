Kegel là bài tập giúp căng và khỏe các cơ vùng tầng sinh môn và bộ phận sinh dục của nữ cũng như ở nam. Kegel là dạng bài tập rất dễ thực hành, bạn có thể làm ở bất cứ đâu mà không e ngại có ai nhận ra. Đó chỉ đơn giản là bài tập lấy hơi thở, co thắt các cơ thật chặt hết sức có thể rồi thả ra rất chậm và nhẹ. Hãy áp dụng nó ngay cả khi bạn đi vệ sinh, ngồi làm việc, hay trước khi ngủ để nó trở thành một thói quen.

Thở sâu không chỉ tốt cho phổi và tim của bạn, nó còn làm cho khoái cảm trở nên tối đa và mãnh liệt hơn nhiều. Khi đạt khoái cảm, nếu có hơi thở sâu, bạn có thể giữ khoái cảm lâu hơn đồng thời sẽ không bị mệt cực độ sau khi “lên đỉnh” mà sẽ thư giãn và khoan khoái vô cùng. Để thở, sâu, hãy tập ở nơi không khí trong lành, hóp thật chặt bụng, mở miệng lớn và hớp một lượng khí lớn, khép miệng, giữ hơi thở và thả ra rất từ từ. Bằng cách này, bạn sẽ mang rất nhiều oxy đến cho phổi và tim bạn.

Nói cho đối tác biết điều gì khiến bạn “sướng”

Và anh ấy/cô ấy sẽ phát huy điều đó. Giao tiếp luôn là chìa khóa cho mọi vấn đề, kể cả đối với chuyện phòng the.

“Tự sướng”

Tự sướng là cách bạn khám phá ra vị trí, tư thế hay động tác nào giúp bạn đạt được khoái cảm dễ dàng và tốt nhất, bạn có thể áp dụng trong lúc quan hệ hoặc nói để đối tác hỗ trợ bạn.

Sex nhiều hơn

Tần suất quan hệ quá ít và không đều đặn có thể dễ khiến bị các nguy cơ như xuất tinh sớm, khó kéo dài khoái cảm hoặc các trục trặc khác ở cả nam lẫn nữ. Quan hệ đều đặn và thường xuyên giúp duy trì một đời sống tình dục khỏe mạnh và việc đạt khoái cảm dễ dàng hơn, tần suất cao hơn.

Thói quen sinh hoạt tốt

Tập thể dục, loại bỏ thuốc lá, uống ít hơn và ăn khoa học là những cách giúp sex tuyệt hơn và khoái cảm nhiều hơn, vì tất cả những nguyên nhân trên đều góp phần ảnh hưởng vào đời sống tình dục.

Một chút phim nóng

Bạn không cần trở thành diễn viên phim khiêu dâm hoặc học hỏi hết các động tác có phần quái đản như họ, nhưng một chút học hỏi kỹ thuật đạt khoái cảm là không hề sai.

Không tập trung vào khoái cảm

Nghe rất lạ phải không, nhưng thật sự nó rất hữu ích. Đừng nên chỉ chăm chăm vào việc đạt khoái cảm. Tận hưởng việc quan hệ, gắn kết với nhau, tương tác da thịt và cảm nhận sự âu yếm của đối phương, thư giãn toàn bộ chính là liệu pháp đạt được khoái cảm tốt nhất cho cuộc yêu của bạn.

Sử dụng thêm “công cụ” hỗ trợ

“Công cụ” ở đây chính là đồ chơi tình dục hoặc chính các ngón tay “kì diệu” sẽ làm điều này. Khi thấy nàng/hoặc chàng sắp “đến đích”, hãy đặt ngón tay của mình ở phía vùng da giữa bộ phận sinh dục và “cửa sau”, day nhẹ nhàng, đây là cách giúp tăng khoái cảm lên gấp đôi đấy.

Hãy ăn chocolate đậm

Một nghiên cứu ở Italia, đất nước của những cặp đôi có tỷ lệ quan hệ tình dục và hài lòng về đời sống tình dục cao trên thế giới, cho thấy ăn chocolate đậm thường xuyên và đặc biệt trước khi “giao ban” sẽ giúp thăng hoa trong chuyện ấy rất nhiều.