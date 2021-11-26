5 loại thịt lợn 'cực bẩn', người bán cũng lắc đầu từ chối: Loại đầu tiên tưởng ngon nào ngờ 'một 'ổ' vi khuẩn

Thịt lợn (thịt heo) là loại thực phẩm được nhiều bà nội trợ lựa chọn cho mâm cơm của gia đình. Song có 5 loại dưới đây, chị em cần lưu ý đặc biệt bởi độ 'bẩn' 'không phải dạng vừa'.

Mặc dù thịt heo là loại thực phẩm phổ biến, có thể chế biến được nhiều món ăn khoái khẩu và được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Nhưng các chị em tuyệt đối nên tránh xa 5 loại thịt này, bởi chúng tiềm ẩn cực nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. 1. Thịt bị sũng nước Trên thực tế, khi đi chợ, nhiều chị em dễ bị đánh lừa bởi những miếng thịt lợn trông có vẻ mọng nước, ẩm ướt... nhưng chúng rất có thể đã bị bơm nước, ngâm nước cho nặng cân.

Khi đi chợ, các chị em nội trợ nên để ý. Nếu thấy nước chảy ra từ thịt lợn, người bán thường xuyên phải lấy khăn thấm thì khả năng cao thịt đã bị bơm, tránh mua. Ảnh minh họa: Internet 2. Có mùi kỳ lạ: Tanh nồng, ôi... Nếu thịt lợn có mùi tanh nồng, mùi ôi rõ rệt... tốt nhất không mua về ăn, kể cả có giảm giá, rẻ đến mấy. Bởi mùi khó chịu đích thị do miếng thịt lợn đã bị biến chất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thịt có mùi hôi. Trong đó, có thể kể đến miếng thịt lợn đã để lâu, bị hỏng... Khi ăn phải miếng thịt có tình trạng trên, không chỉ ăn không ngon mà thậm chí dẫn đến ngộ độc.

3. Có chứa hạch bạch huyết Hạch bạch huyết thường chứa mầm bệnh như vi khuẩn và virus, vừa có mùi hôi khó chịu lại còn có thể trực tiếp truyền bệnh vào cơ thể. Kể cả có nấu nướng ở nhiệt độ cao cũng rất khó tiêu diệt. Phần thịt thường chứa hạch bạch huyết nhất là thịt cổ lợn. Để bảo vệ sức khỏe, khi đi chợ chị em cần quan sát kỹ, tránh mua loại này. Ảnh minh họa: Internet 4. Không có độ đàn hồi Thịt lợn tươi khi ấn ngón tay vào sẽ có độ đàn hồi tốt. Khi bỏ ngón tay ra, vết lõm trên thịt sẽ nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, ngược lại nếu bạn sờ vào thịt mà thấy vết lõm dính xuất hiện rõ rệt, đây có thể là thịt đông lạnh để lâu hoặc bị ôi thiu. Ảnh minh họa: Internet 5. Sờ vào thấy dính nhớt Thịt lợn để quá lâu sẽ biến chất, xuất hiện chất nhầy xung quanh miếng thịt, sờ vào sẽ cảm giác dính nhớt khó chịu. Nếu mua miếng thịt lợn này vì rẻ, ăn vào cơ thể sẽ đe dọa sức khỏe đường tiêu hóa. Vậy nên khi đi mua thịt lợn, hãy kiểm tra bằng cách dùng tay sờ thử miếng thịt để bảo đảm mua được loại ngon.

Đi chợ mua cá nếu thấy 3 loại này thì phải mua ngay vì gần như sạch nhất, nhất là không chứa thủy ngân hại gan thận Tuy cá cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhưng cần tránh những loại chứa thủy ngân cao vì dễ gây hại sức khỏe, riêng 3 loại này gần như tươi sạch nhất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loai-thit-lon-cuc-ban-nguoi-ban-cung-lac-dau-tu-choi-loai-dau-tien-tuong-ngon-nao-ngo-mot-o-vi-khuan-438615.html