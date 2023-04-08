Các thành phần độc hại tích tụ trong gan do uống nhiều rượu và mệt mỏi có thể là nguồn gốc của các loại bệnh tật. Khi gan mệt mỏi, ăn những thực phẩm tự nhiên có chức năng giải độc sẽ rất tốt cho sức khỏe của gan. Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho quá trình giải độc gan do 'River Support', một chuyên trang nghiên cứu về chức năng gan của Mỹ giới thiệu.

Tỏi có đặc tính giải độc gan. Tỏi chứa allicin và selen, giúp làm sạch gan. Tỏi cũng chứa lưu huỳnh, có tác dụng loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Tỏi là một trong những thực phẩm giải độc gan tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

2. Quả óc chó

Các loại hạt, chẳng hạn như quả óc chó, có chứa arginine. Arginine, một axit amin, giúp gan loại bỏ amoniac. Quả óc chó cũng chứa nhiều axit béo glutathione và omega-3, hỗ trợ giải độc.

Ảnh minh họa: Internet

3. Các loại rau họ cải như bông cải xanh

Các loại rau họ cải, chẳng hạn như bông cải xanh và bắp cải, làm tăng lượng glucosinolate trong cơ thể. Glucosinolates có trong những loại rau này cũng được biết là có đặc tính chống ung thư và cùng với vitamin C có chức năng giải độc. Nó làm tăng các enzym giải độc trong gan, giúp loại bỏ độc tố.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bưởi

Bưởi có chứa một lượng lớn vitamin C và glutathione giúp tăng cường quá trình làm sạch tự nhiên của gan. Một quả bưởi chứa 70 mg glutathione và glutathione là một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để tạo protein giúp gan sản xuất các enzym giải độc. Ngoài ra, thành phần pectin của bưởi có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

5. Táo

Táo chứa chất xơ và chất phytochemical như vitamin, khoáng chất và flavonoid. Tất cả chúng đều tham gia vào quá trình giải độc. Các flavonoid trong táo kích thích sản xuất mật và mật hoạt động như một chất giải độc. Ngoài ra, thành phần pectin của táo có tác dụng loại bỏ các thành phần kim loại trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi