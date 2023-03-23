Uống nước ngâm quả kỷ tử và táo đỏ có 4 tác dụng gì?

Chọn thực phẩm 23/03/2023 01:38

Kỷ tử và táo đỏ là 2 loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể. Vậy, tác dụng của táo đỏ và kỷ tử thế nào? Hãy cùng khám phá trong bài viết dưới đây.

I. Thành phần dinh dưỡng của táo đỏ và kỷ tử

Trong Đông y, táo đỏ và kỷ tử đều góp mặt trong hầu hết các bài thuốc từ cách đây hàng ngàn năm. Chúng là hai loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Táo đỏ hay còn được gọi là táo tàu, chà là đỏ, có nguồn gốc từ Nam Á và được sử dụng phổ biến trên thế giới. Táo đỏ là loại quả hạch hình bầu dục, hương vị tương tự như quả táo ta nhưng ngọt, giòn. Táo đỏ non có màu xanh nhẵn bóng. Khi chín chuyển sang màu đỏ sẫm.

Uống nước ngâm quả kỷ tử và táo đỏ có 4 tác dụng gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả kỷ tử có vị chua ngọt và màu đỏ rực rỡ, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Quả kỷ tử được biết nhiều nhất với đặc tính chữa bệnh. Vậy nên chúng thường được thêm vào các món bổ dưỡng, có tác dụng bồi bổ và tăng thể lực.

II. Tác dụng của nước kỳ tử táo đỏ.

1. Bổ sung khí huyết

Táo đỏ chứa 19 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể con người mỗi ngày. Ngoài ra, còn chứa một lượng lớn vitamin A, phức hợp vitamin B, vitamin C và vitamin E.

Bên cạnh đó, nguyên tố sắt, nguyên tố kẽm và nguyên tố selen có trong táo đỏ cũng đặc biệt phong phú, những thành phần này có thể tăng cường chức năng tạo máu.

Uống nước ngâm quả kỷ tử và táo đỏ có 4 tác dụng gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, uống nước ngâm cả 2 loại thực phẩm này có tác dụng tốt hơn trong việc cải thiện tình trạng thường xuyên chóng mặt, hồi hộp, tim đập nhanh, mệt mỏi quá mức, thiếu máu...

2. Chức năng hỗ trợ tim mạch

Câu trả lời tiếp theo cho câu hỏi “Uống táo đỏ và kỷ tử có tác dụng gì?” chính là hỗ trợ các hoạt động của hệ thống tim mạch. Trong thành phần của hai thực phẩm này có chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, nổi bật nhất là Quercetin. Hoạt chất này có công dụng kháng viêm và giảm nhiệt độ Cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch , mỡ trong máu,…

Uống nước ngâm quả kỷ tử và táo đỏ có 4 tác dụng gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Xoa dịu thần kinh, giúp ngủ ngon

Đối với những người hay bị mất ngủ, hay mơ màng, khó vào giấc ngủ sâu do tức giận quá độ, có thể dùng thức uống này thay trà trong sinh hoạt hằng ngày, có tác dụng ổn định cảm xúc, giúp ngủ ngon.

Đối với những người bị mất ngủ do khí huyết kém, uống một ít nước kỷ tử và táo đỏ có thể cải thiện lưu thông máu, thúc đẩy giấc ngủ.

Uống nước ngâm quả kỷ tử và táo đỏ có 4 tác dụng gì? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
 

4. Giảm stress

Trong táo đỏ và kỷ tử cung cấp nhiều chất sắt, giúp cơ thể phòng ngừa thiếu máu, giảm mệt mỏi và căng thẳng. Khi thường xuyên uống trà táo đỏ kỷ tử, chất lượng giấc ngủ của bạn cũng dần được cải thiện tốt hơn. Bạn sẽ dễ ngủ và ngon giấc hơn, giảm stress kéo dài.

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