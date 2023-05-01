Những loại thực phẩm ăn sống còn tốt hơn cả nấu chín, bạn đã biết chưa?

Chỉ với một trái ớt chuông đỏ cỡ vừa đã có thể đem lại hàm lượng vitamin C đáp ứng 150% nhu cầu cơ thể cần trong một ngày. Nhưng chúng cũng là một trong những thực phẩm rất phù hợp với những người ăn kiêng vỉ chỉ chứa 31 calo.

Tuy nhiên, trong trường hợp, bạn nấu ớt chuông đỏ với nhiệt độ cao thì rất dễ phá hỏng lượng vitamin C dồi dào này. Chính vì lý do này, bạn nên dùng ớt chuông bằng cách ăn sống vì chúng không hề có vị cay nồng giống như các loại ớt thông thường. Ăn ớt chuông hàng ngày có thể giúp phòng ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và ngăn tình trạng mất trí nhớ Alzheimer khi về già.

Hành tây sống chứa nhiều Allicin phytonutrient giúp kiềm chế cơn đói, chứa các hoạt chất ngăn ngừa ung thư, tăng cường sức khỏe tim mạch, điều trị cao huyết áp, tuyến tiền liệt. Đặc biệt, hành tây khi trộn nộm là món khoái khẩu với cả người già và các bạn trẻ.

Củ dền

Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người, tuy nhiên, bạn có thể ăn củ dền sống. Củ dền chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như: vitamin, canxi, sắt, kali và protein thiết yếu. Chúng chứa hàm lượng chất xơ và folate cao (một dạng vitamin B9). Tuy nhiên, củ dền khi được nấu chín làm giảm 25% folate, các vitamin và các khoáng chất khác, Rebecca Park, một y tá tại thành phố New York cho biết.

Rau cần tây

Rau cần là một loại thực phẩm rất giàu chất xơ, kali và vitamin B2. Đây đều là các dưỡng chất rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa mệt mỏi và giảm tình trạng bị loét miệng. Nhưng nếu bạn sử dụng cần tây bằng cách nấu chín nó lên sẽ làm bay hơi các chất dinh dưỡng nói trên. Vì vậy, khi sử dụng cần tây, bạn nên ăn sống là tốt nhất, hoặc có thể dùng chúng để làm gỏi hay trộn nhiều loại salad ngon, hấp dẫn để có thể bảo toàn được các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

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Các loại hạt

Những loại hạt quả hạch như óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ… khi chế biến sẽ mất đi một số dưỡng chất. Cụ thể là khi rang dầu sẽ tăng cường chất béo và calo trong khi giảm khoáng chất magiê và sắt có trong hạt. Bởi vậy, đối với những loại hạt này nên để ăn sống là tốt nhất.

Củ cải đường

Củ cải đường có thể chứa lượng đường cao nhưng bù lại nó có những thành phần dinh dưỡng khác rất tốt cho cơ thể. Củ cải đường giàu vitamin C, B, potassium, ma-giê giúp cơ thể chống viêm nhiễm, hạ lượng đường trong máu và phòng ung thư.