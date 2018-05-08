Tuy nhiên, gừng là gia vị thuộc tính cay và nóng, dùng quá nhiều có thể gây bốc hoả. Vì vậy, dựa trên thể trạng của mỗi người mà liều lượng dùng sẽ khác nhau.

Theo Đông y, trà gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng tán hàn ôn trung, hoạt huyết, tiêu đàm, giải độc... và thường được dùng làm bài thuốc trị cảm lạnh, mất ngủ. Bên cạnh đó, gừng còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Không phải tất cả các trường hợp cảm lạnh đều có thể sử dụng trà gừng. Một số chứng cảm lạnh bắt nguồn từ yếu tố phong nhiệt, vừa có triệu chứng sốt, viêm họng vừa có ho, đờm nhiều.

Cũng chính vì vậy mà trà gừng không phù hợp với tất cả mọi người, nếu dùng sai cách sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe . Dưới đây là những người không nên sử dụng trà gừng:

Trong trường hợp này, bạn không nên dùng trà gừng để tránh bệnh trở nặng hơn. Nguyên nhân vì gừng cay nóng sẽ sinh nhiệt, khiến niêm mạc mũi và cổ họng xung huyết, sưng tấy hơn.

Không phải tất cả các trường hợp cảm lạnh đều có thể sử dụng trà gừng - Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh viêm loét dạ dày, viêm ruột

Những người bị viêm loét dạ dày, viêm ruột thường có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm. Nếu uống trà gừng thì nồng độ axit trong dạ dày sẽ tăng cao, từ đó dẫn đến tình trạng ợ nóng gây khó chịu. Người dễ bị táo bón cũng không thích hợp sử dụng trà gừng.

Chính vì vậy, nếu bạn đang gặp các vấn đề về đường tiêu hóa thì không nên uống trà gừng hay các món ăn làm từ gừng.

Nếu đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa, bạn không nên dùng trà gừng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú

Phụ nữ trong giai đoạn mang thai và đang cho con bú không nên uống trà gừng vì có thể ảnh hưởng không tốt đến nội tiết tố giới tính của thai nhi, thậm chí có thể gây co thắt tử cung dẫn đến sảy thai hoặc sinh non.

Người đang dùng thuốc làm loãng máu, thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch

Sử dụng quá nhiều gừng hay trà gừng đều có thể gây hại sức khỏe trong trường hợp bạn đang dùng một số loại thuốc như thuốc làm loãng máu, thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch...

Theo các bác sĩ, nếu bạn đang mắc các bệnh như bệnh đường ruột, các vấn đề về túi mật và bệnh tiểu đường... thì không nên sử dụng trà gừng vì nó có thể làm giảm lượng đường trong máu một cách bất thường, gây nguy hiểm.

Dùng trà gừng sai cách có thể gây hại sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng rất tốt cho sức khỏe nhưng đừng vì vậy mà sử dụng vô tội vạ. Nếu bạn hoặc người thân thuộc những trường hợp trên thì không nên sử dụng trà gừng để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.