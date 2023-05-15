Mách bạn 4 loại quả 'ngọt lịm' nhưng cứ ăn thoải mái không sợ đường huyết tăng lại còn giảm cân

Chọn thực phẩm 15/05/2023 14:28

Với 4 loại trái cây này thì bạn có thể yên tâm dù chúng ngọt nhưng hàm lượng đường lại rất thấp.

Với nhiều người, chuyện cân nặng luôn là 1 nỗi ám ảnh, họ gặp nhiều khó khăn trong chuyện ăn uống, đặc biệt là với những thực phẩm có lượng đường cao. Một số người tìm đến trái cây như 1 cứu cánh, đôi khi họ chọn những loại quả chua, đắng chát với mong muốn hạn chế lượng đường. Nhưng thực tế, có một số loại trái cây tuy không ngọt nhưng chứa hàm lượng đường cao không tưởng. Chẳng hạn như quả táo gai tươi, hầu hết mọi người cảm nhận nó chỉ có vị chua, không ngọt lắm nhưng nó chứa tới 22% đường.

Tuy nhiên, vẫn có những loại trái cây ngọt lịm nhưng bạn vẫn có thể ăn vô tư không lo tăng cân. Cùng xem là những loại trái cây nào nhé.

Bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây chứa lượng vitamin C và vitamin A dồi dào, đặc biệt chứa rất ít calo và làm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Theo Đông y bưởi có tính hàn, có công dụng giúp tinh thần thư thái và bồi bổ thể trạng. Đặc biệt loại quả này rất có ích cho đối tượng bị mỡ trong máu.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng trong các tép bưởi có thành phần tựa như insulin giúp hạ đường huyết nên phòng ngừa được bệnh tiểu đường. Chưa kể bưởi cũng chứa chất naringenin chống oxy hóa giúp gan đốt cháy lượng mỡ thừa, đồng thời kiểm soát lượng đường trong máu tốt, từ đó giúp chị em kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Các chuyên gia khuyên đối với chị em muốn giảm cân cần ăn 3 phần bưởi mỗi ngày, tương đương 1 quả/ngày để giúp đốt cháy chất béo và calo dư thừa.

Mách bạn 4 loại quả 'ngọt lịm' nhưng cứ ăn thoải mái không sợ đường huyết tăng lại còn giảm cân - Ảnh 1

Các chuyên gia khuyên đối với chị em muốn giảm cân cần ăn 3 phần bưởi mỗi ngày, tương đương 1 quả/ngày để giúp đốt cháy chất béo và calo dư thừa. Ảnh: Internet

Dâu tây

Dâu tây ăn có vị chua ngọt vô cùng hấp dẫn nên hầu hết những người giảm cân sẽ không ăn nó bởi nghĩ nó chứa hàm lượng đường lớn. Thực tế, hàm lượng đường trong dâu tây không cao, thậm chí còn thấp hơn cả dưa lưới và dưa hấu, chỉ khoảng 5%. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm mà ăn dâu tây trong quá trình giảm cân.

Mách bạn 4 loại quả 'ngọt lịm' nhưng cứ ăn thoải mái không sợ đường huyết tăng lại còn giảm cân - Ảnh 2
 Thực tế, hàm lượng đường trong dâu tây không cao, thậm chí còn thấp hơn cả dưa lưới và dưa hấu, chỉ khoảng 5%. Ảnh: Internet

Lê có hàm lượng nước rất cao (84% là nước). Loại quả này có tác dụng làm tăng độ nhạy insulin của cơ thể và có mức đường huyết thấp. Bệnh nhân tiểu đường có thể ăn một quả lê/ngày để giảm bớt cơn thèm ngọt mà không làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Quả lê còn chứa hợp chất anthocyanin giúp điều hòa đường huyết.

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene và có mức đường an toàn đối với người bị bệnh tiểu đường. Mặc dù có vị ngọt nhưng lượng đường trong đu đủ không quá cao. Ăn đu đủ còn có thể làm giảm sự chuyển biến của bệnh tiểu đường loại 3.

Khi ăn, hàm lượng đường tự nhiên trong đu đủ sẽ được giải phóng từ từ vào cơ thể và giữ cho đường huyết ở mức ổn định. Ngoài ra, chất xơ trong đu đủ còn khiến bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế ăn quá nhiều, ăn vặt.

Mách bạn 4 loại quả 'ngọt lịm' nhưng cứ ăn thoải mái không sợ đường huyết tăng lại còn giảm cân - Ảnh 3
Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa như lycopene và có mức đường an toàn đối với người bị bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet
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