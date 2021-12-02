Các chuyên gia tiết lộ những 'bí kíp' để trông bạn thật tuyệt vời trong những dịp đặc biệt một cách nhanh chóng

Song, các chuyên gia của Bright Side đã thu thập một số mẹo về những gì bạn có thể lấy lại vóc dáng và sự hoàn hảo cỉa vẻ bề ngoài khi bạn không có nhiều thời gian.

Những điều bất ngờ vẫn xảy ra như: một kỳ nghỉ bất ngờ, đám cưới của một người bạn cũ, lời cầu hôn của chính bạn. Vậy làm thế nào để chúng ta cải thiện làn da và lấy lại vóc dáng nhanh chóng? Có vẻ như không thể…

Bạn có thể áp dụng bí quyết giảm cân trong 2 tuần nếu giảm lượng calo tiêu thụ xuống 1000 - 1100 kcal mỗi ngày. Để làm được điều này, hãy bổ sung rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và thịt ít béo. Do năng lượng nạp vào có hạn, chất béo dự trữ sẽ bị đốt cháy. Đừng quên uống ít nhất nửa 2 lít nước mỗi ngày – đây là quy tắc tiên quyết cho những ai muốn giảm cân.

1 tuần: Săn chắc vòng eo và cải thiện làn da

Bạn có thể giảm cân trong 7 ngày với 3 loại thực phẩm: cam quýt, dứa và protein. Trái cây có múi chứa một lượng lớn axit trái cây, có tác dụng hòa tan chất béo và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Ngoài ra, trái cây giàu vitamin – đặc biệt là giàu vitamin C – sẽ cải thiện khả năng miễn dịch, tình trạng da và sức khỏe tổng thể của bạn.

Dứa được công nhận là một trong những thực phẩm giảm béo tốt nhất nhờ chất bromelain có tác dụng phân hủy chất béo hiệu quả. Protein là khối xây dựng cho cơ thể chúng ta, cung cấp năng lượng. Để có kết quả chính thức, bạn nên quên carbohydrate và chất béo trong 7 ngày này.

3 ngày: Bụng thon lại

Một số lựa chọn có thể giúp bạn loại bỏ mỡ thừa ở vùng bụng.

Cách thứ nhất: uống 7 oz (200 ml ) nước ép cà rốt và táo (1: 1) 6 lần một ngày. Những sản phẩm này không chỉ chứa ít calo mà còn giúp cơ thể bạn cung cấp đầy đủ vitamin, beta-carotene và pectin.

Lựa chọn thứ hai: cho bữa sáng và bữa trưa, chuẩn bị hỗn hợp gồm 1 quả trứng luộc, 1 thìa kem chua và 1 củ cà rốt nạo. Bữa tối chỉ cần uống trà xanh không đường.

2 ngày: Làm sạch cơ thể của bạn

Nếu bạn chỉ còn vài ngày nữa, những mẹo nhỏ để làm sạch cơ thể sẽ rất hữu ích. Chúng hoạt động nhờ cùng một chất bromelain phân hủy chất béo. Đối với bữa sáng, hãy ăn một quả dứa, bạn có thể bổ sung bằng nước cam quýt tươi hoặc cà phê không đường nhưng với chanh.

Trong ngày, bạn hãy thay thế đồ uống thông thường của bạn bằng một cốc nước nóng với bạc hà và chanh . Bữa trưa nên có củ cải đường, cà rốt, bắp cải và một ít mận khô lớn nếu bạn muốn. Bạn cũng nên uống một cốc nước với chanh và có thể là một ít mơ khô trước khi đi ngủ.

1 ngày: Loại bỏ nước thừa

Khi thời gian có thể được đo bằng giờ, bạn sẽ được tiết kiệm bởi rau và cám. Thức ăn sau cùng đóng vai trò tẩy tế bào chết bên trong cho đường ruột của chúng ta, vì vậy 5-6 thìa cám với sữa chua ít béo vào buổi sáng sẽ rất hữu ích cho cơ thể bạn.

Chiên với 1 muỗng canh dầu ô liu hoặc luộc 3,3 lb (1,5 kg) rau đông lạnh. Chia nó thành 5-6 phần và ăn đều đặn. Những biện pháp này sẽ giúp bạn loại bỏ lượng nước dư thừa. Đây là điều tốt nhất bạn có thể làm vì việc loại bỏ chất béo mất nhiều thời gian hơn. Việc ăn quá nhiều đồ chua khi bụng đói hoặc nạp ít calo kéo dài sẽ rất nguy hiểm. Giảm cân là một quá trình từ từ và những lời khuyên này chỉ đơn giản là các biện pháp khẩn cấp.