Những loại trái cây tốt nhất mà bạn nên bổ sung hằng ngày

Chọn thực phẩm 15/11/2021 14:45

Đây là những loại trái cây tốt nhất và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.

Trái cây mang lại lợi ích rất tốt và tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn. Bây giờ, đay là thời điểm mà bạn cần nên xem loại trái cây nào là tốt cho sức khỏe nhất. Điều quan trọng là phải xem lượng đường trong mỗi loại trái cây. Bạn nên ăn hai miếng trái cây mỗi ngày, nhưng bạn nên chọn loại trái cây nào?

Cam

Những quả cam chứa đầy vitamin và chỉ chứa một lượng nhỏ calo. Trung bình một quả cam lớn chứa 61 calo. Trái cây chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B, C và canxi.

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Xoài

Một quả xoài lớn có 135 calo. Song, loại trái cây này dù có tốt cho sức khỏe đến đâu cũng chứa khá nhiều đường. Đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên ăn loại trái cây thơm ngon này ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, bạn ăn một quả xoài lớn có nghĩa là bạn nhận được lượng vitamin C đủ tiêu chuẩn hàng ngày, đó là một lợi thế lớn.

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Quả kiwi

Tất nhiên, một quả kiwi nhỏ hơn một chút so với nhiều loại trái cây khác, và điều đó cũng có nghĩa là nó chứa ít calo hơn rất nhiều. Trung bình một quả kiwi chứa 46 calo. Kiwi chứa nhiều vitamin C và chất xơ, nên bạn nên ăn chúng khi bụng đói trước khi ăn sáng.

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Quả anh đào

Anh đào không chỉ ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe. Trung bình một khẩu phần quả anh đào chứa 84 calo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng anh đào rất tốt cho tim của bạn. 

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Bưởi

Trung bình một quả bưởi lớn chỉ chứa 78 calo. Thêm vào đó, trái cây có vị đắng, ngon chứa đầy vitamin C, B1, A và giàu kali. 

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Quả việt quất

Một trong những loại trái cây ngon nhất và phổ biến nhất, đặc biệt là vào mùa hè là việt quất. Trung bình một khẩu phần quả việt quất chứa 80 calo. Bên cạnh đó, việt quất còn chứa nhiều chất xơ, vitamin C và vitamin K. Chúng cũng chứa đầy chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chúng ta chống lại các tác động bên ngoài. Vi khuẩn gặp nhiều khó khăn hơn khi xâm nhập vào cơ thể chúng ta, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ ít bị ốm hơn.

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Quả mân xôi

Quả mâm xôi cũng rất tốt cho sức khỏe đối với bạn. Loại quả mọng này thậm chí còn chứa ít calo hơn quả việt quất, ở mức 74 calo mỗi khẩu phần. Cũng giống như quả việt quất, quả việt quất đen có nhiều xơ, có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy no nhanh hơn khi bạn áp dụng cho quá trình giảm cân của mình.

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Chuối

Chuối chứa nhiều kali. Kali đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của tim và cơ bắp. Đó là lý do tại sao bạn nên ăn một quả chuối trước hoặc sau khi tập thể dục. Tuy nhiên, chuối không chỉ chứa nhiều kali. Chúng cũng chứa vitamin B3, B6, A và C cũng như magiê, phốt pho, sắt, tryptophan và selen.

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Quả mơ

Khi bạn ăn ba quả mơ, trung bình bạn chỉ tiêu thụ 51 calo. Mơ chứa một chất rất đặc biệt được chuyển hóa thành vitamin A. Nếu bạn ăn ba quả mơ, bạn đã có 35% lượng vitamin được khuyến nghị hàng ngày.

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Quả táo

Một quả táo có kích thước trung bình chứa khoảng 80 calo và 3 gam chất xơ. Đồng thời, một quả táo chín chứa vitamin B1, B2, B6, C và E. Quả táo cũng chứa nhiều loại đường như dextrose, fructose và saccharose. 

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Cuối cùng, không kém phần quan trọng, táo chứa một số khoáng chất như canxi, magiê và kali. Đây là lý do táo đứng đầu trong nhóm trái cây tốt cho sức khoẻ nhất.

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