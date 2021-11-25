Những sai lầm về đồ lót mà bạn có thể mắc phải

Chuyên gia nói gì 25/11/2021 08:11

Trên thực tế, một số người vẫn chưa thật sự hiểu rõ đồ lót có gây tác động xấu đến sức khỏe vùng kín. Vậy nên, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những sai lầm mà bạn hay mắc phải khi sử dụng quần lót.

Theo các chuyên gia từ Bright Side, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng tất bẩn hơn đồ lót. Xong thực tế, mùi của tất là do mồ hôi chân tiết ra, thành phần chủ yếu là nước, muối, axit lactic và urê. Còn đối với đồ lót, nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng chúng lại chứa rất nhiều vi khuẩn và có hại cho vùng kín của bạn. Nhưng sau khi thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi sẽ không bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của đồ lót nữa.

Bạn đang mặc quần lót ren

Mặc dù quần lót ren có thể trông đẹp hơn quần lót cotton nhưng việc mặc chúng đi kèm với một số nguy cơ sức khỏe khá nghiêm trọng. Bởi vì ren và các loại vải tổng hợp khác dễ thấm mồ hôi và không thoáng khí.

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Vì vậy, chúng tạo ra nơi sinh sản hoàn hảo cho vi khuẩn xung quanh vùng kín và có thể dẫn đến kích ứng da và các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Nếu bạn hoàn toàn không thích đồ lót bằng vải cotton, thì bạn nên sử dụng ít nhất đáy quần lót của bạn được lót bằng vải cotton, vì điều này có thể ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men phát triển.

Bạn đang mặc sai quần lót đến phòng tập thể dục

Khi chọn đồ lót, bạn không nên giảm kích cỡ bởi vì quần tất bó sát giữ ẩm có thể dẫn đến kích ứng da. Tốt hơn hết là bạn nên chọn đồ lót làm bằng vải tự nhiên và không khiến bạn cảm thấy bị hạn chế hay vướng víu trong khi tập thể dục. Đồng thời, bạn đừng quên thay quần lót sau khi tập luyện, vì dịch tiết âm đạo và mồ hôi có thể khiến vùng kín của bạn cảm thấy ngứa ngáy.

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Bạn đang sử dụng chất tẩy rửa có mùi thơm

Những hương thơm nhân tạo trong chất tẩy rửa của bạn có thể gây phát ban và phản ứng dị ứng, đồng thời khiến vùng kín của bạn ngứa ngáy, khó chịu. Vì da xung quanh khu vực này nhạy cảm hơn nên bạn cần chọn loại bột giặt không có mùi thơm và ít gây dị ứng. 

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Bạn đang mặc sai kích thước đồ lót

Những kiểu dáng đồ lót nào đó hợp thời trang hoặc trông đẹp mắt thì không có nghĩa là nó sẽ phù hợp với bạn một cách hoàn hảo. Đồ lót không vừa vặn sẽ khiến cho bạn bị hằn rõ ràng trên da, gây khó chịu và có thể gây ra nhiều bệnh lý về da và nhiễm trùng đường tiết niệu.

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Bạn đang mặc quần định hình

Mặc dù quần định hình có thể khiến bạn trông thật thon thả khi mặc một chiếc váy, nhưng chúng cũng có thể gây ra một số tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi bạn mặc nó thường xuyên. 

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Ngoài ra, quần áo định hình sẽ nén cơ thể và gây thêm áp lực lên bàng quang và bạn phải đi vệ sinh thường xuyên hơn. Chúng cũng gây chèn ép dây thần kinh, thậm chí bạn có thể dẫn đến cơn đau kéo dài.

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