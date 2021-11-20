Cách để tiền liên tục chảy vào túi bạn không ngừng nghỉ

Chuyên gia nói gì 20/11/2021 14:50

 Trong số rất nhiều lựa chọn và cách kiếm thu nhập thụ động, một số công việc hay hoạt động dưới đây cũng có thể giúp chúng ta kiếm thêm tiền cho vào ví của mình.

Trong thế giới đầu tiên kỹ thuật số ngày nay, mọi thứ thực sự đã gần như nằm trong tầm tay của chúng ta như từ đồ gia dụng, chăm sóc sức khỏe, giải trí cho đến tìm kiếm việc làm,... Chính những điều này đã giúp chúng ta có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền. Điều này nghe có vẻ thú vị đúng không? Trong số rất nhiều lựa chọn và cách kiếm thu nhập thụ động, một số công việc hay hoạt động dưới đây cũng có thể giúp chúng ta kiếm thêm tiền cho vào ví của mình.

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Tạo ra thị trường của riêng bạn bằng cách bán các sản phẩm thủ công được cá nhân hóa

Hàng thủ công được cá nhân hoá quả là nghe tuyệt vời, phải không? Vậy tại sao, bạn không tận dụng ngay phương pháp kiếm tiền này, cũng như "giải phóng" tính nghệ sĩ trong bạn bằng cách bắt đầu bán các sản phẩm thủ công thông qua hình thức trực tuyến. Vì vậy, bạn còn chần chừ gì nữa mà không giải phóng chất nghệ sĩ trong bạn thông qua các công việc như đan, sơn, vẽ hay thủ công... Nếu bạn có đam mê và tài năng để làm cho công việc của mình đáng được trả tiền, thì bạn chỉ cần bắt đầu bán sản phẩm của mình trên cả cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến.

Hơn nữa, nếu sản phẩm của bạn được làm từ vật liệu tái chế, điều đó sẽ thu hút được lượng khách hàng ngày càng rộng rãi, đặc biệt là những người thực sự yêu thích những gì liên quan tới môi trường. Tuy nhiên, để việc kinh doanh cá nhân được thuận lợi, bạn cần nhớ định giá sản phẩm một cách hợp lý, biết đối tượng tiêu dùng là ai và đảm bảo rằng sản phẩm mà bạn tạo ra là cần thiết để sản phẩm có thể bán chạy.

Nội dung là một vũ khí hiệu quả sức hút mạnh mẽ với các doanh nghiệp các cá nhân kinh doanh trực tuyến.

Một trong những lý do lớn nhất đằng sau sự thúc đẩy và phổ biến rộng rãi mà số hóa đã mang lại trong khoảng một thập kỷ qua, là nội dung. Từ việc tạo ý tưởng kinh doanh đến thực hiện các chiến lược tiếp thị kỹ thuật số và quảng cáo chiêu hàng, nội dung đã có mặt ở khắp mọi nơi. Vì vậy, bạn nên nắm bắt cơ hội này và trở thành người viết nội dung thu hút với nhiều đối tượng.

Tất cả những gì bạn cần là khả năng viết nội dung cùng với việc nắm chắc ngữ pháp để truyền tải và thu hút khách hàng của mình. Sau đó, bạn đã sẵn sàng kiếm tiền từ kỹ năng có nhu cầu cao này là cung cấp nội dung mới, hấp dẫn và được nghiên cứu kỹ lưỡng trên các ngành đa dạng như khoa học, công nghệ, chăm sóc sức khỏe, truyền thông hay thể thao...

Cho thuê thêm phòng 

Dù chúng ta có nhận ra hay không, thì nhiều người trong chúng ta đều có một tài sản "bỏ không" hoặc một căn phòng thừa trong nhà mà vẫn chưa sử dụng đến, phải không? Nếu bạn đang sở hữu một căn phòng đang bỏ trống, bạn nên cho thuê để kiếm được tiền. Hiện nay, có rất nhiều trang web tìm kiếm phòng trọ hay nhà trực tuyến để giúp bạn tìm kiếm đối tượng cho thuê.

Trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội

Với các nền tảng truyền thông xã hội đang là một cuộc cách mạng trong hơn một thập kỷ qua, việc trở thành một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội còn có thể trở thành thu nhập chính của bạn.

Tất cả điều đó sẽ phụ thuộc vào thu nhập của bạn, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượng người theo dõi, mức độ và tần suất tương tác với công chúng, giao dịch với thương hiệu cho các bài đăng,...

Những loại thực phẩm nên bảo quản đúng khi chuẩn bị cho các chuyến đi dã ngoại gia đình

Những loại thực phẩm nên bảo quản đúng khi chuẩn bị cho các chuyến đi dã ngoại gia đình

Các chuyên gia khuyến cáo rằng bạn nên bảo quản những loại thực phẩm này trong quá trình mang theo khi đi dã ngoại. Bởi vì chúng có thể sản sinh ra nhiều vi trùng và vi khuẩn có hại cho sức khoẻ.

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