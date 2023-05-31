Lựu là loại trái cây giàu sắt và axit folic, hai chất dinh dưỡng quan trọng cho quá trình tạo máu. Ngoài ra, lựu còn chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại sự lão hóa.

Bưởi là loại trái cây chứa rất nhiều Vitamin C và được đánh giá là một trong những loại trái cây tốt nhất để ăn khi bạn đang bị thiếu máu. Bạn có thể ăn nó trực tiếp hoặc uống nước ép bưởi cũng rất tốt.

Hàm lượng chất chống oxy hóa lycopene trong dưa hấu có công dụng tăng cường lưu thông máu. Bên cạnh đó, dưa hấu còn giúp cải thiện các bệnh liên quan đến tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Có thể chế biến thành nước ép dưa hấu để tăng mùi vị.

Ảnh minh họa: Internet

Đào

Đào là một trong những loại trái cây giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm. Nó cũng chứa nhiều vitamin C, vitamin A và kali. Những chất dinh dưỡng này giúp cải thiện chức năng miễn dịch, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đào cũng là một nguồn cung cấp tốt của chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Axit folic rất quan trọng trong việc sản sinh và duy trì các tế bào mới trong cơ thể của bạn. Nó cũng giúp điều trị thiếu máu, đặc biệt là khi bạn đang mang thai. Chuối chứa nhiều axit folic, vì vậy bạn đừng bỏ qua loại trái cây tuyệt vời này.

Bơ

Bơ là nguồn cung cấp axit amin L-carnitine dồi dào. Loại axit amin này giúp tăng cường trao đổi chất, giảm cân và tăng cường lưu thông máu. Có thể thêm bơ vào món salad hoặc chế biến thành sinh tố bơ.

Ảnh minh họa: Internet

Nho khô

Nho khô là một nguồn cung cấp tuyệt vời của sắt và vitamin C. Nó cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, tốt cho sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, nho khô còn chứa chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Mận

Mận khô và các loại nước ép mận là nguồn cung cấp phong phú chất sắt và là một trong số loại trái cây tốt nhất để điều trị bệnh thiếu máu. Kết hợp mận khô vào bữa sáng hàng ngày của bạn để ngăn ngừa bệnh thiếu máu.