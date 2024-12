Trứng luộc và trứng ốp la: Món nào tốt cho sức khỏe hơn?

Trứng luộc thường được coi là một trong những cách lành mạnh nhất để thưởng thức trứng. Trứng rất dễ chế biến và giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng mà không cần thêm bất kỳ thành phần nào khác. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả trứng luộc chín chứa khoảng 6 gam protein chất lượng cao, là lựa chọn tuyệt vời để phát triển và phục hồi cơ bắp.

Ngoài ra, trứng luộc cung cấp các loại vitamin thiết yếu như B12, A và D, cùng với các khoáng chất như sắt, canxi, magiê và kẽm. Trứng cũng giúp làm no và do đó giúp loại bỏ cảm giác thèm ăn không mong muốn và tăng cân. Trứng chứa choline, một chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của não bộ, chức năng trí nhớ và sức khỏe nhận thức tổng thể. Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong trứng bảo vệ chống lại thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và duy trì thị lực tốt.