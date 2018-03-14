Xu hướng ẩm thực hiện đại: Ăn chay không vì tôn giáo đang dần lên ngôi

Ngoài những người theo tín ngưỡng, hiện nay mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính đều có thể tìm đến ăn chay với nhiều lý do khác nhau như giảm cân, bảo vệ sức khỏe hay thay đổi khẩu vị... Đặc biệt, có rất nhiều người trẻ tuổi cũng đi theo con đường ăn chay.

Theo nghiên cứu, Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ trước công nguyên, các món ăn chay cũng bắt đầu có từ thời đó. Theo quan niệm nhà Phật, ăn chay là cách nuôi dưỡng pháp thiện, phát triển tình thương rộng lớn đối với con người và vạn vật. Bởi thế, ăn chay cũng là một cách để biểu hiện lòng trân trọng sự sống.

Anh Nguyễn Văn Tươi (Phật tử đang sống tại Bến Tre) nói: "Ngoài lý do là Phật tử, tôi quyết định ăn chay trường trong 2 năm là vì thương xót những động vật phải hy sinh để trở thành món ăn cho con người".

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, anh Hà Quang Lâm (Chuyên viên thẩm định giá tại TP.HCM) cho biết: "Tôi ăn chay vì thương sinh mạng con vật, vì bản thân cũng rất tham sống sợ chết. Tôi ăn chay tùy duyên, đến bữa có gì ăn đó vì không muốn phiền người nấu nhưng nhất định sẽ hạn chế dùng các món thịt".

Anh Nguyễn Văn Tươi - một Phật tử đã ăn chay trường được 2 năm - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, không ít người tìm đến ăn chay như một cách giúp tâm lý thoải mái và tâm hồn thanh tịnh hơn giữa cuộc sống hiện đại quá nhiều bộn bề, áp lực.

Chị Võ Triệu Hoàng Yến (thành viên trong CLB Ăn chay trường sống giữa đời thường) chia sẻ: "Có lẽ lý do vì tâm lý, sau một số tác động của cuộc sống, bản thân tôi cảm thấy bất ổn như bị trầm cảm và thiếu niềm tin vào cuộc sống, nên quyết định thay đổi bản thân bằng việc ăn chay để xem tư tưởng có thay đổi không".

Đặc biệt, trước vấn nạn thực phẩm bẩn, tẩm ướp hóa chất tràn lan trên thị trường, nhiều người đã tìm đến các món ăn làm từ nguyên liệu chay để bảo vệ sức khỏe của mình. Đây là xu hướng đang phát triển mạnh hiện nay.

Chị Hồ Thị Bảo Trúc (thành viên Hội những người thích ăn chay) chia sẻ: "Tôi không phải là Phật tử nhưng vẫn ăn chay trường vì cảm thấy chế độ ăn toàn rau củ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cách đây 2 năm, tôi bị cao huyết áp và thường mắc nhiều bệnh lặt vặt nhưng sau khi ăn chay tình trạng sức khỏe được cải thiện rõ rệt".

Ăn chay vẫn đầy đủ dinh dưỡng

Nhiều người lo ngại rằng ăn chay không đủ chất và thường cảm thấy đói nhanh hơn so với dùng món mặn. Tuy nhiên, nguyên nhân của vấn đề này là do cơ thể chưa quen với việc thay đổi chế độ ăn uống, đồng thời là vì chưa nắm rõ nguyên tắc cơ bản của việc ăn chay cũng như cách kết hợp các loại rau củ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, so với chế độ ăn mặn, chế độ ăn chay thường cung cấp nhiều chất xơ (từ rau củ quả), vitamin C, vitamin E, axit folic, omega 6, tinh bột và các hóa chất có lợi cho sức khỏe có nguồn gốc thực vật (gọi chung là các phytochemicals) có tác dụng làm đẹp da, giảm mỡ, chống lão hóa... Bên cạnh đó, chế độ ăn chay chứa rất ít chất axit béo bão hòa, cholesterol và natri - ba chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và cao huyết áp.

Nói về lợi ích của ăn chay, chị Hoàng Yến vui vẻ chia sẻ thêm: "Ban đầu ăn hơi khó một chút vì chưa quen lắm và cũng không biết chế biến nhiều món chay nên hơi gầy xíu. Nhưng sau đó em thường xuyên đến chùa công quả, dọn dẹp, quét lá vườn chùa, vào bếp phụ nấu cơm chùa nên bắt đầu biết nấu vài món mới, một thời gian sau ăn ngon miệng, lên ký rất nhiều. Khó khăn lắm mới giảm cân được. Tâm lý cũng thay đổi đáng kể, những ưu tư trong lòng cũng giảm bớt".

Các loại rau củ có thể chế biến thành rất nhiều món ăn thơm ngon - Ảnh: NVCC

Không chỉ có các chị em mới tham gia vào xu hướng này, cánh đàn ông vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt với các loại thịt, cá, hải sản... cùng dần bị các món chay thanh đạm cuốn hút.

Anh Đỗ Hoàng Thế Minh (nhân viên văn phòng) kể: "Lúc đầu mình hoàn toàn không thích ăn chay vì trước giờ chỉ mê ăn thịt và cho rằng các món chỉ làm từ rau củ sẽ không ngon. Tuy nhiên, một lần vào nhà hàng chay dùng bữa mình hoàn toàn bị chinh phục vì các món ăn đa dạng và vô cùng thơm ngon. Dù không ăn chay thường xuyên nhưng bây giờ sức khỏe của mình rất tốt, ít khi bị bệnh".

Có thể thấy xu hướng ẩm thực trong xã hội hiện đại đang dần chuyển sang dùng nhiều nguyên liệu rau củ, vừa tốt cho sức khỏe, vừa tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Tháng 8 - 2012, công ty Nghiên cứu thị trường trực tuyến W&S đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh về "Xu hướng ăn chay của người Việt Nam". Cuối cùng họ đã tìm ra 3 lý do ăn chay được nhiều người đồng tình nhất là: Thứ nhất chính là vì ăn chay giúp tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng (40.7%), thứ hai là vì họ muốn cầu nguyện (39.0%) và thứ ba là ăn chay giúp mọi người bổ sung, ngăn ngừa một số chất, giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe (33.1%) Đầu năm 2017, Sài Gòn nằm trong Top 10 thành phố Châu Á thân thiện với người ăn chay (do Tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật PETA vinh danh). Món chay tại Sài Gòn đa dạng, phong phú nhưng thuần chất, ngon miệng, hợp nhiều khẩu vị. (Nguồn: Internet)

(Còn tiếp)