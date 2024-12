Có nên uống nước chanh vào buổi sáng lúc bụng đói? Chuyên gia cho biết đây mới là điều nên làm

Dimple Jangda gợi ý rằng không bao giờ nên uống nước chanh trong cốc bằng đồng hoặc nhôm. Bởi vì những kim loại nặng này có thể dễ dàng ngấm vào nước và cuối cùng đi vào máu của chúng ta. Khi điều này xảy ra, các srotas - các kênh rỗng trong cơ thể - có thể bị tắc nghẽn và gây ra sự tích tụ độc tố trong gan và thận của chúng ta.

2. Không uống nếu bạn có vấn đề về da

Bạn có biết bạn nên tránh uống nước chanh nếu bạn có vấn đề về da không? Theo Dimple Jangda, chanh có hàm lượng citric cao, có hại cho các rối loạn về da. Tiêu thụ quá nhiều có thể gây kích ứng da và mẩn đỏ. Vì vậy, nếu bạn có các vấn đề như bệnh vẩy nến, bệnh chàm hoặc bệnh trứng cá đỏ, bạn phải tránh uống nước chanh vào buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không uống nếu bạn bị trào ngược axit

Uống nước chanh vào buổi sáng cũng không phù hợp với những người bị trào ngược axit. Dimple Jangda cho biết nước chanh có thể làm tăng sản xuất axit trong cơ thể, do đó làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn. Bạn cũng nên kiêng uống nước chanh nếu bạn bị trào ngược dạ dày thực quản (GRED).

4. Uống ngay lập tức sau khi pha

Như chúng ta đều biết, nước chanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn không uống ngay, bạn có thể bị mất vitamin C. Dimple Jangda giải thích rằng vitamin C trong nước sẽ bị phân hủy theo thời gian, đó là lý do tại sao bạn nên tránh pha chế trước. Nếu không pha ngay, hãy cố gắng uống trong vòng vài phút sau khi pha để tận dụng tối đa lợi ích của nó.

Ảnh minh họa: Internet

5. Không thêm mật ong

Một điều khác cần lưu ý khi uống nước chanh vào buổi sáng là không thêm mật ong. Theo chuyên gia, việc thêm mật ong vào có thể gây hại cho sức khỏe của bạn về lâu dài. Nó có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu và thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của bạn. Vì vậy, tốt nhất là tránh thêm mật ong hoàn toàn hoặc giảm lượng.