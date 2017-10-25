Thải độc máu sẽ giúp giảm áp lực lên thận, từ đó duy trì hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể. Các thực phẩm dưới đây sẽ giúp thanh lọc máu thật đơn giản ngay tại nhà.

Tỏi chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa mạch máu và các cơ quan trong cơ thể. Loại thực phẩm này cũng được biết với công dụng giảm cholesterol và lọc sạch máu hiệu quả.

Bạn nên thêm tỏi vào bữa ăn hàng ngày hoặc ăn 1 tép tỏi sống mỗi ngày để giúp loại bỏ triệt để các chất độc tích tụ trong máu.

Nghệ

Nghệ là một loại nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Loại củ này có chứa curcumin - chất chống oxy hóa mạnh, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các hoạt chất trong nghệ giúp tăng cường chức năng gan, giải độc gan, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, nó cũng giúp đẩy các chất độc ra khỏi cơ thể một cách nhanh nhất.

Không chỉ giúp thanh lọc máu, loại củ này còn được biết đến với tính kháng khuẩn, chống viêm và chống trầm cảm vượt trội. Bạn có thể cho nghệ vào các món ăn hoặc uống nước chanh nghệ mỗi tuần đều rất tốt.

Rau mùi (ngò)

Rau mùi rất giàu vitamin A, C, K và Folate – đây là những hoạt chất giúp thanh lọc máu hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp thải độc tự nhiên và giảm tối đa lượng cholesterol trong máu khi dùng thường xuyên.

Với các bệnh nhân tiểu đường, rau mùi có chức năng tăng cường sản xuất insulin giúp cân bằng lượng đường trong máu hiệu quả.

Bạn có thể thêm loại rau gia vị này vào bất kì món ăn nào mà mình yêu thích vì nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tăng hương vị cho thực phẩm nữa đấy!

Húng quế

Đây là loại thảo dược giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng kháng khuẩn cực mạnh. Thêm loại rau này vào chế độ ăn hàng ngày cũng được xem là phương pháp đơn giản giúp bạn thải độc máu ngay tại nhà hiệu quả.

Cà rốt

Loại thực phẩm quen thuộc này có chứa glutathione - một tác nhân giúp làm sạch máu hiệu quả. Cà rốt này cũng chứa nhiều vitamin A, B, C và K và kali có tác dụng hỗ trợ quá trình thanh lọc máu hiệu quả hơn và tống các chất độc ra khỏi cơ thể nhanh chóng.

* Thông tin mang tính tham khảo