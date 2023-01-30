Loại cá đầy ở chợ Việt này được mệnh danh là 'ngân hàng' vitamin và khoáng chất, cực thân thiện với cân nặng, giảm huyết áp cao lại siêu tốt cho não

Cá cùng nhiều loại và cách chế biến của chúng làm cho ẩm thực của chúng ta phong phú và đa dạng hơn. Một trong những loài cá đã và đang đạt được tiếng vang lớn trong thế giới về sức khỏe và thể lực là Cá hồi.

Việt Nam ta cực kỳ may mắn về sản lượng cá thu hoạch. Những người tiếp giáp với các vùng ven biển mở rộng của đất nước thưởng thức cá (và các loại hải sản khác) như một phần trong chế độ ăn uống chủ yếu của họ. Nhà nước và các thành phố được xây dựng trên bờ sông cũng tận dụng tối đa các loại cá có sẵn.

Dưới đây là 9 lợi ích đáng kinh ngạc của cá hồi, sẽ buộc bạn phải biến loại cá béo này trở thành món chính trong chế độ ăn uống của mình.

Thuộc họ cá béo, cùng với Cá trích, Mackarels và Cá mòi, Cá hồi chủ yếu được biết đến với đặc tính tốt cho tim mạch và vai trò hỗ trợ giảm cân. Nhưng cá hồi còn nhiều lợi ích hơn thế.

1. Giảm huyết áp

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Theo cuốn sách 'Thực phẩm chữa bệnh' của Nhà xuất bản DK, cá hồi "rất giàu axit béo omega-3, axit eicosapentaenic (EPA) và axit decosahexaenoic. Kết hợp với nguồn cung cấp selen dồi dào, các omega 3 này axit béo giúp giảm huyết áp, giảm mức cholesterol “không lành mạnh” trong máu và giảm viêm nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim."

2. Nguồn chất béo lành mạnh

Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng, Tiến sĩ Rupali Dutta nói rằng Cá hồi là nguồn cung cấp chất béo tốt cho sức khỏe. Gói cá hồi tăng cường giảm cân omega 3 EFAs. Một lượng EFA (axit béo thiết yếu) cân bằng và đầy đủ sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ trong cơ thể và cung cấp năng lượng cho bạn.

3. Thân thiện với việc giảm cân

Cá hồi được quảng cáo là một trong những thực phẩm giảm cân tốt nhất nhờ tỷ lệ protein nạc khổng lồ, Tiến sĩ Rupali Dutta cho biết.

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Các chất béo được phân phối qua thịt của nó chứ không phải tập trung ở gan của chúng. Cá hồi có ít chất béo bão hòa hơn hầu hết các loại thịt đỏ và rất nhiều protein khiến nó trở thành một trong những người bạn đồng hành tốt nhất của bạn để giảm cân lành mạnh.

4. Ngân hàng vitamin và khoáng chất

Theo sách Thực phẩm chữa bệnh, cá béo chứa nhiều vitamin A, D, E và K có lợi cho xương khớp, mắt, nuôi não, sửa chữa cơ bắp và điều hòa cân bằng trao đổi chất.

5. Cải thiện trí nhớ, thực phẩm tốt cho não

Bạn khó tập trung vào việc gì đó? Hay ghi nhớ những ngày và cam kết quan trọng? Có cá hồi đừng lo.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Dutta, cá hồi là một loại thực phẩm tuyệt vời cho não. Giàu axit béo omega-3, các loại cá béo giúp trí não sắc bén và cải thiện khả năng ghi nhớ của bạn. Nó cũng được biết là làm giảm nguy cơ mất trí nhớ và mất chức năng tâm thần.

6. Chống viêm

Các đặc tính chống viêm của cá hồi làm cho nó trở thành một trong những loại thực phẩm được ưa chuộng nhất trên thế giới về sức khỏe và dinh dưỡng. Nó chứa ít axit béo omega 6 gây viêm vốn đã có nhiều trong chế độ ăn uống hiện đại.

7. Tạo điều kiện cho làn da khỏe mạnh

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Ăn cá hồi như một phần trong chế độ ăn uống thông thường của bạn cũng có thể mang lại cho bạn một làn da rạng rỡ. Theo Tiến sĩ Dutta, các axit béo thiết yếu có trong cá hồi khuyến khích làn da của bạn giữ nước, giúp da mịn màng, dẻo dai và trẻ trung.

​8. Giữ ấm cho bạn

Cá hồi có thể là thực phẩm tốt nhất để nạp vào mùa đông vì nó giữ ấm cho cơ thể, Tiến sĩ Saini nói. Hàm lượng năng lượng đậm đặc sẽ khiến cá trở thành thức ăn của bạn ngay lập tức. Nướng chúng, cho chúng vào món salad, bánh mì sandwich, nước thịt và tận dụng tối đa các loại cá béo.

9. Cung cấp chất bôi trơn cho khớp

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Theo Tiến sĩ Saini, các axit béo thiết yếu và kho khoáng chất có trong cá hồi cũng giúp cung cấp chất bôi trơn cho khớp. Nói cách khác, cá hồi giúp tăng cường sức khỏe của xương bằng cách tăng cường tính linh hoạt.

Khoáng chất có trong cá hồi cũng giúp cung cấp chất bôi trơn cho khớp. Cá hồi nướng là tốt nhất nếu bạn đang muốn tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe của nó. Tuy nhiên, có một số chế phẩm khác mà bạn có thể thử nghiệm để thưởng thức nguyên liệu tươi ngon này. Hãy bổ sung các loại cá béo trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn và tự mình chứng kiến ​​những tác dụng tuyệt vời.

Theo NDTV