9 món ăn cực hữu hiệu dùng để lấy lại tinh thần khi "tụt mood"

Cây óc chó được biết đến để cải thiện sức khoẻ tế bào do chúng giàu nhất trong chất béo thiết yếu. Ăn mười quả óc chó mỗi ngày có thể tối ưu hóa thành phần tế bào thành tế bào và hạ mức cholesterol trong máu, cải thiện lưu thông máu và điều trị trầm cảm.

Cách tốt nhất để bổ sung omega-3 trong chế độ ăn uống của bạn là thông qua cá hồi. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người thiếu omega 3 và omega 6 dễ bị lo lắng và trầm cảm hơn những người có lượng axit béo bình thường trong cơ thể. Cá hồi giàu axit béo Omega 3 giúp nâng cao tâm trạng và giữ cho não khỏe mạnh trong một thời gian dài.

Quả việt quất

Việt quất có nhiều chất chống oxy hoá hỗ trợ hoạt động của não và cải thiện chức năng nhận thức. Chúng rất hiệu quả trong việc chống lại trầm cảm, thúc đẩy năng lượng tích cực. Lượng chất chống oxy hóa cao cũng ngăn ngừa quá trình oxy hóa tế bào gây ra bởi các gốc tự do và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Cà phê

Uống một lượng cà phê vừa đủ (tối đa 2 ly mỗi ngày) giúp tăng cường sự tập trung cũng như ngăn chặn các phản ứng mệt mỏi trong não kích hoạt. Ngoài cung cấp năng lượng, caffeine trong cà phê còn kích thích giải phóng dopamine, chất này rất quan trọng để nâng cao hiệu suất và điều chỉnh tâm trạng.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh giống như quả mọng cũng rất giàu chất chống oxy hoá, axit amin và L-theanine, những chất này có thể làm giảm căng thẳng, lo lắng và cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, L-theanine tìm thấy trong trà xanh cũng có thể làm tăng sự tập trung, trí nhớ cũng như sự tỉnh táo tinh thần.

Sôcôla đen có thể cải thiện chức năng nhận thức, nó có thể ngăn ngừa Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ. Ngoài ra, nó cũng có thể làm tăng tâm trạng của bạn chỉ trong vài phút. Sôcôla đen làm chậm quá trình sản sinh hoóc môn căng thẳng, nhờ đó, mức độ lo lắng tự động giảm xuống.

Ngũ cốc nguyên hạt

Gạo lứt, hạt diêm mạch, yến mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác cũng là nguồn cung cấp vitamin B dồi dào, giúp sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh thiết yếu serotonin và dopamine, cả hai đều giúp điều chỉnh tâm trạng. Theo Trường Y tế Công cộng Harvard, chúng cũng rất giàu selen, magiê và chất xơ, có tác dụng bảo vệ thần kinh và liên quan đến việc giảm căng thẳng, lo lắng và các triệu chứng trầm cảm. Tin tốt: gạo lứt, hạt quinoa và yến mạch có chỉ số đường huyết thấp (GI), thay thế cho gạo trắng chủ yếu ở châu Á. Điều này có nghĩa là carbohydrate được tiêu hóa dần dần giải phóng đường vào máu, có thể giúp duy trì mức năng lượng ổn định, kiểm soát tâm trạng thất thường và giảm cáu kỉnh. Đơn giản chỉ cần thay gạo trắng bằng các loại ngũ cốc này. Nếu không, hãy rắc chúng vào món salad hoặc súp để thêm một món ăn bổ dưỡng, ngon miệng. Tùy thuộc vào lượng calo, người trưởng thành được khuyên ăn ít nhất 100g gạo lứt hoặc 135g hạt diêm mạch/ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lên men

Các loại thực phẩm lên men như kim chi, sữa chua... nổi tiếng là thực phẩm giàu vi sinh vật có lợi cho sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, điều ít được biết đến là việc tiêu thụ các loại thực phẩm lên men cũng có thể làm giảm các triệu chứng lo lắng và trầm cảm, tăng cường chức năng nhận thức tổng thể.

Trứng

Trứng (đặc biệt là lòng đỏ trứng) có rất nhiều axit béo omega-3, kẽm, vitamin B và iốt giúp chống lại sự mệt mỏi và cáu kỉnh. Ăn trứng giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu vitamin D và tăng mức serotonin, do đó làm giảm nguy cơ trầm cảm ở người cao tuổi. Trứng cũng chứa choline, một thành phần quan trọng để duy trì nhận thức, tăng cường trí nhớ.

Rau có lá màu xanh đậm

Các loại rau như rau bina, cải xoăn bổ sung beta-carotene và vitamin C có tác dụng chống viêm và giúp đường ruột khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các loại rau có lá màu xanh đậm cũng được chứng minh giàu folate, một chất làm giảm nguy cơ trầm cảm, điều chỉnh sức khỏe tâm thần và chất phytochemical thúc đẩy sản xuất hormone hạnh phúc, serotonin và dopamine.