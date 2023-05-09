Top 8 loại thực phẩm giúp thanh lọc, loại bỏ tác nhân gây hại trong cơ thể, làm sạch toàn diện từ bên trong

Chọn thực phẩm 09/05/2023 12:30

Muốn loại bỏ độc tố ra ngoài, thanh lọc cơ thể hiệu quả bạn có thể tham khảo thêm 8 loại thực phẩm này vào thực đơn hằng ngày nhé.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Chúng chứa những chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các sinh vật gây hại trong cơ thể. Đây là một trong những thực phẩm tốt nhất giúp thanh lọc cơ thể nhanh chóng.

Top 8 loại thực phẩm giúp thanh lọc, loại bỏ tác nhân gây hại trong cơ thể, làm sạch toàn diện từ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rau chân vịt

Trên thực tế, rau chân vịt là loại thực phẩm cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài khả năng trị bệnh thiếu máu, tăng cường quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hệ miễn dịch, loại rau tuyệt vời này còn giúp loại bỏ chất độc trong cơ thể hiệu quả. Bạn có thể tự chuẩn bị sinh tố detox khi kết hợp rau chân vịt với một số loại quả khác.

Top 8 loại thực phẩm giúp thanh lọc, loại bỏ tác nhân gây hại trong cơ thể, làm sạch toàn diện từ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh

 

Trộn nước cốt của một quả chanh, thêm chút muối biển và mật ong vào một ly nước ấm và uống vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 15 - 20 phút. Chanh có đặc tính chống oxy hóa và giàu vitamin C, rất tốt cho hệ tiêu hóa và nước chanh có thể được sử dụng để làm sạch ruột.

Thêm hai muỗng canh nước cốt chanh tươi vắt vào một ly nước táo. Uống 3 - 4 lần/ngày cũng có tác dụng làm sạch đường ruột hiệu quả.

Nước xương

Nước xương chứa các chất chống oxy hóa góp phần vào quá trình thải độc mà không gây mệt mỏi cho cơ thể. Nó cũng có tác dụng chống viêm, bổ sung vitamin, khoáng chất và điện giải cho cơ thể.

Top 8 loại thực phẩm giúp thanh lọc, loại bỏ tác nhân gây hại trong cơ thể, làm sạch toàn diện từ bên trong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh là thức uống quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Theo Koushik Shaw, dược sĩ kiêm nhà sáng lập Viện nghiên cứu Austin Urology, nếu thường xuyên tiêu thụ 1-2 ly trà xanh mỗi sáng, mọi người hoàn toàn có khả năng phòng tránh một số bệnh tật. Chất chống oxy hóa trong loại trà này có thể tăng cường quá trình trao đổi chất và thúc đẩy giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, trà xanh còn kích thích và hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố tự nhiên nhất.

Nha đam

 

Ngoài các công dụng làm đẹp thì trong nha đam với nhiều hoạt chất, các axit amin, vitamin, đường và khoáng chất… có khả năng kích thích nhu động ruột non, thải độc tố và thanh lọc đường ruột, chuyên trị nóng ruột, táo bón. Bạn có thể chế biến nha đam tươi thành món ăn hoặc nấu nước để dùng dần.

Bơ có thể được chế biến kèm với nhiều món ăn từ salad cho tới bánh kẹp sandwich. Loại quả này là thực phẩm giàu dinh dưỡng và đem lại một vài lợi ích cho cơ thể. Các axit béo omega-3 trong bơ có thể giúp bôi trơn thành ruột, hỗ trợ cơ thể bài tiết độc tố ra ngoài dễ dàng hơn, từ đó giúp thanh lọc cơ thể.

Top 8 loại thực phẩm giúp thanh lọc, loại bỏ tác nhân gây hại trong cơ thể, làm sạch toàn diện từ bên trong - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Gừng

 

Có thể ăn gừng dưới mọi hình thức như nạo nhỏ, ép thành nước hoặc cắt miếng, cũng có thể thêm gừng vào trà thảo dược làm tăng hiệu quả làm sạch ruột.

Thường xuyên ăn, uống gừng giúp hỗ trợ tiêu hóa, kích thích sự tiết dịch tiêu hóa, giảm chứng đầy bụng và giúp ruột già làm việc hiệu quả.

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Mướp đắng giúp giảm lượng đường trong máu, giảm mức độ chất béo và mức đường huyết trung bình trong 2-3 tháng (A1C) ở bệnh nhân tiểu đường.

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