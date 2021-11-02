Những loại thực phẩm nên bảo quản đúng khi chuẩn bị cho các chuyến đi dã ngoại gia đình

Chuyên gia nói gì 02/11/2021 07:45

Các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn nên bảo quản những loại thực phẩm này trong quá trình mang theo khi đi dã ngoại. Bởi vì chúng có thể sản sinh ra nhiều vi trùng và vi khuẩn có hại cho sức khoẻ.

Dứa lưới

Giống như nhiều loại trái cây và rau quả khác, dưa lưới có thể mang vi khuẩn như E.coli, listeria và salmonella. Theo Đại học Bang Michigan, những vi trùng này thường tập trung trên vỏ dưa (có tác dụng bảo vệ bên trong khỏi bị ô nhiễm). Tuy nhiên, nếu bạn không rửa dưa hấu trước khi sử dụng, những vi trùng đó có thể bám vào phần bên trong của quả dưa. Vậy nên, bạn cần đảm bảo rằng bạn rửa sạch vỏ trước khi cắt để tránh c bệnh do thực phẩm gây ra.

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Đồng thời, các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng bạn không nên bảo quản dưa dưới ánh nắng gay gắt bởi chúng có thể khiến vi trùng và vi khuẩn phát triển. Theo Đại học Wisconsin-Madison, bạn nên bảo quản trong tủ lạnh hoặc nơi thoảng mát nếu vận chuyển dưa và dưa thái lát bên ngoài. Ngay cả những lát dưa được để trong nhiệt độ phòng trong hai giờ đồng hồ cũng có nguy cơ nuôi cấy vi khuẩn khó chịu. Bạn nên ủ hoặc vứt bỏ phần trái cây thừa đó.

Cá tươi cộng với nhiệt độ không được đảm bảo chính là nơi sản sinh ra vi khuẩn. Đặc biệt, trẻ em và người già là những người có hệ thống miễn dịch suy yếu, càng phải cẩn thận hơn đối với thức ăn dã ngoại liên quan đến cá. Để an toàn, bạn hãy chế biến cá thật sạch, bảo quản tạm thời vào một túi lạnh và ăn càng sớm càng tốt. 

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Phô mai

Phô mai kết hợp bánh quy giòn là một trong những món ăn nhẹ dã ngoại đơn giản và ngon nhất. Tuy nhiên, bạn nên đảm bảo rằng bạn sẽ ăn hết những khối phô mai đó trước hai tiếng đồng hồ. Bởi một số loại phô mai có khả năng sẽ bốc mùi bốc mùi khó chịu. Bạn nên đóng gói một lượng phô mai vừa ăn sẽ tốt hơn là đóng gói cả khối. Thậm chí, phô mai cũng có thể sẽ hư hỏng dưới ánh nắng mặt trời. 

pho mai

Salad khoai tây

Hầu hết, các món ăn salad khoai tây thường được chế biến với nhiều sốt mayonnaise. Ngay cả khi bạn để tủ mát, vi khuẩn vẫn có thể bám vào sau một giờ dồng hồ. Để giảm nguy cơ mắc bệnh mà vẫn có thể thưởng thức món salad khoai tây, bạn nên dùng giấm để làm nước trộn cho món ăn này. Bạn sẽ ít gặp phải vi khuẩn hơn và món salad sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

salad

Gà rán

 

Món thịt tẩm bột này là món khoái khẩu cho những chuyến dã ngoại mùa hè, nhưng bạn không nên để những miến gà rán này ngoài nắng quá lâu. Nếu gà của bạn bị phơi nắng quá 90 độ, bạn sẽ có nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm nặng.

ga ran

 

Thịt nguội

Giống như dưa lưới, thịt nguội càng nóng thì nguy cơ nhiễm bệnh từ thực phẩm càng cao. Các hóa chất được sử dụng trong các loại thịt này như nitrat có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Để giữ an toàn và lành mạnh, hãy tìm thịt hữu cơ, không có hóa chất và giữ nó trong tủ mát trong chuyến dã ngoại của mình.

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Trái cây trộn

Chắc chắn, nếu hỗn hợp trái cây của bạn bao gồm dưa, bạn có thể gặp rủi ro. Nhưng trái cây khác trong bữa ăn ngoài trời của bạn cũng có nguy cơ tương tự. Món trái cây trộn nhiều màu sắc với quả việt quất, dâu tây, táo và nho... có thể là nơi phát sinh nhiều E.coli, salmonella và listeria.

trai cay

Theo trang tin LiveScience, bạn nên rửa thật sạch tất cả các loại trái cây trước khi sử dụng để tránh làm ô nhiễm toàn bộ bát salad trái cây của bạn.

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Từ khóa:   dưa lưới tốt cho sức khoẻ

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