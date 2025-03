1. Tăng cường khả năng miễn dịch

Khoai lang được biết đến với tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch do hàm lượng dinh dưỡng phong phú, đặc biệt là vitamin A và vitamin C, rất cần thiết để duy trì hệ thống miễn dịch mạnh mẽ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vitamin A đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch, hỗ trợ hàng rào niêm mạc bảo vệ chống lại nhiễm trùng trong mùa đông.