6 loại cá không hóa chất, siêu giàu dinh dưỡng có lợi cho sức khóe - đặc biệt là loại thứ 3

Theo các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ cá hố là loài cá thường sinh sôi vào mùa đông. Nhìn hình dáng bên ngoài thì cá hố có màu trắng bạc, lưng xám đen, thịt mềm ngọt và khá ít xương. Đây chính là loại cá này ít chất béo, chứa một lượng khá cân bằng về axit béo omega-3 vì vậy sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình trong các món nướng, lẩu vào mùa đông.

Cá hố có vị ngọt và hương thơm của cá này khiến bạn chắc chắn sẽ nghĩ đến những bữa ăn sau. Đồng thời, do cá hố thường được sinh sôi trong môi trường tự nhiên không phải cá nuôi nên chúng rất sạch, thịt thơm ngon giàu dinh dưỡng, bởi vậy con người ăn cá hố cũng không lo dính chất tăng trọng, hóa chất hại sức khỏe .

Cá chim vàng rất dễ nấu thành nhiều món từ chiên, sốt, kho, hấp cho tới nấu canh. Nó cũng dễ dàng kết hợp với nhiều loại nguyên liệu và các loại sốt khác nhau, hầu như cách chế biến nào cũng đều ngon và đưa cơm.

Hơn nữa, thịt cá chim rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều Omega-3 và protein. Bạn có thể mua cá chim vàng đông lạnh hoặc tốt nhất nên mua cá tươi ngoài chợ về nấu sẽ ngon hơn.

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Cá đối

Cá đối rất phổ biến ở nước ta, sống chủ yếu ở vùng nước mặn miền duyên hải và một số cửa sông lớn. Cá này đẻ rất nhanh, vòng đời ngắn nên ưu điểm là ít khi bị nhiễm độc tố. Đặc biệt, cá đối rất tốt cho sức khỏe, giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ điều trị bệnh viêm đại tràng mãn tính, ích khí, giúp người cao tuổi và người mới ốm dậy nhanh phục hồi hơn. Với nguyên liệu này, chị em có thể làm món cá đối kho lạt, cá đối kho me, cá đối nướng mọi, kho nghệ…

Lươn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng loại lươn rất bổ dưỡng và chứa nhiều canxi, khoáng chất, omega 3 tốt cho sức khỏe. Đồng thời, lươn còn có xu hướng tích mỡ để chống lại sự lạnh giá nên thịt thường thơm ngon, béo ngậy hơn. Lươn cũng giàu vitamin, khoáng chất, đạm chất lượng cao. Đặc biệt, hàm lượng vitamin A và vitamin E cao gấp nhiều lần so với các loại cá khác, do đó chúng cũng là lựa chọn tốt cho bạn.

Cá đù vàng

Cá đù vàng dù kích thước nhỏ hay lớn cũng đều ngon. Loại cá này khi mua về nên nấu và ăn ngay nếu không sẽ bị mất hương vị. Nhiều người thích chế biến cá đù vàng theo cách hầm với nước sốt. Khi mua cá nên chọn loại có màu vàng óng, thịt chắc.

Cá cơm

Cá cơm có ở vùng biển từ Bắc vào Nam của nước ta; chứa rất nhiều khoáng chất, protein, axit béo omega - 3, vitamin, cholesterol tốt cho tim mạch… Vòng đời của cá cơm cũng rất ngắn nên ít chứa độc tố. Đặc biệt, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã xếp cá cơm vào trong danh sách các loại cá tốt nhất hồi tháng 7 năm 2019.