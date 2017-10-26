Nguy hiểm khôn lường nếu ăn sống những loại rau củ quen thuộc dưới đây

Rau củ là nguồn thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ quan trọng cho cơ thể. Thế nhưng dinh dưỡng từ rau củ lại dễ dàng mất đi trong quá trình chế biến nên nhiều người đã chọn cách ăn sống các thực phẩm này. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp để ăn sống.

Trong các loại đậu như đậu cô ve, đậu đũa, đậu ván có chứa một lượng lớn các chất độc là saponin và legumin. Saponin có thể kích thích niêm mạc đường tiêu hóa dẫn đến xung huyết, trướng bụng. Legumin có tác dụng ngưng tụ hồng huyết cầu, hòa tan hồng huyết cầu. Biểu hiện của người trúng độc hai hoạt chất này là ói mửa, đau bụng, tiêu chảy. Trường hợp ngộ độc nặng hơn có thể gây tử vong.

Mặc dù saponin và legumin có độc tính như vậy nhưng hai chất này có đặc tính dễ bị phá vỡ khi gặp nhiệt độ cao. Vì thế bạn chỉ cần làm chín đậu ở nhiệt độ cao là có thể sử dụng an toàn. Khi được nấu chín, saponin và legumin trong đậu cô ve sẽ bị phá hủy và không gây hại cho cơ thể.

Phương pháp sơ chế tốt nhất là chần đậu trong nước sôi khoảng vài phút, sau đó mới vớt ra chế biến.

Khoai tây

Khoai tây có chứa một lượng lớn solanine gây hại cho cơ thể. Khi ăn khoai tây sống, chất độc này sẽ xâm nhập vào cơ thể gây đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, đau dạ dày.

Ngoài ra, cơ thể không thể hấp thụ được tinh bột từ khoai tây chưa được làm chín từ đó sẽ gây đau bụng, đầy hơi và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Rau chân vịt

Rau chân vịt nên được nấu chín trước khi ăn vì khi đó cơ thể sẽ dễ dàng hấp thu được các khoáng chất như canxi, sắt, magie hơn. Thêm vào đó, khi ăn sống axit oxalic trong rau chân vịt kết hợp với canxi trong ruột tạo thành oxalat canxi, gây cản trở việc hấp thụ canxi, về lâu dài có thể làm cơ thể bị thiếu hụt khoáng chất này.

Củ năng

Củ năng là loại quà vặt ưa thích của nhiều người. Thế nhưng do đây là loài cây sống thủy sinh nên trên vỏ củ có thể chứa sán. Khi sán đi vào đường ruột có thể gây ra các vấn đề như tiêu chảy, viêm loét đường ruột. Do đó, bạn nên nên dội qua nước sôi khi mới mua về để diệt hết sán.